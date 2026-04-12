Capturan a ‘El Zarco’, presunto asesino del músico Luder Quiñones: lo vinculan también con homicidio de policía en Cali

El detenido deberá responder por homicidio agravado y porte ilegal de armas ante la Fiscalía. - crédito Policía Nacional

La Policía Metropolitana de Cali confirmó la captura de alias ‘El Zarco’ o ‘El Enfermero’, señalado como presunto autor material del homicidio del músico Luder Quiñones, integrante de la orquesta del cantante de salsa Willy García. El detenido también es investigado por su presunta participación en el asesinato de un patrullero ocurrido en 2024, según informaron las autoridades.

El procedimiento se realizó en el sector de Bochalema, en el sur de Cali, donde fue detenido Juan Esteban Sánchez Valencia, identificado por las autoridades como alias ‘El Zarco’.

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De acuerdo con la Policía, la captura se produjo en menos de 25 días tras el crimen, como resultado de un trabajo articulado de inteligencia e investigación judicial. Entre las acciones desarrolladas, se destaca el análisis de más de 50 horas de material audiovisual de cámaras de seguridad, así como labores de seguimiento y recolección de pruebas en terreno.

El brigadier general Hebert Benavidez, comandante de la Policía Metropolitana de Cali, indicó que el proceso investigativo permitió ubicar al sospechoso en corto tiempo. “La respuesta institucional fue contundente. En tan solo 25 días, mediante el análisis de más de 50 horas de material de video, fue esencial para esclarecer este hecho”, afirmó según El Tiempo.

Durante el operativo, fueron incautadas dos motocicletas que habrían sido utilizadas para la comisión del homicidio y la posterior huida de los implicados.

El procedimiento se realizó tras labores de inteligencia que permitieron ubicar al señalado en el sector de Bochalema. - crédito Policía Nacional

Homicidio del músico Luder Quiñones

El asesinato de Luder Quiñones ocurrió el pasado 17 de marzo en vía pública, en el barrio Bretaña, ubicado en el centro de Cali. El músico fue atacado con arma de fuego cuando salía de un establecimiento comercial.

En un primer momento, las autoridades contemplaron la posibilidad de un intento de hurto. Sin embargo, el análisis del material de video permitió establecer nuevos elementos. Las imágenes evidencian la participación de varios hombres que se movilizaban en motocicletas y que rodearon el vehículo en el que se encontraba la víctima.

En los registros se observa cómo uno de los implicados desciende de la motocicleta y se acerca al automotor, mientras otros sujetos toman posiciones alrededor. Posteriormente, uno de ellos dispara contra el vehículo y los agresores huyen del lugar.

Tras el ataque, el músico descendió del vehículo, pero se desplomó debido a la gravedad de las heridas. Su compañera sentimental, quien lo acompañaba, también resultó lesionada durante el hecho.

Las autoridades indicaron que no se descarta un posible ataque sicarial, teniendo en cuenta las circunstancias en que se produjo la agresión.

Imágenes de video del Asesinado Luder Quiñones Echeverri, Integrante De La Orquesta De Willy García - crédito @miguelAPalta/X

Vinculación con homicidio de patrullero

Alias ‘El Zarco’ también es señalado de estar vinculado con el homicidio del patrullero Iván Fernando López Rodríguez, ocurrido en agosto de 2024 en el barrio Guayaquil de Cali.

El uniformado falleció durante un procedimiento policial, y por este caso ya habían sido judicializadas otras personas conocidas como alias ‘La L’ y ‘Jhoncito’.

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar el grado de participación del capturado en este hecho y establecer posibles conexiones con otras estructuras delictivas.

Antecedentes y modalidad delictiva

Según información oficial conocida por El Tiempo, el detenido cuenta con antecedentes por hurto calificado y agravado. En 2024, su imagen se difundió ampliamente en redes sociales debido a una modalidad de robo en la que utilizaba uniformes de personal de la salud.

El uso de estos elementos le permitía acercarse a las víctimas en semáforos y cometer atracos, lo que derivó en el alias de ‘El Enfermero’.

Proceso judicial en curso

Tras su captura, Sánchez Valencia fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Deberá responder por los delitos de homicidio agravado, así como por fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Las autoridades informaron que se mantiene vigente una recompensa de hasta 20 millones de pesos para quienes suministren información que permita la captura de otras dos personas que, presuntamente, participaron en el homicidio del músico.

El material audiovisual fue clave para identificar a los sospechosos. - crédito archivo Colprensa

Llamado a la ciudadanía

El secretario de Seguridad y Justicia de Cali, Javier Garcés, destacó el trabajo de la fuerza pública y reiteró la necesidad de la colaboración ciudadana en los procesos investigativos.

“Los crímenes en Cali no van a quedar impunes; continuaremos fortaleciendo las capacidades en investigación de nuestra Policía Judicial y de la Fiscalía”, señaló según El País.

La Policía Metropolitana de Cali invitó a la comunidad a reportar cualquier información relacionada con hechos delictivos a través de la Línea contra el Crimen (3213945156) o la línea de emergencia 123. Las autoridades indicaron que estos canales garantizan la confidencialidad de quienes suministren información.