Policía revela 10 operaciones transnacionales contra la explotación sexual infantil en internet: 13 capturados en 2026

Uniformados de la Policía entregaron el balance del primer trimestre de 2026 sobre acciones coordinadas con organismos internacionales, en el que se detallan resultados operativos y avances en investigaciones contra redes delictivas en entornos digitales. - crédito Policía Nacional

La Policía Nacional presentó el balance de las acciones adelantadas durante el primer trimestre de 2026 en la lucha contra la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en entornos digitales. Como resultado, las autoridades reportaron la ejecución de 10 operaciones transnacionales que permitieron la captura de 13 personas vinculadas a estas actividades ilícitas.

El informe fue dado a conocer a través de un video institucional en el que participaron el coronel Eiver Vicente Alfonso Sanabria, director de Investigación Criminal e Interpol, y el teniente coronel Adrián Emid Vega Hernández, jefe del Centro Cibernético Policial.

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De acuerdo con la información entregada por la institución, estas operaciones se desarrollaron en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y con el apoyo de organismos internacionales como Interpol, Europol, Ameripol y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos, así como con respaldo de programas de cooperación de la Unión Europea.

El coronel Sanabria explicó que siete de los capturados eran requeridos judicialmente por autoridades de cinco países: España, Países Bajos, República Dominicana, Perú y Costa Rica, lo que refleja el alcance internacional de las investigaciones.

“La Policía Nacional viene liderando una estrategia para combatir, mitigar y contrarrestar el tráfico de material de abuso con explotación sexual que se mueve a través de entornos digitales”, señaló el oficial durante su intervención.

Asimismo, indicó que la mayoría de los capturados se encontraban en territorio colombiano, donde se materializaron las órdenes judiciales en el marco de las operaciones desarrolladas.

Autoridades reportaron la captura de 13 personas en el marco de operaciones coordinadas a nivel internacional. - crédito Colprensa

Resultados operativos en el país

Según el balance oficial, las acciones adelantadas durante los primeros meses del año permitieron avanzar en la identificación de estructuras criminales dedicadas al tráfico de material de abuso sexual infantil mediante plataformas digitales.

Estas investigaciones incluyeron el intercambio de información con agencias internacionales y el uso de herramientas especializadas en ciberinteligencia, con el objetivo de ubicar a los responsables y ponerlos a disposición de las autoridades competentes.

La Policía señaló que este tipo de delitos requiere una respuesta coordinada entre países, debido a que las redes operan a través de internet y pueden involucrar a personas en distintas jurisdicciones.

Caso de rescate de tres menores de edad

Durante la presentación del balance también se expuso un caso puntual relacionado con el rescate de tres menores de edad, en el marco de una investigación adelantada en coordinación con la Fiscalía General de la Nación.

El teniente coronel Vega Hernández explicó que durante ocho meses de investigación se logró establecer que una mujer, madre de tres niñas, habría abusado de ellas durante un periodo de tres años. Los hechos se habrían registrado desde 2023, cuando las menores tenían edades de 7, 11 y 13 años, en la ciudad de Bucaramanga.

La información fue obtenida mediante cooperación internacional a través de Interpol en Chile, lo que permitió activar un operativo en distintas zonas del país.

“Se despliega toda la capacidad en Bucaramanga y en Cúcuta, donde logramos la identificación de una de las menores y su rescate”, indicó el oficial.

Una investigación permitió el rescate de tres menores de edad presuntamente víctimas de abuso por parte de su madre. - crédito Aldeas Infantiles SOS Perú

Posteriormente, las autoridades establecieron que las otras dos niñas se encontraban en Ureña, Venezuela. A partir de esta información, se coordinó con la Oficina Central Nacional de Interpol en Caracas para adelantar el procedimiento correspondiente.

Como resultado, las tres menores fueron rescatadas, mientras que la presunta responsable fue ubicada tras un desplazamiento entre Bucaramanga, Cúcuta y territorio venezolano.

Activación de mecanismos internacionales

En el desarrollo de este caso, las autoridades informaron que se logró activar una circular azul de Interpol, mecanismo que permite ubicar, identificar o recopilar información sobre una persona de interés en una investigación.

El procedimiento se llevó a cabo durante un periodo de diez días, en el que se consolidaron las acciones necesarias para ubicar tanto a las víctimas como a la presunta agresora.

El teniente coronel entregó detalles sobre una operación que permitió el rescate de menores en coordinación con organismos internacionales. - crédito @DIJINPolicia/X

Estrategia contra delitos en entornos digitales

La Policía Nacional reiteró que mantiene una estrategia enfocada en la prevención, investigación y judicialización de delitos asociados a la explotación sexual infantil en plataformas digitales.

Las acciones incluyen el fortalecimiento de capacidades tecnológicas, el seguimiento a redes criminales y la cooperación con entidades nacionales e internacionales para el intercambio de información.

Finalmente, la institución señaló que estos resultados hacen parte del trabajo continuo para enfrentar este tipo de delitos y avanzar en la protección de niños, niñas y adolescentes en el país.