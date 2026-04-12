Hallan sin vida a pareja desaparecida desde marzo en Arauca: investigan presunto secuestro

Los cuerpos fueron encontrados en distintos puntos de la carretera, lo que hace parte de la investigación en curso. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Las autoridades reportaron el hallazgo de los cuerpos sin vida de una presunta pareja de jóvenes que había sido reportada como desaparecida desde marzo en el departamento de Arauca. El caso es objeto de investigación y una de las hipótesis principales apunta a un presunto secuestro ocurrido semanas antes del hallazgo.

El descubrimiento se produjo hacia las 12:30 del mediodía del viernes 10 de abril de 2026, en la vía que conecta los municipios de Tame y Fortul, a pocos kilómetros del casco urbano de Tame. Este corredor es una ruta frecuentada por habitantes de la región y ha sido escenario de otros hechos de orden público en el pasado.

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De acuerdo con la información preliminar brindada por Blu Radio, los cuerpos fueron localizados en sectores diferentes de la misma carretera, lo que hace parte de los elementos que están siendo analizados por los investigadores.

Uno de los cadáveres fue encontrado en el sector conocido como Chontaduro, en la intersección que conduce hacia Puerto Rondón. El segundo fue ubicado varios kilómetros más adelante, en inmediaciones del sector de Crispulandia.

Equipos de policía judicial realizaron la inspección técnica en ambos puntos, recolectando evidencias que serán clave para determinar las circunstancias en las que ocurrieron los hechos. Las autoridades también adelantaron labores de verificación en la zona para establecer posibles rutas de desplazamiento y ubicar testigos.

Autoridades realizaron la inspección de los cuerpos en la vía entre Tame y Fortul, donde se produjo el hallazgo. - crédito OIJ

Víctimas habrían sido retenidas el 11 de marzo

Aunque hasta el momento no existe confirmación oficial sobre la identidad de las víctimas, versiones preliminares expuestas por el medio ya mencionado, indican que se trataría de Yulissa Andrea Rojas Navarro, de 28 años, quien trabajaba como manicurista, y su pareja Jonathan José Rosales Briceño.

Según la información conocida, ambos habrían sido retenidos el pasado 11 de marzo, cuando se movilizaban en motocicleta desde la ciudad de Arauca hacia la región del Sarare, un trayecto que realizaban con frecuencia.

Desde esa fecha, no se volvió a tener información sobre su paradero, lo que llevó a familiares y allegados a reportar su desaparición y solicitar apoyo de las autoridades para su búsqueda.

Hipótesis en evaluación por parte de las autoridades

Las autoridades han señalado que una de las principales líneas de investigación contempla la posible participación de grupos armados ilegales con presencia en el piedemonte araucano, aunque por ahora no hay atribuciones oficiales.

Violencia e inseguridad siguen afectando a comunidades en México, marcadas por crímenes como feminicidio, abuso y narcotráfico. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Contexto reciente de secuestros en el país

En medio de este panorama, se han registrado otros casos recientes relacionados con secuestro en distintas regiones. En el municipio de Tibú, en el departamento de Norte de Santander, dos hombres que habían sido retenidos ilegalmente recuperaron su libertad en las últimas horas.

Se trata de Eimer Durán Real, de 22 años, y Diosemir Torrado Real, de 34, quienes habían sido secuestrados el pasado 29 de marzo en zona rural del sector conocido como Barrio Largo.

La liberación se llevó a cabo mediante una comisión humanitaria integrada por la Defensoría del Pueblo, la Misión de Verificación de la ONU y la Iglesia Católica, entidades que acompañaron el proceso para garantizar condiciones de seguridad en el retorno.

A través de sus redes sociales, la Defensoría del Pueblo indicó que “las personas civiles deben permanecer por fuera del conflicto, en respeto al derecho internacional humanitario. La libertad siempre debe prevalecer”, reiterando su llamado a los actores armados a respetar la integridad de la población.

La Defensoría indicó que “las personas civiles deben permanecer por fuera del conflicto..." - crédito @DefensoriaCol/X

Hechos recientes de orden público en Norte de Santander

De manera paralela, el departamento de Norte de Santander ha registrado recientes hechos de violencia contra la fuerza pública, lo que ha incrementado la preocupación de las autoridades.

Uno de los casos ocurrió en Cúcuta, donde un atentado con explosivos dejó un policía herido y obligó a la convocatoria de un consejo de seguridad para evaluar la situación.

Horas después, se registró un segundo ataque en el municipio de Ragonvalia, en el que una patrulla de la Policía fue blanco de una acción armada. En total, estos hechos dejaron al menos cuatro uniformados lesionados.