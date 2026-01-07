Gobierno Petro se endeudó con más de $152 billones y podría quebrar a Colombia: “Es como pagar con billetes de Tío Rico”

c

El Gobierno de Gustavo Petro autorizó la mayor emisión de deuda pública en su historia para financiar el Presupuesto General de la Nación (PGN) 2026, cuyo monto es de $546.9 billones. Por medio el Decreto 1478 de 2025, se ordenó la emisión de Títulos de Tesorería (TES) Clase B hasta por $85,25 billones, destinados a cubrir las apropiaciones del presupuesto del próximo año. Además, se establece un cupo adicional de hasta $67 billones en TES para operaciones temporales de tesorería, lo que eleva la capacidad total de financiación del Estado a $152 billones en 2026.

“Ordénese la emisión, a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de Títulos de Tesorería - TES - Clase B hasta por la suma de OCHENTA Y CINCO BILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL MILLONES DE PESOS ($85.250.000.000.000) moneda legal colombiana, destinados a financiar apropiaciones del Presupuesto General de la Nación de la vigencia fiscal del año 2026”, estipula la norma conocida el 6 de enero.

La cifra oficial responde al techo presupuestal anticipado para 2026 y sigue las directrices presentadas por el director de Crédito Público, Javier Cuéllar, que había advertido sobre la necesidad de fijar ese límite para hacer frente a los compromisos estatales. El texto legal agrega: “Ordénese la emisión, a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de Títulos de Tesorería - TES - Clase B, denominados en moneda legal colombiana, hasta por la suma de SESENTA Y SIETE BILLONES DE PESOS ($67.000.000.000.000) moneda legal colombiana, destinados a financiar operaciones temporales de tesorería”.

Germán Ávila, ministro de Hacienda, es principal responsable de las finanzas del Gobierno - crédito Colprensa

La colocación de TES Clase B para operaciones temporales será válida solo para plazos superiores a 30 días e inferiores a un año. Estos títulos podrán ser emitidos también para reemplazar los que se amorticen por redención o recompra, siempre bajo el límite máximo autorizado.

Mecanismos para colocación de TES

Y es que los TES pueden colocarse en diferentes mecanismos: subastas, ofertas directas o privadas, y el mercado de capitales nacional. Además, podrán utilizarse como medio de pago para obligaciones derivadas de fallos judiciales o compromisos pensionales. Las condiciones técnicas fijan que los títulos podrán estar denominados en moneda legal colombiana, moneda extranjera o unidades de valor real (UVR), aunque el capital y los intereses se pagarán siempre en pesos colombianos.

Se debe tener en cuenta que las cuantías mínimas de los TES serán de $500.000 en pesos, o USD1.000 en dólares estadounidenses o 10.000 UVR para títulos indexados. Para valores superiores, se suman múltiplos ($100.000, USD100 o 1.000 UVR, respectivamente), lo que permite la flexibilidad necesaria para distintos tipos de inversionistas y necesidades estatales.

El decreto establece que el pago del principal de los TES para financiamiento presupuestal se ejecuta con cargo a vigencias fiscales futuras, con plazo nunca inferior a un año. Así, se busca no comprometer la liquidez en el corto plazo y ajustar los desembolsos según la planeación fiscal aprobada. La administración fiduciaria de estos papeles puede hacerla la Nación, el Banco de la República o entidades autorizadas como fiduciarias, con custodia en depósitos centralizados de valores.

Dentro de las novedades jurídicas, el decreto habilita la emisión de “bonos temáticos” asociados a objetivos verdes, sociales, sostenibles o azules. En estos casos, la Nación debe reportar a los inversionistas gastos elegibles equivalentes a los recursos recibidos en cada tipo de emisión, alineando la política de financiamiento público con estándares internacionales de sostenibilidad y transparencia.

Cuánto emitió el Gobierno Petro en 2025

Para el año fiscal 2025, el Gobierno aprobó la emisión de TES Clase B hasta por $130.743 millones, destinados a cubrir el pago de sanciones por mora en la cancelación de cesantías a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag). Dichos títulos serán entregados a Fiduprevisora S.A., que administra el fondo, con el fin de garantizar la liquidación y el pago efectivo a los beneficiarios.

La flexibilidad normativa permite también emitir nuevos TES para reemplazar aquellos que se redimen, lo que facilita la gestión de la liquidez gubernamental en momentos de volatilidad financiera. Además, al permitir la colocación de estos instrumentos en diversas modalidades, se amplía el acceso a recursos inmediatos y se optimiza la administración del perfil de vencimientos de deuda.

Juan Alberto Londoño, exviceministro de Hacienda, señaló que el Gobierno Petro va a quebrar a Colombia - crédito @JuanAlLondono/X

El momento macroeconómico en el que se oficializa la emisión está marcado por un aumento de la deuda bruta, que ya suma $1.176 billones en noviembre de 2025 (un aumento de $371 billones desde agosto de 2022), según datos del consultor Diego Montañez-Herrera. “El aumento del costo de la deuda del Gobierno coincide con un repunte en la prima de riesgo (EMBI y CDS). Con una deuda bruta que ya suma 1.176 billones en nov25 (+371B desde ago/22), los TES (ancla del mercado) reflejan mayor estrés fiscal y presión sobre tasas de crédito”, advirtió el experto por medio de X.

No van a dejar ni la olla raspada

Por supuesto, la medida generó reacciones inmediatas y polarizadas en distintos sectores. El exviceministro de Hacienda Juan Alberto Londoño cuestionó la política de endeudamiento.

“Definitivamente Gustavo Petro y el Ministerio de Hacienda van a quebrar el país”, señaló. Según él, “no van a dejar la olla raspada, se la van a llevar. Emitir esa multimillonaria suma en TES es como pagar la deuda con billetes de Tío Rico. ¿Así o más claro?”

Sebastián Toro, fundador de Arena Alfa, calificó la medida como “una locura, esto es un absurdo”, y resaltó que “el Gobierno de Gustavo Petro está dejando a Colombia empeñada y nos va a dejar quebrados con una deuda insostenible" - crédito @ToroDeArena/X

Por su parte, el fundador de Arena Alfa, Sebastián Toro, expresó preocupación por el monto total autorizado para 2026. “$152 billones acaba de autorizar el gobierno para emisión de deuda, para emisión de tes este año. Estamos hablando de diez reformas tributarias que nos quieren clavar en deuda”.

Toro calificó la medida como “una locura, esto es un absurdo”, y resaltó que “el Gobierno de Gustavo Petro está dejando a Colombia empeñada y nos va a dejar quebrados con una deuda insostenible, que al final vamos a pagar usted y yo y nos va a costar sangre pagar esta deuda a las tasas altísimas que está pagando Colombia”.

Asimismo, señaló el alto costo de la financiación. “Nos están prestando al 13%, que es una locura, nos están prestando carísimo y ahorita este gobierno nos quiere meter $152 billones de deuda”, lamentó. También alertó sobre la falta de controles, ya que “parece ser que no hay control, no hay quien pueda parar este absurdo, pero la realidad es que solamente es deuda, es un espejismo y van a quebrar a Colombia con estos niveles de deuda”.

El decreto precisa que los cupos aprobados para la emisión de TES en 2026 podrán ejecutarse hasta el 31 de diciembre de 2027, fecha en la que expira de manera definitiva la autorización y no podrán otorgarse nuevas emisiones ni prorrogar los topes establecidos.