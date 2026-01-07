Estos son los trabajadores que pueden recibir el subsidio de transporte en 2026

El auxilio lo pueden recibir quienes ganen hasta dos salarios mínimos - crédito Freepik

El ajuste del salario mínimo y el auxilio de transporte en Colombia para 2026 marca un hito en el panorama laboral, con implicaciones directas tanto para trabajadores como para empresas.

La expedición del decreto 1470 introduce cambios que afectan no solo el monto de estos conceptos, también el universo de quienes pueden acceder al beneficio de movilidad.

El incremento del auxilio de transporte, que pasa de $200.000 a $249.095 mensuales, representa un aumento del 24,5%. Este valor, sumado al salario mínimo, sitúa los ingresos base de una parte importante de los empleados en $2.000.000 mensuales, lo que supone un alza del 23% respecto al año anterior.

El reajuste responde a la necesidad de mitigar los gastos de desplazamiento diario que enfrentan quienes perciben ingresos bajos o medios.

La normativa define el auxilio de transporte como una prestación de naturaleza no salarial, orientada a cubrir parcialmente los costos de traslado entre el domicilio y el lugar de trabajo.

El beneficio tiene como objetivo preservar el poder adquisitivo de los trabajadores, especialmente en un contexto donde los precios del transporte y el costo de vida muestran una tendencia ascendente.

El acceso al auxilio está limitado. Solo lo reciben quienes devengan hasta 2 salarios mínimos legales mensuales, límite que para 2026 equivale a $3.501.810.

Esto excluye a empleados con remuneraciones superiores y a quienes, por razones contractuales o de cercanía al trabajo, no cumplen los requisitos definidos en el decreto. También quedan fuera quienes se encuentran en licencia o con el contrato suspendido.

Uno de los cambios relevantes es la ampliación del grupo de beneficiarios. Hasta el año anterior, el tope para acceder al auxilio era de $2.847.000. Ahora, con el nuevo umbral, muchos empleados que antes quedaban fuera podrán recibir el beneficio, lo que incrementa la cobertura y el impacto social de la medida. Las empresas deberán identificar a los nuevos elegibles y ajustar los registros de nómina para garantizar el cumplimiento de la regulación.

La relación entre el auxilio y el salario mínimo es directa: el monto del subsidio se calcula en función del salario base, y cualquier cambio en este último repercute en el valor y la aplicación del beneficio.

El decreto recalca que el auxilio constituye un instrumento complementario de la política salarial, diseñado para aliviar los costos de movilidad y sostener el ingreso disponible de quienes obtienen menores sueldos.

En el ámbito empresarial, la actualización implica la revisión inmediata de las nóminas. Las áreas de recursos humanos tendrán que actualizar los listados de empleados que cumplen las condiciones para recibir el auxilio, lo que podría elevar los costos operativos mensualmente. Este impacto será más notorio en compañías con plantillas numerosas, especialmente donde los sueldos están cerca del nuevo techo establecido por la norma.

La decisión de incrementar el salario mínimo y el auxilio no fue producto de un acuerdo entre empleadores y trabajadores, sino que se determinó por decreto ante la falta de consenso en las negociaciones tripartitas. Como resultado, la medida se aplica de manera automática, sin que las empresas puedan modificar unilateralmente su cumplimiento.

Para los hogares, el aumento del auxilio significa un pequeño respiro ante el aumento constante de los costos de transporte y servicios públicos. En contextos de alta inflación y encarecimiento de la vida cotidiana, este beneficio puede marcar la diferencia en el presupuesto mensual de muchas familias, especialmente para quienes dependen del transporte público o deben recorrer grandes distancias para llegar a su lugar de trabajo.

En suma, la modificación del auxilio de transporte y del salario mínimo para 2026 introduce un nuevo escenario en el mercado laboral colombiano. Más trabajadores accederán al subsidio, mientras que las empresas deberán ajustar sus procesos y recursos para cumplir con la nueva obligación de pagar $249.095 mensuales por este concepto.