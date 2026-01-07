En video quedó el violento robo a dos adultos mayores en Bogotá: ladrones amenazaron a testigos que intentaron intervenir

El hecho de inseguridad quedó registrado en un video ciudadano - crédito @DavidJoseVC ·/X

Hay indignación en Bogotá luego de que se conociera a través de redes sociales un nuevo caso de robo, de esos que agobian a los capitalinos casi a diario.

En este caso, reportado el miércoles 7 enero de 2026, las víctimas eran dos adultos mayores, que fueron interceptados frente al conjunto residencial Riviera Norte, del barrio Mazurén, en el norte de la ciudad, a plena luz del día.

En la grabación, que se viralizó rápidamente, se observa cómo un par de delincuentes, portando cascos de motocicleta, abordan a los ancianos con extrema violencia y los despojan de sus pertenencias en menos de un minuto.

El video de un robo violento a dos adultos mayores desató indignación ciudadana en Bogotá y reavivó el debate sobre la inseguridad - crédito Fotomontaje Infobae (@DavidJoseVC/X)

La escena, que muestra a uno de los afectados cayendo al suelo durante el forcejeo, generó una ola de rechazo entre los usuarios, que lamentaron la falta de consideración de los asaltantes hacia la avanzada edad de las víctimas.

Los cómplices de los agresores esperaban a poca distancia, listos para huir en motocicletas tras consumar el delito. De hecho, se observa que testigos intentaron intervenir, pero el delincuente los amenazó, apuntándoles con lo que sería un arma de fuego.

“Degradación total”; “A plena luz del día, unos miserables atracan a dos ancianos, los amenazan y agreden. Está no puede ser la realidad de Bogotá. Necesitamos mano dura y decisión para enfrentar a las más de 200 bandas que aterrorizan a la ciudad. No más romantización de los criminales” ; “Bueno el karma existe...nada bueno recibirán sus madres, abuelos o cuando sean ya adultos mayores 🔥🔥 (sic)" , fueron algunas reacciones que generó el clip de 16 segundos.

Capitalinos continúan percibiendo la ciudad como peligrosa

El episodio renovó el debate sobre la percepción de inseguridad en Bogotá, un tema que persiste como el principal desafío para la administración de Carlos Fernando Galán.

Al completar su segundo año de mandato desde su posesión el 1 de enero de 2024, las mediciones reflejaron que la percepción de inseguridad (62%) alcanzó su punto más elevado desde 2008, a pesar de que datos oficiales muestran avances en algunos frentes. Asimismo, la aprobación de la gestión distrital pasa del 42% en 2024 al 26% en 2025.

El talón de Aquiles del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, sigue siendo la percepción de inseguridad, pese a resultados con tendencia a la baja - crédito Alcaldía de Bogotá

De acuerdo con la Policía Metropolitana de Bogotá, durante diciembre de 2025 los homicidios en la ciudad descendieron un 17% respecto al mismo mes de 2024 Este dato ofrece un respiro en materia de seguridad, aunque no logra revertir la sensación de vulnerabilidad predominante entre los habitantes.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad reportó que, entre enero y octubre de 2025 se registraron 132.204 robos en la ciudad, distribuidos en categorías como automotores, motocicletas, personas, residencias y comercios.

El hurto a personas figuró como el delito más recurrente, con 113.148 casos. El análisis por localidades señaló a Suba como la zona más golpeada, acumulando 10.360 robos a personas.

Además, esta localidad lideró los hurtos a residencias (636 casos) y comercios (792 reportes). Engativá ocupó el segundo lugar en robos a personas (9.737 casos) y residencias (539 hechos), mientras que Usaquén se posicionó como la segunda en hurtos a comercios, con 646 casos durante el mismo periodo.

El informe de la Secretaría también advirtió que los hurtos a personas aumentaron en 2025, con más de 4.000 casos adicionales frente al año anterior.

La percepción de inseguridad en Bogotá alcanza su nivel más alto desde 2008, según Bogotá Cómo vamos - crédito Composición fotográfica (Redes sociales/TikTok)

En cuanto a los robos de vehículos, Keneddy registró el mayor número de automotores hurtados, con 510 casos en 2025, y también lideró en robos de motocicletas, sumando 648 hechos.

Engativá y Ciudad Bolívar siguen a Keneddy en las estadísticas de hurtos de automotores y motocicletas, respectivamente. Aunque a nivel distrital el robo de motocicletas presentó una reducción del 17% frente al año anterior, octubre presentó un repunte con 30 casos adicionales comparados con el mismo mes de 2024, lo que evidencia desafíos persistentes en ciertos periodos del año.