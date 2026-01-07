El Centro Democrático tildó de “cínico” a Iván Cepeda y lo acusó de querer proteger a guerrilleros y paramilitares: “Busca el poder”

El Centro Democrático señaló a Iván Cepeda de querer silenciar a la oposición - crédito Luisa González/Reuters y @CeDemocratico/X

El partido Centro Democrático arremetió de nuevo contra el senador y candidato presidencial del Pacto Histórico Iván Cepeda, que dio un discurso desde Madrid, España, donde varios ciudadanos colombianos se reunieron para escucharlo. Ante sus declaraciones, la colectividad de la oposición se pronunció, calificándolo de “cínico” y acusándolo de favorecer intereses afines a la dictadura de Maduro.

“Cínico Iván Cepeda: Colombia debe dejar de ser una colonia de grupos criminales. En España usted repite el mismo libreto por conveniencia: ataca a aliados estratégicos mientras guarda un silencio cómplice frente a la dictadura de Maduro”, aseveró la agrupación política en su cuenta de X.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según el partido, el régimen venezolano –que permanece en la incertidumbre por la captura del dictador Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos– ha cometido todo tipo de violaciones a los derechos humanos, encarcelando a más de 800 opositores y provocando el éxodo de al menos nueve millones de venezolanos.

El Centro Democrático aseguró que el dictador Nicolás ha cometido todo tipo de violaciones a los derechos humanos en Venezuela - crédito Jane Rosenberg/Reuters

Además, afirmó que el Gobierno colombiano, en cabeza del presidente Gustavo Petro, habría respaldado a los grupos armados que operan en Colombia, entre ellos, la Segunda Marquetalia, comandada por alias Iván Márquez, señalado de ser presunto responsable del magnicidio del senador y precandidato presidencial del Centro Democrático Miguel Uribe Turbay.

“Es evidente que usted, aferrado a ideas anacrónicas de la URSS, busca el poder para silenciar la oposición, proteger a sus antiguos amigos de la guerrilla y los nuevos del paramilitarismo, amordazar a la prensa y profundizar reformas estatizantes que hoy despojan de salud, seguridad, educación a millones de colombianos”, indicó la colectividad.

El presidente Petro instó al Ejército de Estados Unidos a desobedecer a Donald Trump - crédito red social X

Aunado a ello, aseguró que, aunque Cepeda solicite respeto en sus discursos, su jefe, el mandatario Gustavo Petro, vulneró la soberanía de Estados Unidos en una visita que hizo a ese país, en la que, con megáfono en mano, instó a los soldados norteamericanos a desobedecer las órdenes del presidente Trump.

“Desde aquí, desde Nueva York, les pido a todos los soldados del Ejército de Estados Unidos que desobedezcan la orden de Trump. Les pido no apuntar contra la humanidad sus fusiles”, aseveró Petro en su momento.

El partido Centro Democrático hizo dura crítica contra el senador y candidato Iván Cepeda - crédito @CeDemocratico/X

¿Qué dijo Cepeda en su discurso en Madrid?

El candidato a la Presidencia de la República centró una parte de su intervención en las advertencias que ha hecho el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre una posible intervención militar en Colombia, similar a la que adelantó en Venezuela, con la cual logró la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro. De acuerdo con Cepeda, lo ocurrido en el vecino país no debería ser catalogado como una simple acción de derrocamiento.

“Debemos ser conscientes, sin paz, sin legalidad internacional y sin estabilidad, justamente tres condiciones básicas que resultan severamente lesionadas por la intervención estadounidense, no hay comercio, no hay prosperidad posible, no hay seguridad para nadie. Es necesario preservar a América Latina como zona de paz”, aclaró.

Indicó que la historia de América Latina ha demostrado que las intervenciones que ha hecho Estados Unidos en distintos territorios han dejado resultados nefastos. Mencionó hechos de violencia, saqueo de recursos naturales y violaciones a los derechos humanos que han dejado, según sus datos, al menos 10 millones de víctimas.

Iván Cepeda rechazó la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela y un hecho similar en Colombia - crédito Emad/Europa Press

“Colombia ha sido durante décadas el laboratorio y la plataforma de la injerencia política, militar y económica estadounidense en América Latina. Digo laboratorio y plataforma porque nuestro país para solo hablar de la injerencia militar se ensayaron, aplicaron y luego exportaron toda clase de métodos de guerra”, precisó.

Criticó, además, la política antidrogas empleada por el Gobierno norteamericano y que se ha aplicado durante décadas en Colombia, sin que hasta el momento se haya logrado la erradicación del flagelo del narcotráfico. “El remedio puede ser peor que la enfermedad”, aseveró.