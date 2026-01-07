Desde la defensa de sus reformas hasta su pelea con Trump: ya van 12 marchas convocadas por Gustavo Petro en tres años de Gobierno

El presidente Gustavo Petro convoca una nueva movilización en Colombia para defender la soberanía nacional ante advertencias de Estados Unidos - crédito Ovidio González/Presidencia

A seis meses de terminar su gestión, más de una docena de movilizaciones se han realizado en los tres años de gobierno del presidente Gustavo Petro, que ha convertido las calles un escenario recurrente para canalizar respaldo social, contrarrestar la presión opositora y buscar fuerza política en momentos de tensión institucional.

La reciente convocatoria se dará el miércoles 7 de enero de 2026, a raíz de las advertencias del gobierno estadounidense liderado por Donald Trump sobre posibles operaciones en territorio colombiano, tal como se efectuaron en Venezuela, donde fue capturado Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flórez.

En medio de nuevas tensiones entre Colombia y Estados Unidos, el jefe de Estado instó recientemente a los colombianos a exhibir la bandera nacional en los hogares y reunirse en las plazas públicas del país.

El presidente de la República hizo un llamado a todos los colombianos para unirse, según él, en defensa de la soberanía y la democracia - crédito @petrogustavo/X

El propio mandatario encabezará el acto principal desde la Plaza de Bolívar en Bogotá, donde planea dirigirse al país para defender la soberanía nacional ante lo que considera una amenaza de invasión de Estados Unidos.

“Se han reunido fuerzas sociales de Colombia a la movilización general del pueblo colombiano. El miércoles (7 de enero), a las cuatro de la tarde, en todas las plazas públicas del país. En la plaza de Bolívar hablaré al pueblo bogotano ¡Colombia libre!“, expresó el primer mandatario en su perfil de X.

En su perfil en X, el presidente Gustavo Petro convocó a la primera movilización del 2026, que se llevará a cabo el miércoles 7 de enero - crédito @petrogustavo/X

Movilizaciones iniciales

El recurso de la movilización ha sido constante bajo la administración Petro. Desde su llegada a la Casa de Nariño, el presidente ha impulsado —directa o indirectamente— unas diez manifestaciones, según información recopilada por El Espectador.

El ciclo comenzó el 15 de noviembre de 2022, cuando Petro organizó una jornada a los cien días de su mandato. Aquella movilización sirvió de respuesta a las protestas opositoras originadas por la subida de la gasolina, evidenciando desde temprano el uso de la movilización social para disputar el relato político.

En 2023, la estrategia de movilización ciudadana se intensificó tras la ruptura de la coalición oficialista en el Congreso colombiano - crédito Luisa González/Reuters

Durante 2023, la estrategia se intensificó tras la ruptura de la coalición de Gobierno en el Congreso. El Ejecutivo recurrió a la movilización ciudadana en fechas clave —febrero, junio, julio y septiembre— para presionar al Legislativo con la mira puesta en la aprobación de las reformas impulsadas por el oficialismo, en especial, las reformas a la salud, laboral y pensional (las dos últimas finalmente fueron aprobadas por el Congreso).

En ese periodo, el respaldo en las calles mostró un crecimiento notorio: de 12.000 personas convocadas en febrero se pasó a 32.000 en septiembre, destacó el diario bogotano.

Consulta popular

La confrontación con el Congreso y la oposición tuvo su punto álgido en 2025 cuando, en medio del debate sobre las reformas y la eventual consulta popular, el presidente promovió tres concentraciones multitudinarias.

Estas no solo apoyaron la iniciativa de realizar una consulta popular y su propuesta de Constituyente, sino que buscaron rechazar la inclusión de Petro en la llamada lista Clinton, un episodio que elevó la tensión política.

Grupos indígenas, centrales obreras y organizaciones de trabajadores se congregan en la Plaza de Bolívar que participaron en las manifestaciones y marchas por el Día Internacional del Trabajo - crédito Cristian Bayona/Colprensa

La dinámica de movilizaciones se mantuvo en alto voltaje durante el año anterior. Con fechas en mayo, agosto y septiembre, el Gobierno Petro convocó movilizaciones para responder a protestas opositoras durante el día del trabajador, conmemorar los dos años del presidente en el poder y defender la reforma pensional ante su revisión en la Corte Constitucional.

La proximidad entre las marchas lideradas por el Ejecutivo y aquellas organizadas por la oposición reflejó una disputa continua por el espacio público y la narrativa política.

Las manifestaciones recientes del gobierno han buscado rechazar la inclusión de Petro en la lista Clinton y apoyar una eventual consulta popular - crédito Presidencia de la República - Colombia / YouTube

Declaración de Trump contra Petro

Las tensiones entre Estados Unidos y Colombia crecieron tras un diálogo de Donald Trump con reporteros a bordo del Air Force One. Al ser consultado sobre la relación con Colombia luego de la reciente incursión militar en Venezuela y la captura de Nicolás Maduro, el presidente norteamericano reiteró sus críticas al enfoque antidrogas del gobierno Petro.

“Venezuela está enferma, Colombia también está muy enferma. Gobernada por un hombre enfermo al que le gusta producir cocaína y venderla a los Estados Unidos, y no va a estar haciéndolo por mucho tiempo, déjame decirte”, sostuvo Trump.

Además, cuando una periodista le preguntó si consideraba la posibilidad de una incursión militar en Colombia, Trump respondió sin titubeos: “Eh, suena bien para mí. Sí”.

Donald Trump, presidente de los Estados Unidos - crédito Jonathan Ernst/Reuters

Ante la escalada verbal, Petro respondió rápidamente en su perfil de X. El mandatario defendió su integridad y descartó cualquier vínculo con el narcotráfico.

“Juré no tocar una arma más desde el Pacto de paz de 1989, pero por la patria tomaré de nuevo las armas que no quiero. No soy ilegítimo, ni soy narco, solo tengo como bien mi casa familiar que aún pago con mi sueldo. Mis extractos bancarios han sido publicados. Nadie pudo decir que he gastado más que mi sueldo”, escribió.