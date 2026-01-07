Aumentan las búsquedas de los colombianos por las consecuencias del salario mínimo y cómo pagar impuestos en enero

El ajuste salarial para 2026 es una de las prioridades de los colombianos, según Google Trends - crédito Canva

Comienza el año 2026 y para los colombianos hay cierta preocupación sobre los ajustes que tendrían que hacer a sus bolsillos para solventar los pagos anuales.

De acuerdo con Google Trends, la herramienta que evalúa la evolución de los intereses en la web y en YouTube, en los primeros siete días del año en curso, los ciudadanos del país sudamericanos han consultado sobre el salario mínimo y el calendario tributario.

Esto evidencia la gran preocupación que frecuentan los connacionales para saldar cada una de las obligaciones tributarias, teniendo en cuenta el incremento del monto salarial anunciado por el Gobierno nacional, que fue del 23,7%.

En los primeros días del 2026, el salario mínimo y el calendario tributario encabezan la lista de preferencias de los colombianos - crédito Google Trends

En el periodo examinado, los reportes de Google muestran que el volumen de búsquedas del aumento del salario mínimo superó de forma sostenida al del calendario tributario con picos notorios que coincidieron con otros hechos noticiosos como la captura de Nicolás Maduro o las tensiones entre Donald Trump y Gustavo Petro.

Los departamentos de Casanare, Arauca, Norte de Santander, Chocó y Meta figuran entre las áreas donde el incremento del monto salarial para los trabajadores colombianos resultó más pronunciada, según los gráficos interactivos disponibles en la plataforma de tendencias.

Los datos permiten observar que el interés de los colombianos por el ajuste en su economía está priorizado frente a las fechas que tendrán para realizar los pagos correspondientes a los impuestos, bien sea de su vivienda o de su vehículo particular.

Los departamentos de Casanare, Arauca, Norte de Santander, Chocó y Meta figuran entre las áreas donde el incremento del monto salarial para los trabajadores colombianos resultó más pronunciada - crédito Google Trends

Además, la plataforma detalló que aspectos como las pensiones, la tabla de la retención en la fuente y el decreto 1470 de 2025, así como el Índice de Precios al Consumidor (IPC) también son elementos que ha llamado la atención de los colombianos.

La herramienta Google Trends se consolida así como un reflejo digital del interés colectivo, permitiendo rastrear de manera cuantitativa cómo los colombianos redefinen sus preferencias de búsqueda en el inicio del año.

El salario mínimo para el 2026 quedó estipulado en $1.750.905, que sumado con el auxilio de transporte que será de $253.118, da un monto salarial de $2.000.000.

Google Trends se consolida como herramienta clave para rastrear las preferencias de los colombianos en el inicio de 2026 - crédito Google Trends

Ministro del Trabajo explicó la demora en la expedición de decretos económicos

El anuncio pendiente de los decretos sobre la desindexación de cerca de setenta bienes y servicios atados al salario mínimo en Colombia, medida clave planteada para 2026, ha generado inquietud sobre sus efectos en la economía y la vida cotidiana.

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, respondió a estos cuestionamientos al afirmar que el Gobierno nacional dispone del plazo necesario para formalizar las decisiones, lo cual, según sus palabras a Blu Radio, resguardará tanto el proceso técnico como el impacto social esperado.

Hacia el cierre de la semana del 6 de enero de 2026, Sanguino anticipó que la nueva normativa incluirá la eliminación de la bonificación especial para los congresistas, beneficio que fue aprobado en los años del presidente Santos y el exministro Mauricio Cárdenas.

“Incluso está allí incorporado el decreto que elimina la bonificación especial para los congresistas que fue otorgada en tiempos del entonces presidente Santos y del ministro Mauricio Cárdenas”, según indicó Sanguino en su diálogo con la cadena radial mencionada.

Antonio Sanguino, ministro de Trabajo - crédito Ministerio de Trabajo

De igual manera, subrayó la protección a sectores vulnerables entre los principales objetivos de los decretos que serán expedidos. La desvinculación del salario mínimo como referencia permitirá que las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) y la vivienda de interés social se vean menos expuestas a posibles efectos inflacionarios automáticos.

De esta manera, la administración busca que el incremento anual del mínimo no repercuta directamente sobre tarifas y bienes sensibles, mitigando así presiones sobre los precios. El ministro reconoció la demora en la expedición formal de los decretos y atribuyó esa dilación a la propia dinámica legal y a la necesidad de concertación.

Detalló que los ministerios de Trabajo y Hacienda han mantenido jornadas técnicas intensivas para revisar cada aspecto de las disposiciones.

“Ayer (lunes 5 de enero de 2026), estuvimos toda la tarde trabajando con los equipos del Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Hacienda. Vamos a seguirlo haciendo durante el transcurso de esta semana. Aspiramos a que esta misma semana estemos produciendo decisiones en relación con desindexación y con acciones concretas hacia las Mipymes y la mediana empresa, así como otras decisiones que estamos terminando de afinar”, explicó el ministro.