Aseguradora pagó millonaria sanción al Tesoro Nacional por incumplimiento del contrato para el sostenimiento de helicópteros MI-17

Berkley International Seguros Colombia giró 20 millones de dólares por incumplir parcialmente con el contrato

El pago de la sanción
El pago de la sanción también responde a la recuperación del pago anticipado al contrato para el mantenimiento de los helicópteros - crédito Ricardo Arduengo/Reuters

La División de Aviación Asalto Aéreo del Ejército Nacional confirmó a través de un comunicado que la aseguradora Berkley International Seguros Colombia efectuó un millonario pago al Tesoro Nacional en cumplimiento de una sanción impuesta por el Ministerio de Defensa ante incumplimientos del contrato que se firmó con la empresa estadounidense Vertol Systems Company Inc. para el mantenimiento de la flota de helicópteros MI-17 del Ejército Nacional.

“La aseguradora Berkley International Seguros Colombia, giró al Tesoro Nacional 20 millones de dólares como sanción y recuperación del pago anticipado al contrato N.º 12-2024 MDN-EJC, que tenía como objeto adquisición de bienes y servicios para el sostenimiento de la flota de helicópteros MI-17”, detalló el Ejército en la comunicación oficial.

Indicó que el origen de este pago se fundamenta en sentencias que confirmaron el incumplimiento parcial del contrato, conforme a lo dispuesto en las resoluciones 001863, del 7 de noviembre, y 002047, del 14 de noviembre de 2025.

La aseguradora Berkley International Seguros
La aseguradora Berkley International Seguros Colombia giró al Tesoro Nacional 20 millones de dólares como sanción - crédito Dado Ruvic/Reuters

Este procedimiento fue posible gracias a la coordinación entre la Dirección de Contratación del Ministerio de Defensa Nacional, el Comando Financiero del Ejército Nacional, la Central Administrativa y Contable de Aviación del Ejército Nacional y el supervisor del contrato, quienes cumplimentaron lo establecido por la legislación vigente.

Tras efectuarse el pago de la obligación, el Ejército Nacional aseguró que está comprometido con la gestión transparente y adecuada de los recursos estatales. “El Ejército Nacional ratifica su compromiso de velar por la adecuada administración de los recursos del Estado y su destinación transparente, en estricto cumplimiento de la normatividad vigente, en beneficio del fortalecimiento de sus capacidades y de la seguridad de los colombianos”, aclaró.

El motivo que llevó al establecimiento de la millonaria multa

El Ministerio de Defensa decidió imponer una multa contra la empresa estadounidense por no haber cumplido con la totalidad de los compromisos que yacían en el contrato, que tenía como fin la adquisición de bienes y servicios para el sostenimiento de la flota de helicópteros.

Vertol Systems Company Inc. incurrió
Vertol Systems Company Inc. incurrió en un incumplimiento parcial del contrato firmado para el mantenimiento de helicópteros MI-17 - crédito Ejército Nacional

De acuerdo con la cartera, el contratista solo logró legalizar bienes y servicios por 2.644.827,72 dólares, de un anticipo total de 6.231.700,19 dólares. Además, el plazo de ejecución del contrato finalizó el 15 de noviembre de 2025. No obstante, desde el 28 de agosto de ese año, un informe de supervisión evidenció múltiples fallas del contratista, entre ellas la falta de documentación requerida y omisiones en obligaciones técnicas.

Por eso, en la Resolución 001863, firmada el 7 de noviembre de 2025, se estableció el pago de una multa de 8.956.468,35 dólares ($46.557 millones, aproximadamente) y se exigió la devolución del pago anticipado por 13.586.872,47 dólares ($70.656 millones, aproximadamente). Esa decisión fue ratificada en la Resolución 002047 del 14 de noviembre del mismo año.

Según lo determinado por el ministerio en su momento, la instrucción obligaba al contratista a restituir estos recursos en un plazo de 15 días. En caso de no cumplir, el cobro sería transferido a la aseguradora dentro del mes posterior, conforme a lo establecido en el artículo 1080 del Código de Comercio.

La aseguradora asumió el pago
La aseguradora asumió el pago de la multa establecida por el Ministerio de Defensa, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 1080 del Código de Comercio - crédito Marcos Brindicci/Reuters

“El asegurador estará obligado a efectuar el pago del siniestro dentro del mes siguiente a la fecha en que el asegurado o beneficiario acredite, aún extrajudicialmente, su derecho ante el asegurador, de acuerdo con el artículo 1077. Vencido este plazo, el asegurador reconocerá y pagará al asegurado o beneficiario, además de la obligación a su cargo y sobre el importe de ella, un interés moratorio igual al certificado como bancario corriente por la Superintendencia Bancaria aumentado en la mitad”, detalla la normativa.

En conversación con W Radio, el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, dio un parte de tranquilidad a la ciudadanía, asegurando que “no se va a perder un solo peso” del mencionado contrato.

