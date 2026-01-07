Andrea Petro le dio un consejo a su papá en medio de la pelea con Donald Trump: “La calma y el respeto”

Andrea Petro, hija mayor del presidente de Colombia, pidió diálogo y mesura en medio de la crisis bilateral - crédito @andreapetro91/Instagram - Presidencia

La captura de Nicolás Maduro por tropas militares estadounidenses en Venezuela ha generado nuevas tensiones entre Estados Unidos y Colombia.

Este episodio obedece a las declaraciones del presidente norteamericano Donald Trump donde no solo calificara a su homólogo colombiano Gustavo Petro como “enfermo” sino que mencionara la posibilidad de ejecutar este tipo de ataques en territorio colombiano.

Diferentes sectores políticos y sociales del país sudamericano cuestionaron las palabras del líder de la Casa Blanca. Sin embargo, hubo una reacción que llamó la atención en las redes sociales.

La captura de Nicolás Maduro desató una escalada diplomática entre Colombia y Estados Unidos - crédito Presidencia de Colombia/AP Foto

Se trata de Andrea Petro, hija del primer mandatario de los colombianos que, en una publicación hecha en su cuenta de X, le recomendó a su padre optar por el camino del diálogo y la mesura, una postura que contrasta con la actual tensión bilateral.

Además, subrayó el valor de la diplomacia como vía preferente para superar las diferencias con el dirigente estadounidense, pero expresó nuevamente su afecto por el presidente colombiano.

“Apoyamos el camino del diálogo y la diplomacia. La calma y el respeto son más fuertes que la tensión. ¡Te queremos, papá!”, escribió Andrea Petro en sus redes sociales.

Andrea Petro utilizó su cuenta de X para recomendar diplomacia y calma como caminos ante la confrontación internacional - crédito @andreapetro91/X

Esta no fue la única declaración de la empresaria colombiana frente al tema. En una historia publicada en la red social Instagram, la fundadora de la marca de ropa sostenible Bachué respondió a una pregunta de un seguidor sobre su postura personal ante una eventual acción militar extranjera contra el país y su padre.

Una usuaria le consultó: “¿Hasta qué punto defenderías a tu papá si hubiese una incursión militar?”. A lo que Andrea Petro respondió: “Yo a él nunca lo dejaría solo. Así de sencillo”.

Su declaración, contundente y espontánea, generó impacto en las redes, por lo que revela respecto al lazo familiar en una coyuntura de profunda crisis política.

La hija del presidente colombiano respondió cómo actuaría si su papá estuviera implicado en una intervención de Estados Unidos en el país - crédito @andreapetro91/Instagram

De otro lado, Nicolás Alcocer Petro, hijo adoptivo de Gustavo Petro, también compartió en sus redes sociales un video de los creadores de contenido Los Gemelos Saer (Saer Twins), que comparten una amistad tanto con Nicolás como con Antonella Petro, en la que respondieron a la crítica de un usuario por compartir su respaldo hacia los hijos del mandatario colombiano.

“Ay Petro, no hay like. Pues bueno, si eso significa que somos culpables de algo por ser amigos de una persona, lo somos”, declararon.

Igualmente, los influencers colombianos recordaron que su amistad con Nicolás y Antonella Petro se produjo antes de que Gustavo Petro llegara a ser presidente de la nación, y reafirmaron que su alianza no tiene ninguna relación con la política.

“Nosotros somos amigos de Nico y de Anto desde antes de que su papá fuera presidente o que lo escogiera la gente como presidente. Nuestra amistad no nació desde la política ni nada de eso, nosotros no tenemos nada que ver con eso. Nuestra amistad nació como cualquier otra amistad en esta vida (...) y que seamos amigos del hijo de Petro o que seamos amigos de los hijos de Uribe o que seamos amigos de los hijos de, no sé, Fajardo, eso no quiere decir que nuestra ideología política sea esa. Marica (sic) es que en Colombia pasa algo que nos duele y es que todo se vuelve un bando”, precisaron.

Nicolás Alcocer Petro compartió en sus redes sociales las declaraciones de los influencers colombianos - crédito TikTok

El ambiente de hostilidad diplomática representa el momento más crítico en más de 200 años de convenio entre ambos países. Las palabras del presidente de Estados Unidos elevaron la tensión cuando calificó a Colombia como un “país enfermo” debido a su nivel de producción de drogas, lo que provocó la protesta inmediata del mandatario colombiano.

Gustavo Petro desestimó los señalamientos y reafirmó públicamente que, aunque en su momento firmó la paz, está “dispuesto a tomar las armas nuevamente para proteger la patria”. Este mensaje tiene un peso particular por el pasado del presidente como miembro del extinto grupo guerrillero M-19.

La controversia creció aún más por las acusaciones del mandatario estadounidense de que Colombia es uno de los principales productores de cocaína, situación que, sumada a la reciente operación militar en territorio venezolano, mantuvo alerta a naciones aliadas y a la comunidad internacional. Los escenarios posibles mantienen a todos los actores expectantes en los ámbitos diplomáticos y de seguridad.