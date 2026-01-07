Abelardo De La Espriella desafió a Cepeda a un debate público: “Quién defiende la democracia”

La convocatoria busca la confrontación de posturas respecto a grupos armados, política exterior y alianzas, invitando a la sociedad y observadores internacionales a conocer en profundidad las propuestas de ambos aspirantes en el marco de la campaña presidencial - crédito redes sociales

Abelardo De La Espriella, precandidato presidencial de Colombia, desafió a Iván Cepeda a participar en un debate abierto para exponer sus posturas frente a las Farc, el ELN y el régimen de Venezuela.

Según un comunicado difundido en Bogotá el 7 de enero de 2026, De La Espriella afirmó que Cepeda se encuentra “escondido”, y le exigió debatir públicamente sus posiciones ante el país y la comunidad internacional.

De La Espriella resaltó que el desafío no obedece a motivos personales, sino que responde a la importancia de discutir temas como la democracia, la institucionalidad y la seguridad nacional. Indicó que, a su juicio, ambos candidatos encabezan las preferencias en las encuestas, por lo cual consideró esencial que los colombianos comprendan qué representa cada propuesta política y cuáles son sus alianzas.

En el comunicado, el precandidato señaló que la relación entre Colombia y Estados Unidos atraviesa dificultades, que atribuye a la gestión de Gustavo Petro y no al país en general.

El llamado al debate pretende transparentar los planteamientos de los dos precandidatos sobre seguridad, democracia e institucionalidad, así como esclarecer el papel de actores internos y externos en la política colombiana - crédito Defensores de la Patria

Aseguró que decisiones del actual Gobierno han favorecido al narcotráfico y han debilitado la cooperación internacional.

Añadió que la captura de Nicolás Maduro en territorio estadounidense podría facilitar el esclarecimiento de hechos relevantes para Colombia, especialmente el financiamiento de campañas políticas y los vínculos entre redes criminales y actores del poder.

De La Espriella explicó que ha solicitado formalmente que se interrogue a Maduro sobre el origen de los recursos de la campaña de Petro y sobre el supuesto papel de Cepeda como “enlace político” con las guerrillas colombianas que operan desde Venezuela, según afirmó en el comunicado.

Propuso que, tanto Cepeda como él, designen a un representante de cada campaña para definir las condiciones y la fecha de un debate, abierto al escrutinio tanto nacional como internacional. “Que debatamos frente a Colombia quién defiende la democracia, la libertad y la institucionalidad, y quién está del lado de los regímenes y del narcoterrorismo”, enfatizó De La Espriella.

La propuesta incluye la participación de representantes de ambas campañas para acordar la mecánica del encuentro, buscando que los ciudadanos conozcan integralmente las posiciones y alianzas de quienes encabezan las encuestas - crédito Defensores de la Patria

Finalmente, el precandidato aclaró que su rivalidad política está dirigida únicamente al proyecto que gobierna actualmente Colombia y a quienes buscan dar continuidad a esa línea política. Invitó a Cepeda a asumir el reto y mostrar disposición para contrastar ideas en un espacio público, reiterando que lo espera para este debate central en la campaña presidencial.

El liderazgo de Abelardo de la Espriella se impone en las proyecciones de Polymarket para las presidenciales de Colombia

Abelardo de la Espriella encabeza con un 41% las proyecciones de la plataforma Polymarket sobre los aspirantes con mayor probabilidad de ganar las elecciones presidenciales de Colombia en 2026.

Le sigue Iván Cepeda con un 33%, mientras Sergio Fajardo y Paloma Valencia alcanzan un 11% y un 7%, respectivamente, según datos divulgados en los últimos días.

La metodología utilizada por Polymarket se basa en la compra y venta de participaciones vinculadas a posibles desenlaces, operando con activos digitales cuyo valor varía según la demanda, como explicó el Observatorio Blockchain.

Estos son los cuatro candidatos con mayor probabilidad de llegar a la Presidencia de Colombia 2026 - crédito @ABDELAESPRIELLA

Esta dinámica, distinta a la de las encuestas reguladas, no revela identidades, origen ni procedimientos de medición, lo que distancia a la plataforma de los requisitos señalados en la Ley 2494 de 2025 para los estudios de intención de voto en Colombia.

Según reveló La Silla Vacía, la participación en el mercado presidencial colombiano de Polymarket ha sido limitada: 82 perfiles han intervenido y un solo usuario concentró cerca del 40% del capital depositado, afectando así la proyección favorable para Abelardo de la Espriella.

En el ámbito internacional, la reputación de Polymarket resultó impulsada tras anticipar el triunfo de Donald Trump en las elecciones de 2024 en Estados Unidos, hecho documentado por The New York Times. No obstante, la plataforma falló al pronosticar la victoria de sectores progresistas en las elecciones de Ecuador en 2025.

La legalidad de Polymarket en Colombia está en entredicho. El presidente de Fecoljuegos, Evert Montero, calificó la actividad como “ilegal” y alertó sobre posibles riesgos para la democracia y la integridad electoral, declaraciones recogidas por Colombia Check.

Según Polymarket, Abelardo de la Espriella figura en primer lugar para llegar a la presidencia 2026 - crédito Luisa Gonzalez/Reuters

Fecoljuegos ha solicitado a Coljuegos el bloqueo del acceso a la plataforma en el país. Autoridades del Consejo Nacional Electoral y expertos de la Misión de Observación Electoral sostienen que las predicciones realizadas por Polymarket no deben ser consideradas estudios oficiales. La Comisión Técnica del CNE examinará si su publicación contraviene la normativa vigente.