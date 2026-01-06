Turista alemán fue asesinado a bala durante un robo mientras transitaba por las vías de La Guajira

El joven se movilizaba en motocicleta por varios lugares del territorio colombiano - crédito Instagram

Un ciudadano alemán de 26 años fue asesinado en la jornada del martes 6 de enero de 2026 durante un robo. El hecho ocurrió en la vía que conecta el popular sector de Cuatro Vías con el municipio de Uribia, que se encuentra ubicado en el departamento de La Guajira.

De acuerdo con las versiones preliminares que manejan las autoridades, el ataque se produjo a la altura del kilómetro 56, en jurisdicción de Maicao, cuando el extranjero se desplazaba en una motocicleta y fue abordado por criminales que intentaron robarle el vehículo, que utilizaba para movilizarse por el departamento y conocer sus impactantes paisajes.

Lamentablemente, el sueño de seguir recorriendo el mágico lugar se vio afectado por la delincuencia alrededor de las 8:30 a. m. del lunes, debido a que los criminales no dudaron en propinarle un disparo al ver que el joven extranjero se resistía al robo del vehículo y, al darse cuenta de la magnitud de la tragedia, huyeron del lugar.

El joven visitó varios lugares del país y, en el momento del ataque, se encontraba en La Guajira - crédito Instagram

El cuerpo del joven fue abandonado sobre la calzada del transitado corredor, donde fue descubierto por transeúntes minutos después, que no dudaron en alertar a las autoridades para dar a conocer la lamentable situación.

Al llegar al lugar, los uniformados de la Policía Nacional se percataron de que se trataba de un ciudadano extranjero, llamado Elxnat Leif Lino, cuyo documento de identidad fue expedido en Darmstadt, Alemania, lo que se determinó tras realizar las primeras verificaciones.

El reporte del caso reveló que en el momento del crimen, la víctima llevaba un suéter negro de manga larga y pantalón blanco, lo que facilitó su identificación por parte de otra de las personas con las que avanzaba en esta travesía y que contribuyó en el proceso del reconocimiento.

De acuerdo con datos posteriores, el joven originario de Darmstadt, realizaba un recorrido turístico por La Guajira junto a un grupo de amigos, visitando destinos como el Cabo de la Vela en motocicletas de alto cilindraje, por lo que los delincuentes lo atacaron al ver el vehículo en el que se transportaba.

Las autoridades se desplazaron hasta el lugar de los hechos - crédito Colprensa

La investigación fue asumida por la Policía Judicial y equipos de criminalística, que continúan trabajando para esclarecer el caso, con el objetivo de dar con los responsables de este homicidio, que no lograron encender la motocicleta, por lo que tuvieron que huir sin llevarse el vehículo.

La muerte fue confirmada por paramédicos que acudieron al lugar tras el reporte de la ciudadanía. El personal de salud estuvo acompañado por un equipo especializado que acordonó la zona para avanzar con las diligencias urgentes.

Luego de las primeras intervenciones, el cadáver fue trasladado hasta la morgue de Maicao, donde los especialistas se encargarán de realizar los respectivos estudios. Mientras tanto, equipos judiciales iniciaron las las investigaciones para determinar las circunstancias del hecho y dar una respuesta a los familiares de la víctima y la comunidad local, que está atenta al desenlace del caso.

Anuncian millonaria recompensa para encontrar a los responsables de este fatal ataque

Las autoridades de La Guajira confirmaron el ofrecimiento de una recompensa de $70 millones para aquellos ciudadanos que aporten datos que permitan identificar y capturar a los responsables del homicidio de Elxnat Leif Lino durante los primeros días de 2026, convirtiéndose así en uno de los homicidios que más ha llamado la atención de los colombianos.

Los criminales balearon a su víctima y posteriormente huyeron del lugar - crédito Colprensa

Así lo confirmó el gobernador encargado, Misael Velásquez Granadillo, que instó a la población de Manaure a suministrar información relevante, con el objetivo de avanzar en el esclarecimiento de este caso registrado en la vía que conecta a Cuatro Vías con Uribia.