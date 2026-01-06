Colombia

Salario mínimo de 2026: aumento que hizo Petro le causará problemas a quienes compran y venden productos a otros países

Las nuevas condiciones salariales obligan a las empresas a revisar finanzas, buscar soluciones de liquidez y reconsiderar sus estrategias frente al contexto de incertidumbre económica

Guardar
Al cierre de octubre de
Al cierre de octubre de 2025, el total exportado por Colombia fue de USD4,300.5 millones (ligera caída del 0.2%), con EE. UU. como principal destino - crédito Shutterstock

El aumento del salario mínimo en Colombia en 2026, que alcanzará un 23%, genera preocupación en el sector portuario y logístico. La mayoría de los empleados de este sector depende del ingreso base y, en algunas empresas, hasta el 90% del personal recibe la remuneración. El ajuste impactará de gran manera en los costos logísticos, que en 2024 representaron el 15,6% de las ventas, lo que aleja a Colombia de la meta de reducir ese porcentaje al 9,5% para 2030 y afecta la competitividad frente a otros países.

Y es que el sector portuario, junto con la cadena logística, constituye una red esencial para el movimiento de mercancías dentro y fuera del país, apoyada en miles de trabajadores y operadores. Según la Asociación Portuaria de Barranquilla (Asoportuaria), en las terminales portuarias, entre el 5% y 20% de los empleados percibe el salario mínimo. En el caso de los operadores portuarios, dicha proporción puede llegar hasta el 90% debido al carácter intensivo en mano de obra de actividades como el cargue, descargue, almacenamiento y manejo terrestre de mercancías.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Muchos de estos trabajadores poseen formación técnica, tecnológica o son personal poco calificado, y la remuneración está estructurada alrededor del salario mínimo. Por tanto, incrementos salariales que superen el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y la productividad afectan la estructura de costos y se trasladan a toda la cadena logística.

En 2025, las exportaciones colombianas
En 2025, las exportaciones colombianas mostraron un comportamiento mixto, con crecimiento en sectores no tradicionales como agropecuarios y algunas manufacturas, pero con una disminución general impulsada en el sector de combustibles - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

De acuerdo con la Encuesta Nacional Logística y cifras del Departamento Nacional de Planeación y la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex), el costo logístico en Colombia durante 2024 fue del 15,6% de las ventas. El nivel ya es elevado si se compara con los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde), donde los costos oscilan entre el 8% y 10%, y con el promedio de América Latina, que es inferior al 14%.

El objetivo fijado en el Conpes 3982 de 2020 es reducir el costo logístico al 9,5% para 2030. No obstante, Asoportuaria advierte que “el impacto que tiene el reciente y significativo aumento del salario mínimo sobre la logística nos aleja de esa meta y reduce la competitividad del país”.

Efectos sobre los precios de los servicios

Además, la Ley de Puertos establece que las tarifas cobradas por sociedades y operadores portuarios deben cubrir totalmente sus gastos de operación. “Cuando una porción significativa de estos gastos corresponde a costos laborales y estos aumentan en un 23%, el efecto sobre los precios de los servicios resulta inevitable”, señaló el gremio. Esto afectará también el transporte terrestre, almacenamiento y otras actividades logísticas asociadas.

La situación se agrava en medio de la competencia que hay por la inversión extranjera y esfuerzos por posicionar a Colombia como destino de relocalización regional y de reindustrialización. “Medidas como esta van a afectar la competitividad del país y posiblemente la eficiencia portuaria, de la cual Colombia es ejemplo a nivel regional”, aseguró.

El aumento del salario mínimo
El aumento del salario mínimo beneficiará a 2,4 millones de trabajadores colombianos - crédito Luisa González/Reuters

Asimismo, el incremento del 23% en el salario mínimo para 2026 supera ampliamente los aumentos de inflación y productividad habituales. Según el análisis de Asoportuaria, mientras la normativa prevé incrementos alineados con el IPC y la generación de valor agregado, el nuevo decreto representa un salto excepcional y desestructura los presupuestos empresariales, añadiendo presión a los márgenes operativos.

Impacto no será uniforme

Entonces, el impacto del aumento no será uniforme en todos los segmentos. Los servicios logísticos y portuarios con una estructura intensiva en mano de obra sentirán mayores repercusiones.

La transferencia de estos costos a los usuarios finales encarecerá los productos exportados e importados, debilitando la posición de Colombia frente a sus socios comerciales. Recordó que la Ley de Puertos impide cobrar tarifas que no cubran los gastos operativos. Por lo tanto, un ajuste salarial de esta magnitud ocasionará revisiones obligatorias de tarifas y contratos, lo que podría afectar la eficiencia y calidad del servicio en el sector.

Precisamente, el contexto empresarial, según datos de la Superintendencia de Sociedades, tampoco es favorable. Más de 3.000 empresas solicitaron insolvencia entre 2024 y 2025, sobre todo, en los sectores de servicios, comercio y manufactura:

  • Las empresas más grandes experimentaron una caída cercana al 7% en ingresos consolidados y una disminución relevante en utilidades respecto al año anterior.
  • Las pequeñas y medianas empresas (pymes), que representan más del 95% del tejido empresarial colombiano, enfrentan un escenario aún más vulnerable.
  • Solo el 33,5% de estas empresas sobrevive después de cinco años, según cifras de Confecámaras.
El salario mínimo decretado para
El salario mínimo decretado para 2026 tendrá implicaciones también en el costo logístico en Colombia, incluido el costo portuario y de los servicios conexos - crédito Asoportuaria

Los cierres empresariales se deben, en muchos casos a problemas de liquidez y dificultades para gestionar deudas, especialmente cuando aumentan los costos fijos como la nómina.

El aumento del salario mínimo produce rápidamente efectos directos en el empleo. Asoportuaria advirtió que “un aumento de esta magnitud sí genera despidos inmediatos, sobre todo en empresas con márgenes estrechos y baja productividad. No por maldad, sino porque el nuevo costo no es absorbible”. Además, resaltó que, lejos de estimular la contratación, el alza suele conducir a la reducción de jornadas, menor cantidad de horas extra y a acelerar esquemas de automatización. El recorte de personal y horas, hecho sin un análisis profundo de la operación, puede erosionar la productividad y la viabilidad de las empresas.

Otros impactos del aumento del salario mínimo

De igual manera, el vicepresidente de Transacciones y Consultoría de CBRE Colombia, Andrés Cardona, sostiene que “con el Gobierno decretando un aumento del salario mínimo cercano al 23% para 2026, se crea automáticamente un desfase técnico entre inflación y salario mínimo, lo que genera distorsiones e impactos en cascada para distintos sectores de la economía”.

En el ámbito logístico, afirmó que “el aumento del salario mínimo eleva de forma generalizada los costos operativos, especialmente, uno de los más relevantes: la mano de obra”. Ese sobrecosto, trasladado a los productos y servicios, alimenta la inflación y “neutraliza el supuesto beneficio del aumento salarial y profundiza las distorsiones que afectan el empleo formal, la inversión y la competitividad del país”.

Para las pymes, la coyuntura obliga a tomar decisiones financieras rigurosas, ante mayores costos laborales y un entorno macroeconómico incierto. El decreto obliga a ajustar inmediatamente la nómina de miles de pequeñas y medianas empresas, muchas de las cuales ya cuentan con márgenes muy estrechos y ciclos de recaudo prolongados.

Los sobrecostos laborales serán evidentes
Los sobrecostos laborales serán evidentes con el aumento del salario mínimo de 2026, la reducción de la jornada de trabajo y la Reforma Laboral - crédito Luisa González/Reuters

Emergencia económica

A este escenario se suma la emergencia económica decretada en el país, que aumenta la incertidumbre en torno a posibles cambios fiscales y condiciones financieras, presionando a las empresas a revisar su planeación para proteger la liquidez y la sostenibilidad operativa.

El acceso al crédito formal sigue limitado para la mayoría de las pymes, de las cuales menos de una cuarta parte cuenta con financiamiento formal, lo que restringe la capacidad para absorber aumentos de costos o enfrentar la volatilidad del entorno.

Respaldo, planeación y menos improvisación

La country manager de Kapital Colombia, Vivian Acuña, resaltó que “las pymes necesitan más herramientas, respaldo y planeación, y menos improvisación”. Además, enfatiza que la planeación financiera debe contemplar el impacto de los mayores costos laborales, utilizando proyecciones de ingresos, gastos y flujo de caja con antelación para evitar tensiones de liquidez después del primer trimestre.

Acuña resalta la importancia de que el crédito esté alineado al ciclo real de ingresos de cada empresa, señalando que “el financiamiento debe cubrir desfases temporales de caja y acompañar el ritmo real del negocio, no generar nuevas obligaciones que compitan con los pagos operativos”. También recomienda evitar deudas de corto plazo para gastos fijos, ya que sin una visión estratégica, el endeudamiento puede convertirse en una carga y acelerar la insolvencia.

Temas Relacionados

Salario Mínimo de 2026Salario Mínimo en ColombiaAumento del Salario MínimoPuertos de ColombiaGustavo PetroExportaciones de ColombiaColombia-EconomíaColombia-Noticias

Más Noticias

Calendario de inscripciones Sena 2026: esta es la lista de cursos gratis técnicos y tecnólogos; así puede aplicar

El Servicio Nacional de Aprendizaje habilitó el calendario oficial para inscripciones a programas técnicos y tecnólogos en 2026, con una amplia oferta de cursos gratuitos y procedimientos en línea para nuevos aspirantes de toda Colombia

Calendario de inscripciones Sena 2026:

Aspirantes presidenciales analizaron el impacto de la captura de Maduro y las relaciones de Colombia con EE. UU.: “Estoy pletórico y feliz”

Las posturas de los candidatos se conocieron en medio de un contexto preelectoral, en el que la política exterior, la seguridad fronteriza y la relación bilateral con el país que gobierna Donald Trump adquirieron relevancia dentro del debate público

Aspirantes presidenciales analizaron el impacto

Esposos fueron hallados muertos en extrañas circunstancias: vecinos denuncian intensas peleas

Versiones preliminares indican que la pareja tenía constates discusiones, aunque esta hipótesis está siendo investigada por las autoridades

Esposos fueron hallados muertos en

Gustavo Petro convocó a la primera movilización de 2026 tras duro cruce con Donald Trump: esta es la fecha y hora de la jornada

El presidente de la República, en sus redes sociales, hizo un urgente llamado a sus seguidores para defender la soberanía nacional, luego de ser blanco de ataques por parte del mandatario norteamericano, que no descartó una posible incursión militar en el país

Gustavo Petro convocó a la

La Defensoría del Pueblo entregó balance de familias atendidas por desplazamientos en el Catatumbo: combates entre ELN y disidencias continúan

La titular de la entidad, Iris Marín, hizo un llamado a los grupos armados ilegales para que cesen las hostilidades en esta zona del país y dejen a la población civil fuera del conflicto, que se ha extendido por varios días

La Defensoría del Pueblo entregó
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Primera masacre de 2026 en

Primera masacre de 2026 en Colombia se registró en Santander de Quilichao: José Félix Lafaurie aprovechó para lanzar un duro mensaje a Petro

Esto se supo la última vez que se tuvo noticias de Iván Márquez: la caída de Maduro habría confirmado que se ocultaba en Venezuela

El efecto dominó de la captura de Nicolás Maduro: cabecillas de ELN, Farc y líderes criminales se quedan sin protección e iniciarían éxodo a Colombia

La historia del Comando Vermelho, el grupo criminal más antiguo y temido de Brasil: su cerebro financiero cayó en Colombia

La relación entre las disidencias de las Farc, el ELN y el Tren de Aragua con Nicolás Maduro y el Cartel de Los Soles: qué dice el documento de acusación formal

ENTRETENIMIENTO

‘Yo me llamo’: imitadora de

‘Yo me llamo’: imitadora de Gloria Trevi reveló el nombre que le pondrá al bebé que espera con el doble de Luis Alfonso

¿No sabes que ver? Aquí está el top 10 de las mejores series de Netflix en Colombia

Ranking Apple en Colombia: top 10 de las canciones más populares de este día

La lucha de Yaneth Waldman contra los estafadores en redes sociales: “No pierdan su dinero”

Piqué ignoró a sus fans y ellas respondieron con la música de su ex: “Esta va por ti, Shakira”

Deportes

Santa Fe ya le consiguió

Santa Fe ya le consiguió compañero a Hugo Rodallega y sigue reforzándose de cara a la Copa Libertadores: así anunció a su nuevo delantero

Mercado de jugadores: fichajes, salidas y rumores de los clubes del fútbol colombiano el 5 de enero

Carlos Bacca criticó a la Dimayor por reducción de cupos en la plantilla de jugadores: “Muchas familias quedarán desamparadas”

Millonarios jugará partido amistoso contra Boca Juniors: será en La Bombonera y con público

Johan Mojica apareció en video del Mallorca usando la misma sudadera que tenía Nicolás Maduro tras ser capturado por Estados Unidos