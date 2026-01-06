Reportan la desaparición de armamento de un batallón del Ejército en Barranquilla: esto se sabe

Imagen de referencia - El Ejército Nacional de Colombia activa protocolos de seguridad ante la presunta pérdida de material en el depósito de armas decomisadas - crédito Europa Press

Al menos 46 armas desaparecieron del Batallón de Apoyo y Servicios para el Combate N.°2 Cacique Alonso Xeque de la Segunda Brigada del Ejército Nacional en Barranquilla.

Según información preliminar, el hecho se reportó en la mañana del martes 6 de enero de 2026, luego de que se llevara a cabo una auditoria interna en la guarnición militar.

En la revisión que permitió detectar el robo reveló inconsistencias entre el inventario físico y los registros administrativos de la unidad logística encargada de los depósitos.

En un comunicado oficial, las autoridades militares reconocieron la gravedad del caso, señalando que la pérdida de este material representa un riesgo directo para la seguridad pública y nacional, dado que se trata de armamento funcional susceptible de ser empleado en actividades criminales, al recordar que habían sido incautado en anteriores operativos militares contra organizaciones criminales.

“Es importante precisar que el material bajo custodia en dicho depósito corresponde a armamento incautado a grupos armados al margen de la ley, así como material puesto a disposición por unidades del Ejército Nacional”, indicó la institución castrense.

A su vez, confirmaron que ya se iniciaron las investigaciones de carácter penal y disciplinario, con el fin de identificar a los responsables del hecho.

“Una vez se tuvo conocimiento de la presunta pérdida de material, la unidad activó de manera inmediata los protocolos de seguridad y control interno. Se han interpuesto las denuncias penales correspondientes ante la Justicia Penal Militar y la Fiscalía General de la Nación. De manera simultánea, se abrieron investigaciones disciplinarias y administrativas para determinar las responsabilidades a que haya lugar”, expresó el Ejército.

La pérdida de este arsenal plantea interrogantes sobre la cadena de custodia interna y los controles de acceso vigentes en el batallón militar, por lo que precisaron que se realizaron pruebas con polígrafo a los militares de la guarnición.

Las investigaciones abarcan tanto la vía penal como la ruta disciplinaria, y –según el medio anteriormente citado– buscan esclarecer cómo se produjo el robo y si hubo cooperación interna.

“El Comando de la Segunda Brigada manifiesta su total disposición para colaborar con las autoridades competentes y brindará toda la información necesaria para el desarrollo de las investigaciones, y continuará un seguimiento riguroso al avance de los procesos aperturados para garantizar la transparencia institucional”, puntualizaron.

El hecho ha encendido alarmas sobre los riesgos asociados, ante el temor de las autoridades de que este material se utilice en actos delictivos en la capital del Atlántico o en otras zonas cercanas.

Esta es la primera denuncia de hurto de armas en una guarnición de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional que se presenta en el país durante el 2026.

Pérdida de armamento en una estación de Policía en Bolívar

El último caso registrado ocurrió en el municipio de Villanueva, en el departamento de Bolívar, en la que once armas de fuego desaparecieron desde la estación de Policía local.

El hecho, registrado en julio de 2025, implica la pérdida de siete fusiles Galil calibre 5,56 y cuatro pistolas Sig Sauer, así como de cartuchos y proveedores, lo que aumenta la preocupación en una zona ya golpeada por el crimen organizado y la presencia de estructuras armadas ilegales.

Tras conocerse la desaparición del armamento, la Inspección General de la Policía dispuso una investigación disciplinaria urgente y desplazó a Villanueva un equipo interdisciplinario encargado de revisar los registros de inventario y rastrear la trazabilidad del material.

Las primeras medidas adoptadas rutinariamente incluyeron la recolección de testimonios del personal de turno, el análisis de huellas dactilares, la revisión de cámaras de seguridad y la inspección pormenorizada de los documentos para identificar elementos que permitan esclarecer los hechos y recuperar las armas sustraídas.

Paralelamente, y para evitar cualquier posible injerencia en la investigación, los policías destacados en la estación de Villanueva fueron apartados de sus cargos, en concordancia con los protocolos exigidos en estos casos.

Fuentes institucionales precisaron a El Tiempo que esta suspensión provisional no implica un prejuzgamiento, sino que busca proteger la integridad de la investigación.

Un vocero del cuerpo policial en Bolívar enfatizó a ese medio: “Es fundamental que el proceso avance sin presiones ni manipulaciones, en busca de garantizar la total imparcialidad”.

Las líneas de investigación, bajo seguimiento tanto disciplinario como penal, exploran desde robos violentos hasta acciones internas, incluyendo posibles fallos de protocolo, negligencia o complicidad de funcionarios.

Expertos en seguridad consultados por el mismo medio de comunicación destacaron el riesgo inmediato que supone la circulación de armamento oficial fuera de control, sobre todo en una localidad como Villanueva, distante menos de una hora de Cartagena y expuesta a disputas entre actores ilegales vinculados al microtráfico y organizaciones criminales.

En su momento, las autoridades reiteraron su compromiso de sancionar todas las conductas irregulares que puedan comprobarse, considerando la gravedad que representa la pérdida de armamento institucional en un entorno de conflictividad sostenida.