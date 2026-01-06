Colombia

Ministro de Trabajo explicó por qué no se han expedido los decretos anunciados por el Gobierno nacional para 2026

El ministro de Trabajo aseguró que el Gobierno nacional cuenta con plazo suficiente para tomar decisiones sobre bienes y servicios vinculados al salario mínimo

Antonio Sanguino, ministro de Trabajo
Antonio Sanguino, ministro de Trabajo - crédito Ministerio de Trabajo

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, explicó los motivos por los cuales el Gobierno nacional aún no ha expedido los decretos anunciados para 2026, relacionados con la desindexación de cerca de setenta bienes, tarifas y servicios ligados al salario mínimo.

“Estamos trabajando para que eso ocurra esta semana”, afirmó Sanguino en entrevista con Blu Radio, que también detalló que las carteras de Trabajo y Hacienda mantienen sesiones permanentes para ultimar los detalles de las medidas.

En diálogo con Blu Radio, Sanguino señaló que los equipos técnicos de los ministerios involucrados han dedicado largas jornadas a la elaboración de los decretos.

“Ayer (lunes 5 de enero de 2026), estuvimos toda la tarde trabajando con los equipos del Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Hacienda. Vamos a seguirlo haciendo durante el transcurso de esta semana. Aspiramos a que esta misma semana estemos produciendo decisiones en relación con desindexación y con acciones concretas hacia las Mipymes y la mediana empresa, así como otras decisiones que estamos terminando de afinar”, indicó el ministro.

El funcionario enfatizó que el proceso de concertación del salario mínimo determinó los tiempos para la expedición de los decretos.

“Usted sabe muy bien que la dinámica de discusión y de concertación del salario mínimo es una dinámica que tiene unos tiempos que están establecidos también por la ley. Tuvimos que esperar hasta el 15 de diciembre para saber si había concertación o no en la mesa, en la comisión de concertación”, explicó Sanguino en la conversación con Blu Radio.

Antonio Sanguino, ministro del Trabajo; Germán Ávila, ministro de Hacienda - crédito Ministerio del Trabajo

El ministro Sanguino expresó que solo después de conocer el porcentaje definitivo del incremento, el Gobierno pudo avanzar en los ajustes normativos necesarios.

“No sabíamos cuál iba a ser el incremento que saldría de esa eventual concertación. Así que estamos en los tiempos, apenas estamos a 6 de enero y creo que tenemos suficiente margen de tiempo para tomar las decisiones cuando corresponde”, detalló Sanguino.

En la entrevista, Sanguino también abordó el impacto que estas medidas tendrán sobre la economía, especialmente en sectores como la vivienda de interés social y las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes).

Según el ministro, el objetivo principal de los decretos es evitar que el ajuste del salario mínimo genere efectos inflacionarios en bienes y servicios que, tradicionalmente, han estado atados a ese indicador.

El ministro Antonio Sanguino aseguró que el objetivo principal de los decretos es evitar que el ajuste del salario mínimo genere efectos inflacionarios en bienes y servicios - crédito Colprensa

“Estamos afinando acciones concretas hacia las Mipymes y la mediana empresa, además de otras decisiones que estamos terminando en el Ministerio de Hacienda y en el Ministerio de Trabajo”, reiteró a Blu Radio.

El jefe de la cartera laboral respondió a las críticas por la demora en la expedición de los decretos y sostuvo que el Gobierno nacional está cumpliendo los plazos legales y técnicos.

“Estos asuntos se vienen trabajando hace rato. Incluso antes de pedir el decreto del salario mínimo”, aseguró el ministro.

En sus declaraciones a Blu Radio, Sanguino remarcó que el Gobierno cuenta con el “margen de tiempo suficiente para tomar las decisiones cuando corresponde”.

Durante la entrevista, el ministro Antonio Sanguino también se refirió a la eliminación de la bonificación especial para los congresistas, medida que será incluida en los decretos a expedir.

“Incluso está allí incorporado el decreto que elimina la bonificación especial para los congresistas que fue otorgada en tiempos del entonces presidente Santos y del ministro Mauricio Cárdenas”, precisó.

Ante las preguntas sobre el impacto de la demora en los bolsillos de los colombianos, Sanguino insistió en que el proceso avanza conforme a los tiempos previstos por la ley. En palabras del ministro: “Apenas estamos a 6 de enero y creo que tenemos suficiente margen de tiempo para tomar las decisiones cuando corresponda”.

El funcionario también enfatizó la importancia de mantener el respeto en el diálogo sobre estos temas y defendió la labor de los equipos técnicos involucrados.

Con la expedición de los decretos, se busca desvincular los precios de bienes y servicios sensibles al salario mínimo, protegiendo a sectores como las Mipymes y la vivienda de interés social frente a incrementos automáticos.

Con la expedición de los decretos, se busca desvincular los precios de bienes y servicios sensibles al salario mínimo, según el ministro Antonio Sanguino - crédito Colprensa

De acuerdo con el ministro, los anuncios oficiales se darán a conocer en cuanto finalicen los procesos internos de revisión y aprobación.

