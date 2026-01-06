Ministro de igualdad aseguró que hay un plan de contingencia ante una eventual crisis migratoria en zona fronteriza con Venezuela

Ministro de igualdad, Juan Carlos Florián Silva - crédito Europa Press

El arresto de Nicolás Maduro tras la intervención de Estados Unidos en Venezuela ha generado inquietud en las autoridades de Colombia, que anticipan posibles consecuencias para las regiones fronterizas.

Según declaró el ministro de la Igualdad a medios de comunicación, el Gobierno Nacional se ha movilizado para responder ante un potencial incremento del flujo migratorio desde el país vecino.

El ministro sostuvo: “El Gobierno colombiano se viene organizando para una eventual crisis migratoria a raíz de los eventos sucedidos en el hermano país de Venezuela”, subrayando que la coordinación interministerial lleva en marcha más de seis semanas.

El funcionario indicó que la labor preventiva implica a distintos organismos: “Estamos organizados desde hace ya un mes y medio, trabajando de la mano de Cancillería, del Ministerio de Defensa y a través de otros ministerios para podernos preparar como Gobierno nacional ante una eventual ola migratoria”.

Aunque el movimiento de personas no ha aumentado de forma significativa, el jefe de cartera remarcó que se mantienen alerta ante cualquier cambio. “Si en verdad es cierto, por el momento no ha aumentado el flujo migratorio, es importante que el Gobierno colombiano esté preparado para una situación de crisis migratoria”, afirmó.

En ese sentido, señaló la articulación institucional: “Distintas entidades del orden nacional hemos venido trabajando, articulándonos a través del Sistema Nacional Migratorio y de su Comité de Atención Integral a Personas Migrantes, que lo ejercemos desde el Ministerio de la Igualdad”.

A nivel territorial, el funcionario puntualizó que “trabajamos también con los entes territoriales, en este caso con el Departamento de Norte de Santander y algunos municipios, para poder generar una serie de acciones contundentes y que protejan los derechos tanto de las personas migrantes que llegan a Colombia como de los connacionales que de pronto pueden retornar a nuestro país”.

Migrantes venezolanos se congregaron en importantes puntos nacionales para seguir celebrando la caída de Maduro

La celebración por la caída de Nicolás Maduro ha impulsado una ola de manifestaciones de la comunidad venezolana en Colombia, marcada por la esperanza de un retorno democrático y el anhelo de justicia. En la Plaza de Lourdes de Bogotá, cientos de venezolanos se congregaron la tarde del 5 de enero, ondeando banderas, coreando consignas y compartiendo muestras culturales mientras reclaman la consolidación de la transición política en su país.

Entre los asistentes, Daniel Navarro, vocero del Comando Venezuela, advirtió que el proceso “puede tomar semanas, que puede tomar meses”, e instó al respeto por el mandato constitucional. Además, exigió la rendición de cuentas de Diosdado Cabello y Padrino López ante la justicia venezolana y estadounidense, señalando su presunta implicación en el tráfico de estupefacientes como parte del llamado cartel de los Soles.

Navarro sostuvo que el papel de María Corina Machado debe recibir un reconocimiento internacional, considerando su relevancia en el movimiento opositor. Por su parte, Navarro Luna, integrante de Vente Venezuela en Bogotá, transmitió un mensaje de Machado en el que pidió “paciencia, más fuerza y resistencia para que todo el proceso de transición se concrete de la mejor manera posible y bajo el marco del respeto de los derechos humanos y la institucionalidad”.

En Cúcuta —zona fronteriza— la captura de Maduro la noche del 3 de enero desató celebraciones multitudinarias, con música y banderas venezolanas en las calles. Un grupo de migrantes se dio cita también en el centro de esta ciudad para exigir la liberación de los presos políticos y una transición “urgente” que permita la asunción de González y Machado en el poder.

El apoyo se extendió al parque de Las Luces en Medellín, donde desde las 3:00 p. m. y hasta las 6:00 p. m. numerosos migrantes venezolanos, llegados de varios municipios de Antioquia pese a la lluvia, se unieron vistiendo camisetas de Venezuela y organizando actividades.

Al mismo tiempo, en Cali, el Bulevar del Río reunió a cientos de personas que calificaron la jornada como un “triunfo”, manifestando su deseo de regresar pronto a su país. De acuerdo con medios locales, los asistentes agradecieron a la capital de Valle del Cauca y a los caleños por la acogida que recibieron al migrar.