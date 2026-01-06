Colombia

Ministro de Defensa, Pedro Sánchez, habló del éxodo de cabecillas del ELN, Farc y líderes criminales a Colombia tras captura de Nicolás Maduro

La captura de Nicolás Maduro en Venezuela habría desencadenado el repliegue de cabecillas y miembros de grupos armados ilegales hacia Colombia

Pedro Sánchez, ministro de Defensa
Pedro Sánchez, ministro de Defensa - crédito Ministerio de Defensa de Colombia

La frontera entre Colombia y Venezuela se encuentra a la expectativa tras la captura del dictador Nicolás Maduro por Estados Unidos, hechos ocurridos el sábado 3 de enero de 2026.

La situación dejaría en evidencia un éxodo de cabecillas y miembros de grupos armados ilegales hacia territorio colombiano.

Información obtenida por Infobae Colombia, advierten que líderes del Ejército de Liberación Nacional (ELN), disidencias de las Farc y estructuras criminales han perdido garantías en Venezuela y estarían organizando su retorno a Colombia.

En un audio compartido a Infobae Colombia, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, habló sobre esta situación.

El operativo militar de Estados
El operativo militar de Estados Unidos en Venezuela dejaría en evidencia un éxodo de cabecillas y miembros de grupos armados ilegales hacia territorio colombiano - crédito Luisa González/REUTERS

El jefe de la cartera de Defensa indicó que el ELN se siente más inseguro en Venezuela debido a las acciones de Estados Unidos, motivo por el cual estarían buscando salir de ese territorio.

“El ELN busca consolidar esa zona del Catatumbo para poder, digamos, seguir incrustado dependiendo del narcotráfico. Ahorita se siente más inseguro en Venezuela por las acciones que están ocurriendo y van a intentar moverse”, señaló Sánchez.

El ministro de Defensa afirmó que no solo es el ELN; también se espera una movilización de el Tren de Aragua y la Segunda Marquetalia.

En el audio compartido a Infobae Colombia, el funcionario señaló que Iván Márquez estaría buscando salir de Venezuela, porque “no se sentiría seguro”.

“Pero la otra área que quiero comentar es la de los actores criminales que hay. No es solamente el cartel del ELN, sino también el Tren de Aragua y la Segunda Marquetalia. Tenemos información de que el criminal Iván Márquez está vivo, porque no tenemos esa confirmación, también intentaría salir de allá porque no se sentiría seguro. Y respecto al Tren de Aragua, de la misma manera”, afirmó Sánchez.

Pedro Sánchez señaló que Iván
Pedro Sánchez señaló que Iván Márquez estaría buscando salir de Venezuela, porque “no se sentiría seguro” - crédito Ministerio de Defensa

Y agregó: “Colombia fue el país que identificó a través de su policía a Aragua y hemos capturado a ciento setenta y nueve miembros durante este gobierno y dos de los principales cabecillas fueron capturados también gracias a Colombia”.

Según fuentes consultadas por Infobae Colombia, el despliegue de tropas de Estados Unidos en el mar Caribe, por orden de Donald Trump, precipitó el retiro de grupos armados que operaban con libertad y comodidad en Venezuela.

El informe de inteligencia indica que aproximadamente 6.158 integrantes activos del ELN mantienen presencia en la región fronteriza, de los cuales 1.276 delinquen desde Venezuela bajo el mando de Gustavo Aníbal Giraldo, conocido como alias Pablito.

Entre los cabecillas del ELN que lideran el posible repliegue hacia Colombia se encuentran figuras como “Silvana Guerrero”, “Ricardo”, “Parmenio” y “Caballo de Guerra”, todos integrantes de los Frentes de Guerra Oriental y Nororiental.

Entre los cabecillas del ELN
Entre los cabecillas del ELN que lideran el posible repliegue hacia Colombia se encuentran figuras como “Silvana Guerrero”, “Ricardo”, “Parmenio” y “Caballo de Guerra” - crédito AFP/@mindefensa/X

La misión principal de estos líderes, según los hallazgos de inteligencia citados por Infobae Colombia, sería recuperar bastiones estratégicos en el Catatumbo y otras zonas limítrofes, lo que podría intensificar las disputas territoriales con las disidencias de las Farc, lideradas por alias Iván Mordisco.

Por parte del Comando Central del ELN, se destaca la figura de Eliécer Herlinto Chamorro, alias Antonio García, sobre quien pesa una recompensa de 4.378 millones de pesos. Las operaciones de estas estructuras armadas se concentran en departamentos como Arauca, Boyacá, Casanare y Vichada.

El informe, citado por Infobae Colombia, también señala que las disidencias de las Farc, en particular la Segunda Marquetalia, operan bajo el mando de Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez, y de Géner García Molina, conocido con el alias de John 40. El documento de inteligencia revela la identificación de 186 cabecillas de alto y mediano nivel que mantienen operaciones desde Venezuela.

Grupos armados como el ELN
Grupos armados como el ELN y las disidencias de las Farc evalúan abandonar Venezuela ante la pérdida de protección estatal - crédito Luisa González/REUTERS

Las autoridades colombianas han detectado al menos 30 pistas clandestinas en territorio venezolano utilizadas para tráfico de oro, armas y drogas, lo que habría fortalecido la infraestructura criminal de los grupos armados.

Las fuentes citadas anticipan que esta situación podría generar nuevas presiones sobre el Gobierno colombiano para retomar diálogos o pactar ceses al fuego, en un escenario de reorganización de los grupos armados ilegales.

