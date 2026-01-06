Colombia

Medellín y Bogotá son las ciudades más asequibles para vivir en toda Suramérica, según encuesta internacional

El ranking revelado por la revista ‘Time Out’ destaca especialmente la amplia oferta de actividades culturales y el ambiente moderno de la capital antioqueña

Medellín encabeza la lista mundial
Medellín encabeza la lista mundial como la ciudad más asequible para vivir en Suramérica, según encuesta de Time Out - crédito Alcaldía de Medellín

Medellín ha sido reconocida como la ciudad más asequible del mundo para vivir, de acuerdo con una encuesta internacional de la revista Time Out aplicada a más de 18.000 habitantes de más de 100 grandes ciudades, citado por Portafolio.

Bogotá también alcanzó una posición destacada dentro del mismo ranking, al posicionarse en la segunda posición, lo que confirma la relevancia del costo de vida en ciudades colombianas frente al escenario internacional.

En virtud de esta clasificación, el diario internacional destaca especialmente en gastronomía y entretenimiento. El 89% de los residentes encuestados considera “razonable” el precio de comer en restaurantes, mientras que el 83% percibe que salir a tomar una copa resulta asequible, de acuerdo con el medio citado.

Además, el 94% de los consultados afirmó que tomar café es barato, una percepción que consolida el liderazgo de la urbe antioqueña.

El 94% de los habitantes
El 94% de los habitantes encuestados considera que disfrutar un café en Medellín es significativamente barato frente a otras ciudades - crédito Juan David Duque/Reuters

Este enfoque se extiende más allá de lo culinario: tanto el acceso a actividades culturales como a opciones de entretenimiento resulta económico en comparación con otras capitales globales, incluso ante la actual tendencia inflacionaria mundial.

En el mismo sondeo, Bogotá costo de vida recibió valoraciones favorables de sus habitantes en cuanto a precios y relación entre ingresos y gastos, según reportó Portafolio.

Aunque por debajo de Medellín, la capital colombiana se mantiene como una alternativa de precios moderados en el contexto sudamericano, en contraste con otras urbes como Pekín, donde solamente el 76% de los encuestados indicó que comer fuera era asequible.

Bogotá también figura en la
Bogotá también figura en la lista de ciudades percibidas como asequibles, aunque es superada por los indicadores de Medellín - crédito Secretaría de Ambiente

Medellín como segunda ciudad más feliz del mundo

De otro lado, Medellín también obtuvo un reconocimiento internacional al ser clasificada como la segunda ciudad más feliz del planeta, solo superada por Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos) y por delante de Cape Town (Sudáfrica) y Ciudad de México (México), según un informe global de Time Out.

A diferencia del ranking de ciudades asequibles, la capital antioqueña es la única ciudad de Colombia presente en este selecto grupo, lo que subraya su relevancia en la lista de ciudades más felices del mundo.

El estudio de Time Out evaluó factores como percepción de bienestar, calidad de vida, facilidad de desplazamiento, vida cultural y acceso a espacios públicos. En este contexto, casi el 97% de los habitantes de Medellín declararon sentirse felices viviendo en la ciudad, destacando especialmente la oferta gastronómica, la variedad de actividades y la presencia de amplias zonas verdes.

Medellín fue reconocida como la
Medellín fue reconocida como la segunda ciudad más felliz del mundo, según Time Out - - crédito TimeOut

Entre los atractivos y distintivos de la calidad de vida Medellín, sobresalen zonas emblemáticas como El Poblado, Provenza, Parque Lleras y el Museo El Castillo. El Poblado se ha consolidado como epicentro de modernidad y turismo, mientras que Provenza ofrece un ambiente seguro y bohemio apreciado por aquellos que buscan buena comida y diseño local.

La revista internacional destaca a la capital conocida popularmente como la Eterna primavera o Milla de Oro como el principal distrito financiero y comercial, con hoteles, centros comerciales y espacios abiertos, lo cual ha incidido directamente en el índice de valorización predial de la zona, que en 2023 superó el 20%, conforme a datos de Coordenada Urbana y el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (Dane).

Salir a tomar una copa
Salir a tomar una copa en un bar es asequible para el 83% de los habitantes consultados en Medellín, consolidando su atractivo económico, según la revista Time Out - crédito iStock

En el mismo año, se construyeron más de 15.000 viviendas en Medellín y la ciudad alcanzó un índice de valorización predial del 4,64%, insertándose entre las urbes de mayor expansión inmobiliaria del país.

En 2023, Medellín recibió más de 1,2 millones de visitantes, cifra que la ubicó como el destino turístico colombiano con mayor flujo de viajeros, según registros del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Espacios como el Museo El Castillo y el Parque Lleras refuerzan no solo la vida cultural y nocturna, sino el valor residencial y el atractivo para turistas.

El reconocimiento global de Medellín responde no solo al perfil Medellín ciudad asequible, sino a su ambiente dinámico y diverso. Desde su vida nocturna, pasando por su clima favorable y el entorno verde, la ciudad se consolida como un referente de bienestar y hospitalidad en América Latina.

