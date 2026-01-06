Lina Garrido aclaró por qué hizo su comentario de posible respaldo ante eventuales ataques de EE. UU. en Colombia: “Es una cortina de humo del Gobierno”

Lina Garrido, representante a la Cámara de Cambio Radical - crédito @linamariagarri1/X

Crece la polémica en Colombia luego de que la representante a la Cámara de Cambio Radical, Lina María Garrido, manifestara su postura favorable al anuncio del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, donde no descarta la posibilidad de realizar posibles ataques militares en Colombia, como una forma de replicar lo sucedido en Venezuela y que derivó la captura de Nicolás Maduro.

“Bienvenido a #Colombia Presidente @POTUS. Con gran anhelo el pueblo colombiano lo espera. No tarde tanto por favor”, fue el comentario realizado por la congresista opositora al Gobierno del presidente colombiano Gustavo Petro.

Ahora seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La representante imploró la presencia de tropas militares en el territorio colombiano - crédito @linamariagarri1/X

La opinión de la parlamentaria generó diferentes reacciones. Mientras que algunos de sus seguidores respaldaron su posición, otros consideraron que estaría realizando actos que tiendan a menoscabar la integridad territorial de Colombia o de traicionar a la patria.

Frente a ello, el ministro del Trabajo Antonio Sanguino radicó una denuncia penal contra la representante araucana, así como al senador Jonathan Pulido (conocido como Jota Pe Hernández) y Miguel Polo Polo, al poner en consideración a la Corte Suprema de Justicia frente a los comentarios realizados por los congresistas en las redes sociales.

Ante la polémica, Lina Garrido salió a desmentir públicamente la intención con la cual buscaba expresar su respaldo hacia el dirigente estadounidense y su postura contraria a la administración Petro.

El ministro Antonio Sanguino divulgó el documento completo de la denuncia y defendió la actuación institucional ante la Corte Suprema. - crédito @AntonioSanguino/X

En diálogo con Caracol Radio, la representante a la Cámara declaró que, más allá de la denuncia penal interpuesta por el titular de cartera laboral, hay una especie de distracción en la que, según ella, estarían impulsando a la ciudadanía a participar en las jornadas de movilizaciones, convocadas para el 7 de enero de 2026.

“Yo no estoy pidiendo que nos invadan. En ningún momento de mis trinos estoy diciendo que nos invadan. Él (Sanguino) falsamente está generando una narrativa que en ninguna de mis publicaciones aparece. En ningún momento ni mencionó a Petro ni al Gobierno. Yo no sé por qué entonces se sintieron aludidos. O sea, aquí lo que pasa es que ellos están generando una cortina de humo para victimizarse, al punto que mañana (7 de enero) van a convocar unas marchas”, explicó Garrido a la cadena radial.

Incluso, recalcó sus críticas hacia el mandatario colombiano, en especial con la propuesta oficialista de crear zonas de despeje y una región binacional coordinada con el régimen venezolano, señalando lo que considera implicaciones negativas de tal acercamiento.

“Yo simplemente elevo mi opinión, que es la opinión de muchos colombianos a los que también represento, y ahora quieren entonces amenazarme judicialmente para silenciarme y lo peor de todo es tergiversar mis opiniones, ahora queriendo decir que yo estoy promoviendo una invasión cuando realmente eso no es lo que yo estoy diciendo”, agregó al citado medio de comunicación.

La congresista de oposición al Gobierno de Gustavo Petro mostró su postura favorable a que en Colombia se repliquen las acciones militares realizadas en Venezuela - crédito Colprensa

Lina Garrido denunció a Antonio Sanguino

De igual manera, la congresista de oposición recalcó que, horas antes de la denuncia formal del ministro del Trabajo, presentó una acción judicial contra la Fiscalía General de la Nación contra el funcionario.

“Hoy lo hacen amenazándome judicialmente y también los grupos criminales lo han hecho amenazándome, digamos que exponiendo mi vida y mi seguridad, y eso creo que en este momento no va a ser una opción para mí. Creo que ya ha sido mucho lo que yo he tenido que afrontar y pues aquí sigo firme defendiendo a los colombianos de bien”, mencionó.

No obstante, Garrido indicó que los cuestionamientos de los internautas obedecieron a un error de interpretación de su parte. “Es indignante que uno que viene de un departamento fronterizo en el que sabe la existencia de esas relaciones de protección que hay con los grupos armados en la frontera de Venezuela, con el narco eterno de Nicolás Maduro, que el ministro de Defensa y Gustavo Petro ni siquiera reconozcan la existencia del Cártel de los Soles”, precisó.

Garrido rechaza la propuesta de crear zonas de despeje y una región binacional con Maduro, argumentando riesgos para la integridad y la soberanía del Estado colombiano - crédito Reuters

Finalmente, la parlamentaria acusó al Gobierno Petro de querer implementar una narrativa contra su figura legislativa, y que podría aumentar la polarización en la sociedad colombiana.

“A mí esa narrativa no me la van a imponer y a mí no me van a pedir que entonces que me meta en el paseo de que amamos a Gustavo Petro. Si el Gobierno de Estados Unidos tiene pruebas contundentes de que es cómplice del narcotráfico, pues no le espera nada menos de lo que hoy está viviendo Nicolás Maduro”, puntualizó.