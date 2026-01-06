Colombia

Lina Garrido aclaró por qué hizo su comentario de posible respaldo ante eventuales ataques de EE. UU. en Colombia: “Es una cortina de humo del Gobierno”

La representante de Cambio Radical afirmó que sus declaraciones en las redes sociales no fue interpretada por la ciudadanía

Guardar
Lina Garrido, representante a la
Lina Garrido, representante a la Cámara de Cambio Radical - crédito @linamariagarri1/X

Crece la polémica en Colombia luego de que la representante a la Cámara de Cambio Radical, Lina María Garrido, manifestara su postura favorable al anuncio del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, donde no descarta la posibilidad de realizar posibles ataques militares en Colombia, como una forma de replicar lo sucedido en Venezuela y que derivó la captura de Nicolás Maduro.

Bienvenido a #Colombia Presidente @POTUS. Con gran anhelo el pueblo colombiano lo espera. No tarde tanto por favor”, fue el comentario realizado por la congresista opositora al Gobierno del presidente colombiano Gustavo Petro.

Ahora seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La representante imploró la presencia
La representante imploró la presencia de tropas militares en el territorio colombiano - crédito @linamariagarri1/X

La opinión de la parlamentaria generó diferentes reacciones. Mientras que algunos de sus seguidores respaldaron su posición, otros consideraron que estaría realizando actos que tiendan a menoscabar la integridad territorial de Colombia o de traicionar a la patria.

Frente a ello, el ministro del Trabajo Antonio Sanguino radicó una denuncia penal contra la representante araucana, así como al senador Jonathan Pulido (conocido como Jota Pe Hernández) y Miguel Polo Polo, al poner en consideración a la Corte Suprema de Justicia frente a los comentarios realizados por los congresistas en las redes sociales.

Ante la polémica, Lina Garrido salió a desmentir públicamente la intención con la cual buscaba expresar su respaldo hacia el dirigente estadounidense y su postura contraria a la administración Petro.

El ministro Antonio Sanguino divulgó
El ministro Antonio Sanguino divulgó el documento completo de la denuncia y defendió la actuación institucional ante la Corte Suprema. - crédito @AntonioSanguino/X

En diálogo con Caracol Radio, la representante a la Cámara declaró que, más allá de la denuncia penal interpuesta por el titular de cartera laboral, hay una especie de distracción en la que, según ella, estarían impulsando a la ciudadanía a participar en las jornadas de movilizaciones, convocadas para el 7 de enero de 2026.

Yo no estoy pidiendo que nos invadan. En ningún momento de mis trinos estoy diciendo que nos invadan. Él (Sanguino) falsamente está generando una narrativa que en ninguna de mis publicaciones aparece. En ningún momento ni mencionó a Petro ni al Gobierno. Yo no sé por qué entonces se sintieron aludidos. O sea, aquí lo que pasa es que ellos están generando una cortina de humo para victimizarse, al punto que mañana (7 de enero) van a convocar unas marchas”, explicó Garrido a la cadena radial.

Incluso, recalcó sus críticas hacia el mandatario colombiano, en especial con la propuesta oficialista de crear zonas de despeje y una región binacional coordinada con el régimen venezolano, señalando lo que considera implicaciones negativas de tal acercamiento.

“Yo simplemente elevo mi opinión, que es la opinión de muchos colombianos a los que también represento, y ahora quieren entonces amenazarme judicialmente para silenciarme y lo peor de todo es tergiversar mis opiniones, ahora queriendo decir que yo estoy promoviendo una invasión cuando realmente eso no es lo que yo estoy diciendo”, agregó al citado medio de comunicación.

La congresista de oposición al
La congresista de oposición al Gobierno de Gustavo Petro mostró su postura favorable a que en Colombia se repliquen las acciones militares realizadas en Venezuela - crédito Colprensa

Lina Garrido denunció a Antonio Sanguino

De igual manera, la congresista de oposición recalcó que, horas antes de la denuncia formal del ministro del Trabajo, presentó una acción judicial contra la Fiscalía General de la Nación contra el funcionario.

“Hoy lo hacen amenazándome judicialmente y también los grupos criminales lo han hecho amenazándome, digamos que exponiendo mi vida y mi seguridad, y eso creo que en este momento no va a ser una opción para mí. Creo que ya ha sido mucho lo que yo he tenido que afrontar y pues aquí sigo firme defendiendo a los colombianos de bien”, mencionó.

No obstante, Garrido indicó que los cuestionamientos de los internautas obedecieron a un error de interpretación de su parte. “Es indignante que uno que viene de un departamento fronterizo en el que sabe la existencia de esas relaciones de protección que hay con los grupos armados en la frontera de Venezuela, con el narco eterno de Nicolás Maduro, que el ministro de Defensa y Gustavo Petro ni siquiera reconozcan la existencia del Cártel de los Soles”, precisó.

Garrido rechaza la propuesta de
Garrido rechaza la propuesta de crear zonas de despeje y una región binacional con Maduro, argumentando riesgos para la integridad y la soberanía del Estado colombiano - crédito Reuters

Finalmente, la parlamentaria acusó al Gobierno Petro de querer implementar una narrativa contra su figura legislativa, y que podría aumentar la polarización en la sociedad colombiana.

A mí esa narrativa no me la van a imponer y a mí no me van a pedir que entonces que me meta en el paseo de que amamos a Gustavo Petro. Si el Gobierno de Estados Unidos tiene pruebas contundentes de que es cómplice del narcotráfico, pues no le espera nada menos de lo que hoy está viviendo Nicolás Maduro”, puntualizó.

Temas Relacionados

Lina GarridoAntonio SanguinoEstados UnidosDenuncia penalAtaques de EE.UU. en ColombiaDonald TrumpGustavo PetroColombia-Noticias

Más Noticias

La demora en la atención en la Nueva EPS de Floridablanca provoca inconformidad entre los usuarios: denuncian largas filas y entrega de medicamentos incompletos

Familias enteras asumen gastos adicionales ante la imposibilidad de obtener fármacos y turnos médicos a tiempo para los adultos mayores

La demora en la atención

Fiscalía imputó cargos de homicidio a responsable del accidente de tránsito en la Avenida Mutis, en Bogotá: asesino a dos personas

De acuerdo con el comunicado emitido por la representación legal de la familia de una de las víctimas, las autoridades judiciales han validado la gravedad de los hechos al avanzar en la acusación

Fiscalía imputó cargos de homicidio

Zulma Guzmán, sospechosa de envenenar a dos niños en Bogotá, fue notificada en Londres y ya tiene fecha para comparecer ante la justicia

El Reino Unido iniciará los trámites de extradición y programó su audiencia en el Tribunal de Magistrados de Westminster, previo a su regreso a Colombia

Zulma Guzmán, sospechosa de envenenar

Los datos de la movilidad eléctrica en Colombia comparado con América Latina: tercer lugar regional en vehículos y ‘colgados’ en estaciones de carga

El informe de Olacde 2025 muestra cómo el país se posiciona entre los líderes en buses eléctricos, aunque aún enfrenta rezagos en infraestructura de carga frente a otros países de la región

Los datos de la movilidad

EN VIVO - Mercado de jugadores: fichajes, bajas y rumores de los equipos del fútbol colombiano hoy, 6 de enero

Independiente Santa Fe anunció cuatro nuevos jugadores para la temporada 2026, en donde competirá en la Copa Libertadores

EN VIVO - Mercado de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Primera masacre de 2026 en

Primera masacre de 2026 en Colombia se registró en Santander de Quilichao: José Félix Lafaurie aprovechó para lanzar un duro mensaje a Petro

Esto se supo la última vez que se tuvo noticias de Iván Márquez: la caída de Maduro habría confirmado que se ocultaba en Venezuela

El efecto dominó de la captura de Nicolás Maduro: cabecillas de ELN, Farc y líderes criminales se quedan sin protección e iniciarían éxodo a Colombia

La historia del Comando Vermelho, el grupo criminal más antiguo y temido de Brasil: su cerebro financiero cayó en Colombia

La relación entre las disidencias de las Farc, el ELN y el Tren de Aragua con Nicolás Maduro y el Cartel de Los Soles: qué dice el documento de acusación formal

ENTRETENIMIENTO

Daniela Tapia se operó por

Daniela Tapia se operó por biopolímeros y contó su experiencia: “Era a lo que más miedo le tenía en mi vida”

James Rodríguez estaría pasando una temporada en Cartagena: una foto en sus redes lo delató

Dany Hoyos, conocido como Suso el paspi, reveló que ya había pensado en dejar el personaje provocándole inseguridades

Mariana Zapata es la nueva habitante confirmada por el Jefe para ‘La casa de los famosos Colombia 3’: “Lo prometido es deuda”

Camilo Cifuentes y Yeison Jiménez sorprendieron a fanática en la Feria de Manizales por su cumpleaños: el regalo y el premio que le dieron

Deportes

EN VIVO - Mercado de

EN VIVO - Mercado de jugadores: fichajes, bajas y rumores de los equipos del fútbol colombiano hoy, 6 de enero

América de Cali adeuda salarios a sus jugadores: hay molestia por los refuerzos traídos en medio de la crisis económica

Ryan Reynolds, dueño del Internacional de Bogotá, ya tiene la camiseta del nuevo equipo del FPC: su reacción se hizo viral

Así fueron los goles de Colombia en la victoria contra Países Bajos en la fecha 2 de la Kings World Cup Nations

La meta de Néstor Lorenzo con la selección Colombia en la Copa del Mundo: “Ojalá podamos hacer un gran Mundial y llegar al último día”