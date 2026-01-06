La asombrosa travesía de un perro por el aire divide a TikTok y revela un método rural desconocido para muchos

El video desató todo tipo de comentarios por la falta de seguridad, demostrando la realidad tan diferente que se vive en el campo - crédito TikTok

Un video difundido en TikTok desató una gran cantidad de comentarios al mostrar el inusual y riesgoso sistema de transporte aéreo empleado en las zonas rurales del departamento del Huila para trasladar café y otros productos agrícolas.

El clip no solo muestra el largo trayecto que atraviesa la creadora de contenido Juliana Paladines sobre un abismo entre dos montañas, sino que el protagonista total es Doggy, el perro que ha acompañado a su hermano por “aproximadamente cuatro años” en este trayecto. Pese a que la joven reveló que el animal nunca ha sufrido ningún accidente, los internautas la criticaron fuertemente por la aparente falta de medidas de seguridad para el animal.

En la grabación, la joven describe el método como “uno de los medios de transporte más arriesgados que existe acá en nuestro campo colombiano”. Además, relató que este mecanismo se transporta café, yuca, plátano, leña y hasta alimentos para los trabajadores, reiterando el impacto positivo que tiene para las actividades que se realizan en la zona.

El video sorprendió a los internautas que viven en las grandes ciudades y están desconectados de la realidad em zonas rurales - crédito TikTok

Estas actividades las realiza junto a Doggy, el perro que, en sus palabras: “va totalmente relajado, como ustedes lo pueden observar”, resaltando que el animal está familiarizado con el recorrido desde la finca donde trabaja su hermano.

La publicación desató una gran cantidad de reacciones entre los usuarios de la plataforma, pues muchos de ellos se mostraron preocupados por el bienestar del animal: “Siento que por más que el perro esté acostumbrado, si ese aparato hace algún freno brusco o algo así el perrito puede caer al vacío, porque ni siquiera lo amarra con nada, ella al menos se pudo agarrar de las manos, solo lo digo en mi ignorancia”, escribió una usuaria.

Otros mensajes coincidieron con este cuestionamiento: “Realmente es un peligro para el perrito, no tiene nada de seguridad por lo menos para él, porque ella iba bien agarrada, en uno de esos movimientos bruscos el perrito se para adelante o para atrás, qué miedo... Yo no sería capaz de exponer así a un animalito”.

Ante la preocupación, la propia Juliana Paladines respondió en una de esas reacciones que “el perro ya lleva aproximadamente 4 años de su vida haciendo esto y no ha pasado nada, es más el show”, defendiendo que el animal realiza el trayecto a diario y que forma parte de la rutina en la finca, por lo que no temen a transportarlo, puesto que ya se acostumbró.

La vida de los perros en el campo es completamente diferente a los de la ciudad - crédito Freepik

Sin embargo, no todos los comentarios se mostraron conformes con la explicación, y muchos usuarios siguieron expresando inquietud por la seguridad del animal: “señora me va perdonar, pero al perrito no lo exponga, usted haga con su vida lo que desee pero valore la vida de la criatura del creador. Más seguridad si es que lo va trasladar”.

En medio de la polémica, otras personas centraron la atención en la magnitud de los paisajes y la eficiencia del transporte en esta zona rural, destacando que esta es la forma en la que muchos de los ciudadanos viven y se transportan a diario ante la falta de carreteras para poder realizar sus actividades laborales que, específicamente, en este sector están relacionadas con el café.

Los comentarios en la publicación demuestran la preocupación por la seguridad de aquellos que se transportan allí - crédito TikTok

Pese a que la creadora indicó que Doggy cuenta con experiencia y tranquilidad en cada viaje, la reacción general en TikTok demuestra que la exposición de animales a medios de transporte extremos podría terminar en fatalidad.

Así, la publicación continúa llena de comentarios en los que piden cuidar la seguridad de las mascotas que se transportan por estos medios en el campo colombiano y por lo menos sujetarlos a algún arnés para que puedan ser rescatados en dado caso de sufrir un accidente.

Aunque hubo un comentario que llamó la atención, pues se refiere a la astucia de los animales en contextos rurales: “La gente piensa que los perros de finca son igual de ahuevados que los de ciudad”.