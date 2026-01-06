Interceptan embarcación con más de dos toneladas de cocaína en Tumaco: la droga estaba impregnada de café

Autoridades capturan a tres hombres en Tumaco por transportar más de dos toneladas de cocaína camuflada en una embarcación - crédito Fiscalía

En una operación conjunta cerca de la costa de Tumaco, en el departamento de Nariño, las autoridades colombianas capturaron a tres hombres tras descubrir que transportaban más de dos toneladas de cocaína camufladas en una embarcación.

Según información proporcionada por la Fiscalía General de la Nación, los detenidos son ciudadanos ecuatorianos identificados como: Nelson Stalin Macías Echandía y Cristhian Stalin Tuarez Hernández, junto con el colombiano Danilo Ruíz Montaño. El procedimiento contó con la participación de unidades de la Armada Nacional y agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI).

Ahora seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con el reporte oficial, la intervención se produjo cuando lanchas de la Armada interceptaron la embarcación sospechosa en aguas cercanas a Tumaco. Al ser requeridos por las autoridades, los tres tripulantes aseguraron que transportaban una carga de mariscos.

La operación en aguas del Pacífico de Nariño incluyó la participación de la Armada Nacional y el CTI, y resultó determinante contra el narcotráfico en la región - crédito prensa Armada de Colombia

No obstante, la inspección permitió hallar 146 bultos con más de 2.900 paquetes rectangulares impregnados de café, los cuales fueron sometidos a la Prueba de Identificación Preliminar Homologada (Piph). El resultado arrojó positivo para cocaína, con un peso neto de 2 toneladas y 912 kilos, con base en los datos suministrados por el ente investigador.

Los tres hombres evitaron aportar información sobre el destino de la droga, lo que llevó a su captura en flagrancia. La embarcación, junto a los detenidos y la carga ilícita, fue remolcada hasta la base de la Infantería de Marina en Tumaco.

Durante el operativo, las autoridades también incautaron un paquete con cocaína rosada, una batería Icom con cargador y un equipo satelital, elementos que fueron puestos a disposición de los investigadores. La inspección de la nave resultó clave para el hallazgo del cargamento debido al camuflaje con café.

La Fiscalía General de la Nación confirmó que los detenidos son los ecuatorianos Nelson Stalin Macías Echandía y Cristhian Stalin Tuarez Hernández, junto al colombiano Danilo Ruíz Montaño - crédito prensa Armada de Colombia

La Fiscalía presentó a los capturados ante un juez de control de garantías. Un fiscal seccional en Tumaco los imputó por el delito de fabricación, tráfico y porte de estupefacientes. Los tres implicados no aceptaron los cargos durante las audiencias concentradas y deberán permanecer en un centro carcelario mientras avanza el proceso penal.

De acuerdo con la entidad acusadora, la incautación representa uno de los decomisos más relevantes en el área costera de Nariño en los últimos meses. Las autoridades no revelaron detalles sobre el posible destino internacional o local de las más de dos toneladas de cocaína incautadas.

Por otra parte, la operación dejó en evidencia la utilización de métodos de camuflaje sofisticados, como la impregnación de café en los paquetes, una estrategia detectada en varias incautaciones recientes por la Armada Nacional.

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar la ruta y los responsables detrás del cargamento, mientras los tres detenidos permanecen bajo medida de aseguramiento en espera de nuevas audiencias.

Cayó cocaína en el Pacífico colombiano

La Armada de Colombia incauta cerca de 2.782 kilos de clorhidrato de cocaína en aguas del Pacífico colombiano durante un operativo conjunto - crédito prensa Armada de Colombia

Unidades de la Armada de Colombia lograron la incautación de aproximadamente 2.782 kilogramos de clorhidrato de cocaína en aguas del Pacífico colombiano, durante una operación en la que se detuvo a dos ciudadanos de Colombia y uno de Ecuador, que conducían la embarcación interceptada.

El operativo, realizado por la Fuerza Naval del Pacífico con la colaboración de la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial del Comando Sur de los Estados Unidos, permitió impedir el traslado de la droga cuyo destino final era Centroamérica.

El procedimiento comenzó tras la detección de una embarcación tipo lancha rápida que navegaba de modo irregular. El hallazgo se produjo gracias a los radares de una aeronave estadounidense asignada en el área.

A partir de la alerta, un buque de la Fuerza Naval del Pacífico y una Unidad de Reacción Rápida (URR) de la Estación de Guardacostas de Buenaventura se movilizaron a la zona para localizar la nave sospechosa.

Al abordar la embarcación, los agentes encontraron 93 bultos de diferentes tamaños, envueltos cuidadosamente, así como 700 galones de combustible, equipos de navegación y comunicaciones de alta tecnología.