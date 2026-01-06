Colombia

Hallan dos cuerpos en Río de Oro tras hostigamiento policial: “Pongan los ojos en Río de Oro”, pidió alcalde

Dos hombres fueron encontrados muertos en el corregimiento Los Ángeles, en Río de Oro, Cesar, luego de un hostigamiento armado contra la estación de Policía. Autoridades locales activaron medidas y solicitaron refuerzos ante la situación de orden público

Guardar
Levantamiento de cadáveres en Colombia
Levantamiento de cadáveres en Colombia - crédito Colprensa

En el corregimiento de Los Ángeles, jurisdicción del municipio de Río de Oro, en el departamento del Cesar, fueron hallados dos cuerpos sin vida de hombres en hechos ocurridos cerca de la estación de Policía local, en un contexto marcado por recientes episodios de violencia en la zona.

La información fue confirmada por el alcalde municipal, Arnoldo Osorio, quien entregó detalles preliminares sobre la situación reportada durante el fin de semana, según informó Blu Radio.

- crédito Colprensa
- crédito Colprensa

De acuerdo con el mandatario, los cadáveres presentaban impactos de arma de fuego y se investiga si ambos casos guardan relación entre sí, teniendo en cuenta la cercanía espacial y temporal de los hallazgos.

Las autoridades locales señalaron que los cuerpos fueron encontrados en puntos distintos, aunque a corta distancia del puesto policial que horas antes había sido objeto de un hostigamiento armado.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El alcalde Osorio explicó que el corregimiento de Los Ángeles es el más grande del municipio, con alrededor de 400 viviendas, y que la estación de Policía está ubicada en el centro del poblado, junto al parque principal y la iglesia. Sobre el lugar del hallazgo, precisó: “Muy cerca, cerca. Este corregimiento es el más grande de Río de Oro, pues hablamos de aproximadamente 400 viviendas. La estación de Policía queda en todo el centro de la población, en el parque, al lado de la iglesia y el hallazgo fue diría yo que a menos de un kilómetro de allí. Obviamente por separado”.

El ataque contra la estación policial se registró aproximadamente a las 11:00 de la mañana del domingo, en momentos en que varios habitantes del corregimiento salían de la misa dominical. Según el reporte entregado por el alcalde, no se presentaron personas lesionadas entre la población civil, pese a que el hostigamiento ocurrió en un horario de alta afluencia de personas en el sector céntrico.

- crédito Colprensa
- crédito Colprensa

Tras los hechos, se realizó un consejo de seguridad extraordinario, en el cual participaron autoridades municipales y representantes de la fuerza pública. En ese espacio, la administración local solicitó apoyo adicional a la Gobernación del Cesar, con el fin de reforzar la presencia institucional y atender la situación de orden público que se registra en esta zona rural del municipio.

Como parte de las medidas adoptadas, el alcalde anunció que el corregimiento permanecerá bajo ley seca durante toda la semana, mientras avanzan las verificaciones y las labores de control por parte de las autoridades competentes. La decisión busca limitar situaciones que puedan alterar el orden y facilitar el trabajo de las fuerzas de seguridad en el territorio.

En declaraciones entregadas al medio radial, Osorio reiteró su llamado al Gobierno Nacional para que se preste atención a lo que ocurre en Río de Oro.

“Nuevamente, incansablemente, vamos a seguir diciendo lo mismo hasta que seamos escuchados. Por favor pongan los ojos en Río de Oro. Somos víctimas de la violencia directamente. Hoy este corregimiento se encuentra en esta zozobra o terror, por lo que el Gobierno Nacional debe tomar cartas en el asunto. Ya está bueno, deben sentarse a dialogar con estos grupos al margen de la ley”, afirmó.

- crédito archivo Colprensa
- crédito archivo Colprensa

El mandatario local insistió en la necesidad de avanzar en salidas que permitan reducir los niveles de violencia en la región. “Busquen una salida negociada, es lo que necesitamos. Queremos un 2026 en paz y en tranquilidad para la población de esta región, y es una situación muy crítica en temas de inseguridad”, agregó durante su intervención.

Las autoridades han señalado que en el área hay presencia del ELN y de las disidencias de las Farc, aunque indicaron que desde hace 45 días no se reportan enfrentamientos directos entre estas organizaciones armadas ilegales. Pese a ello, los hechos violentos recientes mantienen la alerta entre la población y las instituciones locales.

En el mismo municipio, durante las celebraciones de Navidad, se registró un triple homicidio, en el que murieron dos adultos y una menor de 12 años, caso que continúa bajo investigación de las autoridades judiciales. Estos antecedentes han sido mencionados por la administración municipal como parte del contexto de seguridad que enfrenta Río de Oro y sus corregimientos, conforme a los reportes divulgados por Blu Radio.

Temas Relacionados

Río de OroCesarorden públicoestación de PolicíaColombia -Noticias

Más Noticias

En 2025 Antioquia registró 40 asesinatos de la fuerza pública, la cifra más alta en 12 años

Antioquia cerró 2025 con 40 integrantes de la fuerza pública asesinados, 11 masacres y 1.664 homicidios. Autoridades señalaron dinámicas de violencia asociadas a grupos armados, riñas e intolerancia social en varias subregiones del departamento

En 2025 Antioquia registró 40

MinDefensa ve “oportunidad de oro” ante crisis con EE. UU. y destaca cooperación con 45 países aliados

En medio de la tensión entre Colombia y Estados Unidos, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, afirmó que el país mantiene cooperación activa contra el narcotráfico con más de 45 gobiernos y presentó cifras oficiales sobre operativos y resultados recientes

MinDefensa ve “oportunidad de oro”

Corte Suprema archiva denuncia por “traición a la patria” contra congresistas tras viaje a Estados Unidos en 2025

La Corte Suprema inadmitió una denuncia penal contra varios congresistas por un viaje a Estados Unidos y pronunciamientos sobre reformas del Gobierno. El tribunal señaló que las acusaciones carecían de sustento jurídico

Corte Suprema archiva denuncia por

Ataque con ráfagas de fusil en Caquetá deja dos policías muertos y dos heridos en Cartagena del Chairá, Caquetá

El incidente fue atribuido a disidencias de las Farc, en particular al frente Rodrigo Cadete, que opera en una zona con presencia de economías ilícitas y actividad criminal

Ataque con ráfagas de fusil

Cuánto debe ahorrar una familia para comprar vivienda de interés social en 2026 tras ajuste del salario mínimo

El aumento del salario mínimo en 2026 modificó los topes legales de las viviendas de interés social en Colombia. Con los nuevos valores, las familias deben calcular el ahorro requerido para la cuota inicial, gastos adicionales y posibles subsidios

Cuánto debe ahorrar una familia
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Primera masacre de 2026 en

Primera masacre de 2026 en Colombia se registró en Santander de Quilichao: José Félix Lafaurie aprovechó para lanzar un duro mensaje a Petro

Esto se supo la última vez que se tuvo noticias de Iván Márquez: la caída de Maduro habría confirmado que se ocultaba en Venezuela

El efecto dominó de la captura de Nicolás Maduro: cabecillas de ELN, Farc y líderes criminales se quedan sin protección e iniciarían éxodo a Colombia

La historia del Comando Vermelho, el grupo criminal más antiguo y temido de Brasil: su cerebro financiero cayó en Colombia

La relación entre las disidencias de las Farc, el ELN y el Tren de Aragua con Nicolás Maduro y el Cartel de Los Soles: qué dice el documento de acusación formal

ENTRETENIMIENTO

Extranjero se atrevió a probar

Extranjero se atrevió a probar su primer ajiaco en popular plaza de mercado de Bogotá: ¿le gustó?

‘Yo me llamo’: imitadora de Gloria Trevi reveló el nombre que le pondrá al bebé que espera con el doble de Luis Alfonso

¿No sabes que ver? Aquí está el top 10 de las mejores series de Netflix en Colombia

Ranking Apple en Colombia: top 10 de las canciones más populares de este día

La lucha de Yaneth Waldman contra los estafadores en redes sociales: “No pierdan su dinero”

Deportes

Murió a sus 75 años

Murió a sus 75 años Bonifacio Ávila Berrío, “El Bony”, leyenda del boxeo colombiano e ícono de Cartagena

Jugadores colombianos registraron importante caída en su valor de mercado en 2025, según Transfermarkt

Santa Fe ya le consiguió compañero a Hugo Rodallega y sigue reforzándose de cara a la Copa Libertadores: así anunció a su nuevo delantero

Mercado de jugadores: fichajes, salidas y rumores de los clubes del fútbol colombiano el 5 de enero

Carlos Bacca criticó a la Dimayor por reducción de cupos en la plantilla de jugadores: “Muchas familias quedarán desamparadas”