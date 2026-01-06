Hallan dos cuerpos en Río de Oro tras hostigamiento policial: “Pongan los ojos en Río de Oro”, pidió alcalde

Levantamiento de cadáveres en Colombia - crédito Colprensa

En el corregimiento de Los Ángeles, jurisdicción del municipio de Río de Oro, en el departamento del Cesar, fueron hallados dos cuerpos sin vida de hombres en hechos ocurridos cerca de la estación de Policía local, en un contexto marcado por recientes episodios de violencia en la zona.

La información fue confirmada por el alcalde municipal, Arnoldo Osorio, quien entregó detalles preliminares sobre la situación reportada durante el fin de semana, según informó Blu Radio.

De acuerdo con el mandatario, los cadáveres presentaban impactos de arma de fuego y se investiga si ambos casos guardan relación entre sí, teniendo en cuenta la cercanía espacial y temporal de los hallazgos.

Las autoridades locales señalaron que los cuerpos fueron encontrados en puntos distintos, aunque a corta distancia del puesto policial que horas antes había sido objeto de un hostigamiento armado.

El alcalde Osorio explicó que el corregimiento de Los Ángeles es el más grande del municipio, con alrededor de 400 viviendas, y que la estación de Policía está ubicada en el centro del poblado, junto al parque principal y la iglesia. Sobre el lugar del hallazgo, precisó: “Muy cerca, cerca. Este corregimiento es el más grande de Río de Oro, pues hablamos de aproximadamente 400 viviendas. La estación de Policía queda en todo el centro de la población, en el parque, al lado de la iglesia y el hallazgo fue diría yo que a menos de un kilómetro de allí. Obviamente por separado”.

El ataque contra la estación policial se registró aproximadamente a las 11:00 de la mañana del domingo, en momentos en que varios habitantes del corregimiento salían de la misa dominical. Según el reporte entregado por el alcalde, no se presentaron personas lesionadas entre la población civil, pese a que el hostigamiento ocurrió en un horario de alta afluencia de personas en el sector céntrico.

Tras los hechos, se realizó un consejo de seguridad extraordinario, en el cual participaron autoridades municipales y representantes de la fuerza pública. En ese espacio, la administración local solicitó apoyo adicional a la Gobernación del Cesar, con el fin de reforzar la presencia institucional y atender la situación de orden público que se registra en esta zona rural del municipio.

Como parte de las medidas adoptadas, el alcalde anunció que el corregimiento permanecerá bajo ley seca durante toda la semana, mientras avanzan las verificaciones y las labores de control por parte de las autoridades competentes. La decisión busca limitar situaciones que puedan alterar el orden y facilitar el trabajo de las fuerzas de seguridad en el territorio.

En declaraciones entregadas al medio radial, Osorio reiteró su llamado al Gobierno Nacional para que se preste atención a lo que ocurre en Río de Oro.

“Nuevamente, incansablemente, vamos a seguir diciendo lo mismo hasta que seamos escuchados. Por favor pongan los ojos en Río de Oro. Somos víctimas de la violencia directamente. Hoy este corregimiento se encuentra en esta zozobra o terror, por lo que el Gobierno Nacional debe tomar cartas en el asunto. Ya está bueno, deben sentarse a dialogar con estos grupos al margen de la ley”, afirmó.

El mandatario local insistió en la necesidad de avanzar en salidas que permitan reducir los niveles de violencia en la región. “Busquen una salida negociada, es lo que necesitamos. Queremos un 2026 en paz y en tranquilidad para la población de esta región, y es una situación muy crítica en temas de inseguridad”, agregó durante su intervención.

Las autoridades han señalado que en el área hay presencia del ELN y de las disidencias de las Farc, aunque indicaron que desde hace 45 días no se reportan enfrentamientos directos entre estas organizaciones armadas ilegales. Pese a ello, los hechos violentos recientes mantienen la alerta entre la población y las instituciones locales.

En el mismo municipio, durante las celebraciones de Navidad, se registró un triple homicidio, en el que murieron dos adultos y una menor de 12 años, caso que continúa bajo investigación de las autoridades judiciales. Estos antecedentes han sido mencionados por la administración municipal como parte del contexto de seguridad que enfrenta Río de Oro y sus corregimientos, conforme a los reportes divulgados por Blu Radio.