Federación de Municipios cuestiona llamado de Petro a tomar el poder en territorios: “Va contra la Constitución”

La Federación Colombiana de Municipios (Fedemunicipios) lanzó una fuerte advertencia institucional tras un mensaje publicado por el presidente Gustavo Petro en la madrugada de este lunes 5 de enero de 2026, en el que invitó a sus simpatizantes a “tomarse el poder en todos los municipios del país” como forma de defensa ante lo que calificó como amenazas externas y presiones políticas internacionales.

A través de un comunicado oficial, la organización que agrupa a alcaldes y administraciones locales de todo el país expresó su preocupación por el alcance político, institucional y constitucional de las declaraciones del mandatario, al considerar que ponen en riesgo el orden democrático y la autonomía territorial consagrada en la Constitución Política.

En el documento, Fedemunicipios fue enfática al señalar que “pedirle al pueblo que se tome el poder en todos los municipios va en contravía del orden constitucional”, al tiempo que alertó que este tipo de llamados desconocen la legitimidad de los mandatarios locales elegidos democráticamente.

La Federación subrayó que las afirmaciones del jefe de Estado restringen la labor constitucional de la Fuerza Pública, cuya misión es proteger los derechos de todos los ciudadanos, garantizar la convivencia pacífica y respaldar el ejercicio regular de las funciones públicas en el territorio nacional.

“Estas aseveraciones desconocen la Constitución, la legitimidad de los mandatarios electos y la democracia al interior del país”, señala el comunicado, que también advierte que este tipo de discursos no contribuyen al fortalecimiento del Estado Social de Derecho.

Defensa de la autonomía municipal y del Estado Social de Derecho

Uno de los puntos centrales del pronunciamiento de Fedemunicipios es la defensa de la autonomía territorial, principio fundamental del modelo democrático colombiano. La Federación recordó que los municipios son entidades territoriales con autoridades propias, elegidas por voto popular, y que su autonomía no puede ser desconocida ni relativizada desde el poder central.

Aunque la organización manifestó coincidir con el presidente en la necesidad de defender la soberanía nacional y la autodeterminación de Colombia, recalcó que respetar la autonomía de los municipios es esencial para garantizar el funcionamiento del Estado Social de Derecho.

“Urge recordar que respetar la autonomía de los municipios consagrada en la Constitución Política es esencial para garantizar el funcionamiento del Estado Social de Derecho”, enfatiza el comunicado.

El mensaje de Petro que inició la controversia

El pronunciamiento de la Federación se dio luego de que el presidente Gustavo Petro publicará un extenso mensaje en su cuenta personal de X, en el que respondió a declaraciones del expresidente estadounidense Donald Trump y del secretario de Estado Marco Rubio, a quienes el mandatario acusó de desinformación y de pretender debilitar la relación bilateral entre Colombia y Estados Unidos.

En su mensaje, el Jefe de Estado reiteró que el presidente de Colombia es el comandante supremo de las Fuerzas Militares y de Policía, según la Constitución de 1991, y defendió su papel en la lucha contra el narcotráfico, destacando incautaciones históricas, operaciones militares y planes de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos.

El llamado que encendió la polémica institucional

La mayor controversia se produjo cuando Petro afirmó que la forma de defender su mandato es que el pueblo “se tome el poder en todos los municipios del país”, acompañado de una instrucción a la Fuerza Pública de no disparar al pueblo y de defender lo que denominó la soberanía popular.

Estas expresiones fueron interpretadas por distintos sectores políticos y ahora por Fedemunicipios como un mensaje que puede generar confusión institucional, afectar la gobernabilidad local y poner en tensión la relación entre el Gobierno nacional, los alcaldes y las autoridades territoriales.

Preocupación por el impacto en la institucionalidad

Para la Federación Colombiana de Municipios, el debate va más allá de una controversia política coyuntural. Según la organización, este tipo de llamados pueden erosionar la confianza en las instituciones democráticas, generar confrontaciones innecesarias en los territorios y debilitar la autoridad legítima de alcaldes y concejos municipales.

Asimismo, advierte que la Fuerza Pública no puede quedar atrapada en interpretaciones políticas, ya que su actuación debe regirse estrictamente por la Constitución y la ley, garantizando neutralidad, protección de derechos y respeto por el orden institucional.

Un llamado a la responsabilidad institucional

El comunicado de Fedemunicipios concluye con un llamado implícito a la responsabilidad institucional y al respeto por el marco constitucional, recordando que la estabilidad democrática del país depende del equilibrio entre el poder central, las entidades territoriales y las fuerzas del orden.

En medio de un escenario de alta tensión política y diplomática, la Federación insiste en que la defensa de la soberanía y la democracia no puede hacerse al margen de la Constitución, ni a costa de la autonomía municipal y del sistema democrático que rige al país.