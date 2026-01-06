Estos son los candidatos presidenciales que van punteando en alcance e interacción digital, según nueva encuesta de Guarumo

El informe no corresponde a una encuesta ni a un sondeo de opinión pública y no mide intención de voto ni favorabilidad ciudadana - crédito Jesús Aviles/Infobae

Guarumo dio a conocer un nuevo informe sobre el comportamiento digital y el discurso público de los candidatos a la Presidencia de Colombia, elaborado a partir del monitoreo de redes sociales y del análisis de contenido difundido en plataformas digitales durante diciembre de 2025 y enero de 2026.

El reporte consolida dos líneas de estudio: el desempeño digital de los aspirantes en redes sociales y un análisis detallado del discurso político, sin medir intención de voto ni niveles de favorabilidad ciudadana.

El documento señala que el ejercicio se basa exclusivamente en información pública disponible en plataformas como Instagram, TikTok, Facebook, X, LinkedIn y registros de pauta en Meta, así como en búsquedas en Google. Guarumo aclaró que el informe no corresponde a una encuesta ni a un sondeo de opinión pública, sino a un análisis cuantitativo de métricas digitales y narrativas políticas, desarrollado mediante herramientas de monitoreo y modelos de inteligencia artificial.

Durante el periodo analizado, la firma identificó variaciones en el alcance, la interacción y la visibilidad digital de los distintos candidatos, así como diferencias en los temas, estilos y palabras clave predominantes en sus mensajes públicos. El reporte establece clasificaciones de perfiles a partir de un puntaje compuesto que combina alcance, posicionamiento relativo e interacción en redes sociales, con el objetivo de identificar tendencias de presencia digital de cara al proceso electoral de 2026.

Monitoreo de presencia y desempeño digital

En el componente de desempeño digital, el informe presenta rankings de seguidores, niveles de interacción y comportamiento de audiencias en distintas plataformas. En TikTok, por ejemplo, se registraron diferencias significativas en el número de seguidores entre los candidatos analizados, así como en el volumen de reacciones, comentarios y contenidos compartidos. Santiago Botero encabezó el listado de seguidores en esta red, seguido por Juan Daniel Oviedo y Vicky Dávila, de acuerdo con los datos consolidados por Guarumo.

El monitoreo también incluyó métricas de YouTube y LinkedIn, donde se identificaron variaciones en el tamaño de las comunidades digitales y en la frecuencia de publicación. En YouTube, los mayores volúmenes de suscriptores se concentraron en perfiles como los de Juan Manuel Galán, Sergio Fajardo y Juan Carlos Pinzón, mientras que en LinkedIn se observó mayor presencia de perfiles asociados a mensajes de corte técnico, económico o institucional.

El informe incorporó, además, un seguimiento a la pauta digital en Facebook e Instagram durante los últimos 180 días y los últimos 30 días previos al corte del estudio. Juan Carlos Pinzón, Mauricio Cárdenas y Felipe Córdoba figuraron entre los candidatos con mayores montos de inversión en pauta digital, según la información pública disponible en Meta Ads. Guarumo precisó que este registro se limita a las cuentas oficiales de los aspirantes y no incluye contenidos promovidos por influenciadores, medios de comunicación u otras cuentas externas.

En cuanto a las búsquedas en Google, el reporte consolidó un acumulado mensual y un seguimiento diario de consultas asociadas a los nombres de los candidatos durante diciembre de 2025. Este apartado permitió identificar picos de interés digital en fechas específicas, relacionados con hechos públicos, pronunciamientos o respaldos políticos, como ocurrió el 16 de diciembre, cuando se registró un aumento en las búsquedas tras el anuncio público de apoyo del expresidente Álvaro Uribe a Paloma Valencia.

Análisis del discurso de los candidatos

El segundo componente del informe corresponde al análisis del discurso político, desarrollado a partir de técnicas avanzadas de inteligencia artificial y procesamiento de lenguaje natural.

El estudio describe los temas principales, palabras clave y estilos de comunicación de cada candidato. En el caso de Abelardo de la Espriella, el informe señala una narrativa centrada en seguridad, patriotismo, lucha contra la corrupción y llamados a la unidad nacional, con un estilo de comunicación informal y emotivo. Para Iván Cepeda, el análisis destaca mensajes asociados a reforma agraria, paz, justicia social e inclusión, con un lenguaje cercano y orientado a comunidades y bases territoriales.

En otros casos, como el de Mauricio Cárdenas, el reporte identifica un énfasis discursivo en legalidad, seguridad, desarrollo económico, vivienda y empleo, mediante un estilo coloquial que combina referencias cotidianas con propuestas concretas. El informe también describe los ejes narrativos de candidatos como Germán Vargas, Paloma Valencia, Luis Gilberto Murillo, Claudia López, Sergio Fajardo y Daniel Quintero, entre otros, sin establecer valoraciones ni proyecciones electorales.

Ficha técnica

Los informes fueron elaborados por Guarumo – Inteligencia Electoral y Comunicación Política, firma especializada en estudios de opinión, comportamiento político y análisis de datos aplicados a procesos electorales.

En el componente de análisis del discurso, el informe se apoyó en herramientas avanzadas de inteligencia artificial y procesamiento de lenguaje natural. Según la metodología descrita, se analizaron más de 19 millones de interacciones digitales y se procesaron más de 2.200 millones de tokens, a partir de los cuales se identificaron patrones narrativos, temas recurrentes, palabras clave, estructuras del lenguaje y marcos discursivos presentes en las comunicaciones de los candidatos.

El periodo de observación para el monitoreo de desempeño digital correspondió a diciembre de 2025, con corte al 31 de diciembre de ese año, mientras que el análisis del discurso fue consolidado y publicado en enero de 2026. La firma precisó que el estudio se basa exclusivamente en datos observables y verificables en entornos digitales y no incluye recolección directa de opiniones a través de encuestas, entrevistas o cuestionarios.