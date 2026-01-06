Ernesto Macías arremetió contra Gustavo Petro y lo comparó con Nicolás Maduro: “Está muy cerca de gritar: ‘venga por mí, cobarde’”

Ernesto Macías avizora un mismo desenlace para el presidente Gustavo Petro del que tuvo el exdictador Nicolás Maduro - crédito Colprensa - Presidencia

Con duros mensajes en sus redes sociales, el expresidente del Congreso Ernesto Macías hizo cuestionamientos al presidente de la República, Gustavo Petro, tras los recientes acontecimientos en Venezuela: en donde tropas de Estados Unidos incursionaron en Caracas y capturaron al jefe del régimen, Nicolás Maduro, y a su esposa, Cilia Flores, que eran hasta la madrugada del sábado 3 de enero los cabecillas de la dictadura que ha mandado en suelo vecino por 13 años.

Macías, que ha mantenido una postura de oposición activa pese a su salida del Legislativo, que se registró en 2022 tras un periodo de ocho años como senador del Centro Democrático, y titular de la corporación entre 2018 y 2019, hizo una serie de publicaciones en las que comparó el accionar de Petro con el del exdictador: que ya compareció ante una corte en Nueva York, acusado de delitos conexos con el narcoterrorismo, por los que pagaría cadena perpetua.

En una de sus declaraciones, el exsenador afirmó que el presidente colombiano “está muy cerca de gritar: ‘venga por mí, cobarde, aquí lo espero en la Casa de Nariño…’”. La frase haría eco del desafío lanzado por Maduro en agosto de 2025, cuando respondió al entonces aumento de la recompensa por su captura por parte del gobierno de Estados Unidos, que elevó por esos días a USD50.000.000 el monto dispuesto a los que facilitaran la captura de este personaje.

Con este mensaje en X, el expresidente del Congreso Ernesto Macías hizo una llamativa predicción sobre cuál sería el próximo paso del presidente Gustavo Petro - crédito @ernestomaciast/X

“Vengan por mí... los espero aquí en Miraflores, no se tarden en llegar, cobardes”, dijo aquella vez el tirano, en declaraciones públicas desde el Palacio de Miraflores en la capital venezolana. Es por ello que este momento cobró un nuevo significado tras la captura de Maduro por fuerzas estadounidenses; en un suceso que marcó el desenlace de la llamada operación Determinación Absoluta, que le propinó un duro golpe a la estructura chavista.

Las acusaciones de Ernesto Macías sobre la gestión de Gustavo Petro

En mensajes posteriores, Macías profundizó en sus críticas al jefe de Estado y acusó a Petro de debilitar la dignidad de la presidencia. “El que desconoce la Constitución y la separación de poderes; el que ha pisoteado la dignidad de la institución presidencial; el que ha sido permisivo con los narcoterroristas; ahora busca la disculpa de defender la soberanía, para derrochar más los impuestos”, escribió el exsenador en sus redes sociales frente al presidente.

En la red social X, Ernesto Macías, expresidente del Congreso, fue reiterativo en sus críticas a Gustavo Petro, al señalar presuntos nexos del gobernante con la dictadura venezolana - crédito @ernestomaciast/X

En ese sentido, el extitular del legislativo también abordó la relación de Colombia con Estados Unidos en materia de seguridad y lucha contra el narcotráfico. “Si Gustavo Petro quiere comenzar a cooperar con EE. UU. en la lucha contra el narcotráfico, debe pedirle al presidente Donald Trump que sus tropas ingresen a Colombia y capturen a los cabecillas del ELN, las Farc y el Clan del Golfo. Lo demás es habladuría mentirosa”, puntualizó Macías en otra de sus publicaciones.

Cabe destacar que Petro, en X, había respondió a las acusaciones de Trump con respecto a supuestos vínculos con el narcotráfico. “El título que me asigna Trump como forajido del narcotráfico es un reflejo de su cerebro senil. Ve a los libertarios de verdad como narcoterroristas porque no le damos ni el carbón ni el petróleo”, escribió el mandatario, en uno de sus múltiples pronunciamientos, al negar también la existencia del denominado ‘Cartel de los Soles’.

En su perfil en X, el presidente Gustavo Petro convocó a la primera movilización del 2026, que se llevará a cabo el miércoles 7 de enero - crédito @petrogustavo/X

Asimismo, el primer mandatario, que convocó a una masiva movilización en la tarde del miércoles 7 de enero, sugirió que la captura de Maduro respondió a intereses energéticos. “No hay evidencia alguna que exista en el narcotráfico un ‘Cartel de los Soles’, lo que indica que secuestraron a Maduro para quedarse con el petróleo de Venezuela, siguiendo su doctrina Monroe”, señaló Petro en las plataformas digitales, en las que extendió sus críticas al magnate Elon Musk.

En su intervención, acusó al dueño de X de manipular los algoritmos de la red social con fines ideológicos. Y, en esta andanada de reacciones frente a los ‘dardos’ lanzados en su contra desde Washington, enfatizó la diversidad familiar al referirse a su aún esposa, Verónica Alcocer, y contrastó esa realidad con lo que describió como “el sentimiento de exclusión que sienten los blancos rubios y de ojos azules del resto de la humanidad”.