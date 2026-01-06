En medio de la tensión con EE. UU., Petro defendió la postura su canciller sobre una ofensiva militar: “Seguro que las consultas no sirven”

El presidente Gustavo Petro defendió firmemente la postura de su gobierno al hablar de la importancia de los consensos - crédito Catalina Olaya / Colprensa

En medio de la creciente tensión diplomática entre Colombia y Estados Unidos, el presidente Gustavo Petro tomó una postura firme al responder a los comentarios de la senadora María Fernanda Cabal, que arremetió contra la canciller Rosa Yolanda Villavicencio tras sus declaraciones sobre una preparación de Colombia para defender su soberanía ante una posible agresión del país que preside Donald Trump.

Las palabras del mandatario fueron contundentes y abarcaron no solo a la senadora del Centro Democrático, sino a otras figuras políticas, lo que provocó un debate profundo sobre las relaciones internacionales del país y las políticas internas.

La controversia comenzó cuando, en una declaración pública, la ministra de Relaciones Exteriores hizo énfasis en que las Fuerzas Militares del país están entrenadas y listas para responder a cualquier tipo de amenaza externa. Villavicencio resaltó que el Gobierno colombiano se apegará siempre a los principios del derecho internacional y a las normas que rigen las relaciones entre las naciones.

“Sobre la posibilidad de una agresión a nuestro país por parte de Estados Unidos, también hemos sido claros y está en el orden internacional la defensa de nuestra soberanía. Para eso tenemos un ejército muy capacitado, muy preparado, un ejército al mando del jefe de Estado, que es el presidente Gustavo Petro, quien tendrá que defender a nuestras poblaciones si se llegara a dar ese caso”, afirmó la canciller Villavicencio en sus declaraciones.

Sin embargo, la respuesta de la senadora María Fernanda Cabal no tardó en llegar. A través de sus redes sociales, la congresista no dudó en criticar duramente a la canciller, calificando sus comentarios como “ridículos” y al afirmar que el país no debería tomarse en serio las palabras de una persona que, en su opinión, no tenía la capacidad para ocupar dicho cargo.

“Esta señora a la que convirtieron en ‘canciller’ para vergüenza de un país como el nuestro no sabe qué está diciendo. ¡No sean ridículos!”, escribió Cabal en su cuenta de X.

Petro reaccionó con un mensaje sobre la importancia de los acuerdos; un poco aislado del punto central de la crítica

El tono agresivo de la senadora generó una fuerte reacción, no solo en la esfera política sino en la opinión pública, que rápidamente comenzó a debatir sobre el papel de la diplomacia colombiana en un contexto internacional cada vez más complejo, al tener en cuenta que sucede después de la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela que incluyó con la captura de Nicolás Maduro, líder del régimen de ese país.

El presidente Gustavo Petro, en respuesta a las críticas de Cabal, decidió salir al paso con unas palabras no directas sobre el tema central, que era las declaraciones de la canciller, al usar la misma plataforma contestó a la senadora y se refirió a otros políticos que, según él, cuestionaron de forma destructiva las políticas de su Gobierno.

El presidente recordó que el plebiscito del 1 de diciembre de 1957 puso fin a la violencia de la Guerra Liberal-Conservadora en Colombia. Esa consulta ratificó el acuerdo del Frente Nacional, un pacto entre las dos corrientes para alternarse en el poder, estabilizar el país, conceder el voto a las mujeres y terminar con el gobierno militar de Rojas Pinilla: “Si claro como el plebiscito que acabó la violencia liberal/conservadora que habían dejado 300.000 campesinos asesinados. Seguro que las consultas no sirven para nada”.

Petro no solo defendió la postura de la canciller, sino que abordó temas de la política local, como la fallida creación de la Región Metropolitana Bogotá: “Por eso la famosa región metropolitana no avanza precisamente porque Peñalosa y Claudia López quitaron las consultas para asociar municipios. Construyeron una especie de Chapinero imperial al que los municipios de Cundinamarca deben obedecer, o más bien los caprichos codiciosos de las grandes constructoras capitalinas”.

En su post, el presidente se mostró enfadado por lo que considera un “proyecto fallido” en la región metropolitana y dejó claro que las críticas no solo deben ser vistas como un ataque a su administración, sino a los proyectos que quedaron en el limbo debido a la falta de consenso político.