Empresas ligadas a caso por el que fue imputado Daniel Quintero enfrentan reclamos por obras del Hospital Mental de Antioquia

El Hospital Mental de Antioquia adelanta desde 2016 un proyecto de reposición y ampliación para convertirse en el mayor centro de salud mental del país - crédito Homo

Las firmas IDC Inversiones y Técnicas Constructivas, que ya habían estado en el foco público por su vinculación al escándalo de Aguas Vivas, volvieron a quedar involucradas en un nuevo conflicto contractual, esta vez relacionado con la modernización del Hospital Mental de Antioquia María Upegui (Homo).

El episodio mantiene en incertidumbre a once empresas subcontratistas que reclaman pagos pendientes por obras que, según afirman, alcanzaron un avance cercano al 90% y hoy se encuentran suspendidas.

El Hospital Mental de Antioquia adelanta desde 2016 un proceso de reposición y ampliación con el objetivo de convertirlo en el centro de atención en salud mental más grande del país. El proyecto contempla la construcción de un nuevo edificio de siete pisos, con áreas hospitalarias ampliadas, espacios para consulta externa y servicios especializados. La inversión inicial superó los $60.000 millones, a los que se han sumado recursos adicionales a lo largo del desarrollo de las obras.

IDC Inversiones obtuvo dos contratos para la ejecución del proyecto, por valores aproximados de $30.000 millones y $18.000 millones. De acuerdo con los cronogramas iniciales, ambos contratos debían estar ejecutados, pero los plazos no se cumplieron. En la fase final, IDC cedió parte de los trabajos correspondientes a los dos últimos pisos a Técnicas Constructivas, empresa con la que había desarrollado otros proyectos.

Subcontratación y paralización de la obra

Las empresas afectadas aseguran haber ejecutado cerca del 90 % de los trabajos, utilizando recursos propios - crédito Homo

Técnicas Constructivas, a su vez, subcontrató a compañías de menor tamaño para ejecutar la denominada “obra blanca”, que incluye labores de carpintería, instalación de pisos, sistemas de iluminación y soportes para camillas hospitalarias. El conflicto se originó cuando, a finales de 2024, los pagos por estos trabajos dejaron de llegar, lo que llevó a los subcontratistas a paralizar las labores.

A comienzos de 2025, las empresas afectadas buscaron un acuerdo para reactivar la obra. Según los contratistas, la fórmula planteada fue que los directivos del Homo actuaran como garantes del pago de una deuda estimada entre $1.600 millones y casi $2.000 millones. Sin embargo, aseguran que los compromisos no se cumplieron y que el lugar de trabajo volvió a quedar desierto.

“La gerencia dice que nunca se reunieron con nosotros, pero tenemos fotos de cuando nos convocaron e hicimos nuestras propias actas, aunque en las reuniones en la sala de juntas del hospital nos quitaron los celulares”, expresó la gerente de una de las firmas afectadas, según conoció El Colombiano.

Los subcontratistas afirman que el Hospital Mental de Antioquia figuró como garante de un compromiso de pago cercano a $2.000 millones - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS

Este medio tuvo acceso a las actas elaboradas por los subcontratistas. La primera, fechada el 16 de enero de 2025, recoge los lineamientos del acuerdo propuesto. El documento está firmado por representantes de Imperpro, Madeareas, Inversiones Alumitral, Socomes, Solutelco, Tecnelser, Inoxideas Divisiones en Acero, Ónix, Group Construcciones–Angelo, Juan Tovar (Diseños Geniales) y Dime.

En dicha reunión, el representante legal de Técnicas Constructivas, José Fernando Rueda, habría manifestado no contar con recursos para culminar la obra y solicitó que los pagos se realizaran de forma directa desde el hospital a los subcontratistas, mediante endosos, a medida que se ejecutaran los trabajos. Según explicó, este mecanismo ya se habría aplicado en la Biblioteca de la Zona Nororiental, donde también se presentaron dificultades contractuales. La alternativa, señaló, era mantener la parálisis de la obra, con el riesgo de perder las acreencias pendientes.

Actas, compromisos y reclamos

Los compromisos pactados no se cumplieron y la obra volvió a quedar paralizada - crédito Imagen ilustrativa Infobae

De acuerdo con el acta, los contratistas aceptaron la propuesta de manera unánime porque el Homo figuraba como garante del pago, pese a que el gerente no estuvo presente y envió a un delegado. En ese momento se habló de acreencias por $1.950 millones, sin incluir amortizaciones, y se indicó que la interventoría también había dado su aval.

“Fuimos claros en decir que nos tocaba sacar dinero directamente de nuestro patrimonio para terminar nuestros trabajos, y que si el Hospital daba la certeza de que nos pagaba, nos comprometíamos a seguir ejecutando las obras”, afirmó la gerente de una de las empresas al medio citado.

El 30 de enero de 2025 se realizó una segunda convocatoria en el hospital, esta vez con reuniones individuales para definir la forma de pago a cada contratista. La tercera reunión tuvo lugar el 7 de mayo, con la participación de una representante de la Interventoría Proeza y delegados del Homo, ante el incumplimiento de lo acordado. En ese encuentro se señaló que una de las dificultades para los endosos era que Técnicas Constructivas no estaba al día en el pago de parafiscales, lo que impedía certificar el cumplimiento de los avances.

Según la vocera de las once empresas, en esa reunión se informó que trabajadores de Técnicas Constructivas habían demandado a la compañía y que el hospital manifestó que “ellos no tienen ningún vínculo contractual con los trabajadores ni con los subcontratistas”. Ante este escenario, y según conoció El Colombiano, los afectados evalúan demandar tanto al Homo como a la interventoría.