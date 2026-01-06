Emergencia en ríos de Tolima: hallan sin vida a joven en Ambalema y continúa la búsqueda de un hombre en Honda

Las emergencias en los ríos de Tolima preocupan a las autoridades durante las festividades y refuerzan los llamados de prevención a la comunidad - crédito X

El inicio de año en el departamento del Tolima estuvo marcado por dos emergencias simultáneas en sus ríos, lo que llevó a las autoridades a redoblar las advertencias en materia de seguridad.

El hallazgo reciente del cuerpo de José Ángel Yepes Algar, de 18 años, en la desembocadura del río Recio, en Ambalema, puso de manifiesto los peligros de los afluentes durante la temporada de festividades, mientras continúa la intensa búsqueda de Jaime Alberto Quintero en el municipio de Honda.

Las autoridades insisten en el riesgo elevado que representan las corrientes impredecibles del río Magdalena y el río Saldaña, y reforzaron los llamados a la comunidad para evitar nuevas tragedias.

En Honda, los equipos de rescate mantienen la búsqueda de Jaime Alberto Quintero, de 38 años, que fue visto por última vez el sábado 3 de enero cuando cayó al río Magdalena, a la altura del malecón turístico, alrededor de las 5 p. m.

La búsqueda exhaustiva de Jaime Alberto Quintero continúa en Honda tras su desaparición en el río Magdalena el pasado 3 de enero - crédito X

El mayor Luis Fernando Vélez, director de la Defensa Civil en Tolima, señaló en declaraciones públicas que “nuestros voluntarios permanecen activos en la zona, enfrentando las condiciones adversas del caudal y la urgencia por encontrar al ciudadano desaparecido”. Para este caso, las autoridades habilitaron el número 311 601 0013 para recibir información que permita avanzar en el operativo.

El caso de José Ángel Yepes Algar —oriundo de Soacha, Cundinamarca— conmocionó al norte del Tolima. El joven desapareció el 1 de enero en el sector Paso del Gusano, en la unión del río Saldaña con el río Magdalena, mientras disfrutaba de un día de esparcimiento con su familia en la vereda Guamal, jurisdicción de El Guamo.

Según la directora de Gestión del Riesgo del Tolima, Andrea Mayorquín, el joven “fue visto por última vez alrededor de las 3:15 p. m., cuando una fuerte corriente lo arrastró aguas abajo, sin posibilidad de que sus familiares pudieran rescatarlo”.

El hallazgo del cuerpo de José Ángel Yepes Algar pone en evidencia la peligrosidad de las corrientes en el río Saldaña y el río Magdalena - crédito X

Las jornadas de búsqueda, lideradas por organismos de socorro locales y unidades especializadas como el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Ambalema y el grupo Ponalsar de la Policía Nacional, se extendieron por varios días.

Las labores enfrentaron dificultades por el aumento del caudal, las precipitaciones y la complejidad del terreno ribereño. Tras activar la alerta en municipios vecinos como Suárez, Espinal, Flandes, Ambalema y Honda, el cuerpo de José Ángel fue hallado en la desembocadura del río Recio, donde fue recuperado e identificado oficialmente por las autoridades.

La directora Mayorquín explicó que “el cuerpo fue localizado en jurisdicción de Ambalema, en medio del operativo articulado con las entidades del Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres”.

El levantamiento y posterior traslado para los procedimientos forenses quedaron a cargo de la Policía Judicial. Las autoridades confirmaron: “Se trata del joven reportado como desaparecido días atrás en el río Saldaña; la familia ya tiene la certeza sobre su destino.”

La temporada de lluvias incrementa el caudal de los ríos en Tolima y dificulta las labores de búsqueda y rescate en áreas ribereñas - crédito AFP

Ambos incidentes generaron consternación entre los residentes y visitantes del Tolima, un territorio que durante el inicio de año recibe a miles de turistas en sus balnearios naturales.

Las recientes lluvias complican aún más la seguridad en las zonas ribereñas; el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) mantiene alertas hidrológicas amarillas en las subregiones norte, nevados y sur del departamento, además de reportes por riesgo de deslizamientos e incendios forestales en el suroriente.

Desde la Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo, las autoridades intensificaron el llamado a la “prudencia y observancia de las recomendaciones en zonas cercanas a ríos y quebradas, especialmente mientras persistan condiciones meteorológicas adversas”.

Se recomienda a los bañistas acatar las normas de seguridad y reportar cualquier novedad a las líneas de emergencia.