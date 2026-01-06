Colombia

Ecopetrol encabeza la Bolsa de Valores de Colombia tras registrar fuerte repunte en sus acciones

La petrolera colombiana se consolidó como el activo más negociado del mercado local, con valorizaciones que superaron el 5% en la última jornada

Las acciones ordinarias de Ecopetrol
Las acciones ordinarias de Ecopetrol lideraron la jornada bursátil, con un incremento del 5,21% y más de 61.000 títulos negociados

El comportamiento reciente de Ecopetrol ha situado a la petrolera como el centro de atención del mercado accionario colombiano, en medio de un repunte bursátil que ha generado optimismo entre inversionistas locales e internacionales.

Durante la última jornada en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), las acciones ordinarias de la compañía se consolidaron como las más negociadas, con más de 61.000 títulos transados y un precio de cierre cercano a los $2.020, lo que representó una valorización de 5,21%.

Este desempeño reafirma a Ecopetrol como un referente del mercado nacional, superando incluso a la acción preferencial de Grupo Cibest, que registró más de 36.000 títulos negociados y una variación positiva de 4,03%.

Otros activos destacados fueron las ordinarias de ISA, con un alza aproximada del 7,2% hasta los $26.320, y las de Grupo Sura, que crecieron 6,24%.

La fuerte dinámica bursátil de Ecopetrol también se reflejó en Wall Street, donde la acción avanzó inicialmente un 3,6%, pasando de US$10,91 a US$11,21, consolidando el interés de los inversionistas internacionales en el papel de la compañía colombiana.

La Bolsa de Valores de
La Bolsa de Valores de Colombia registró una jornada marcada por el repunte de Ecopetrol y el aumento en la negociación de otros títulos clave

Por un lado, el comportamiento del precio del petróleo Brent, situado recientemente en US$61,4 por barril, ha brindado un respaldo técnico al valor de la acción.

Por otro, se destaca la influencia de eventos políticos regionales, como la captura de Nicolás Maduro por Estados Unidos, que ha generado expectativas sobre cambios en la política energética latinoamericana y la seguridad de las operaciones de compañías petroleras en la región.

A pesar del optimismo bursátil, el balance financiero del tercer trimestre de 2025 refleja un panorama más matizado para la compañía. Ecopetrol reportó ingresos por $29,8 billones entre julio y septiembre, una caída del 13,8% frente al mismo periodo de 2024.

La disminución se atribuye a menores ventas nacionales e internacionales, precios inferiores del crudo y un efecto cambiario adverso.

Ecopetrol sigue siendo un actor
Ecopetrol sigue siendo un actor central del sector energético colombiano, mientras los precios internacionales del crudo influyen en su desempeño financiero

En particular, el menor volumen de ventas restó $2,2 billones debido al aumento de inventarios y a la limitada disponibilidad de crudo por necesidades de las refinerías, mientras que la caída del precio promedio del Brent descontó $1,9 billones adicionales de los ingresos, de acuerdo con La República.

En la BVC, la última sesión mostró además un amplio movimiento en otros títulos: el ETF y la preferencial de Grupo Cibest registraron variaciones positivas superiores al 2%, mientras que BHI y Promigas reportaron descensos de 1,64% y 1,08%, respectivamente.

La combinación de estos movimientos evidencia la volatilidad del mercado, con Ecopetrol consolidándose como el activo de mayor rendimiento en el ámbito local.

Tramos clave de la carretera Puerto Gaitán–Rubiales siguen sin ejecutar pese a los recursos asignados

Sin embargo, el buen comportamiento bursátil contrasta con las denuncias sobre presuntas irregularidades en proyectos de infraestructura clave del sector petrolero.

El medio La Silla Vacía reveló inconsistencias en la asignación de recursos para la pavimentación de la carretera Puerto Gaitán–Rubiales, un corredor estratégico por donde circula cerca del 30% del crudo nacional.

De los $512.000 millones inicialmente previstos, Ecopetrol distribuyó $213.000 millones entre Invías, la Agencia de Infraestructura del Meta (AIM) y la Alcaldía de Puerto Gaitán.

Investigaciones revelan posibles sobrecostos y
Investigaciones revelan posibles sobrecostos y retrasos en la pavimentación de la carretera Puerto Gaitán–Rubiales, proyecto estratégico para el transporte de crudo

El reparto de los recursos evidenció fragmentación: Invías ejecutó ocho kilómetros con $48.000 millones, Agencia de Infraestructura del Meta (AIM) inició obras en 24,6 km con $147.000 millones a través de la unión temporal Primera Vía, mientras que Puerto Gaitán recibió $140.000 millones para 18,8 km mediante la adjudicación a la unión temporal Vía Rubiales.

Los anticipos sumaron casi $29.000 millones, pero los trabajos apenas comenzaron y un tramo de 27 kilómetros permanece sin recursos ni ejecución, en estado precario.

Además, la investigación señala posibles sobrecostos: el insumo de mezcla densa caliente se tarifó en promedio 20% por encima del valor de referencia, incrementando los montos en $7.900 millones, mientras que los registros oficiales solo permitían variaciones de hasta 9%.

En este contexto, Invías es la única entidad con obra finalizada, dejando al resto de los tramos con avances limitados y sin financiamiento completo.

