Claudia López lanzó advertencia por situación en la frontera tras captura de Maduro: “Se volvió un terreno libre para el ELN y las disidencias”

Claudia López, exalcaldesa de Bogotá y candidata presidencial, advirtió sobre un panorama grave en la seguridad en Colombia, específicamente en los departamentos fronterizos con Venezuela, tras la captura del exdictador Nicolás Maduro Moros: que fue extraído de su residencia en el Fuerte Tiuna, en Caracas, y trasladado a Nueva York (Estados Unidos), para que responda por delitos relacionados con el narcoterrorismo, según la corte del Distrito Sur.

La exmandataria local, en una transmisión en vivo, atribuyó el aumento de la violencia en la región a la “complicidad” que, según ella, el régimen de Maduro habría otorgado al Ejército de Liberación Nacional (ELN), al permitir que estos grupos armados ilegales encontraran amparo y libertad de acción en ambos lados de la frontera. Y por ello expresó sus inquietudes frente a lo que podrían ser los efectos colaterales de esta operación del Ejército norteamericano.

“La situación de seguridad en el país es difícil y en la frontera con Venezuela se ha recrudecido en los últimos años, en parte, por la complicidad con que Maduro dejaba actuar al ELN”, afirmó López. Para la exalcaldesa, la permisividad del régimen venezolano facilitó el fortalecimiento del ELN y las disidencias de las Farc en esa zona fronteriza, en un fenómeno que amenaza con profundizarse tras los recientes acontecimientos ocurridos en la capital venezolana.

Claudia López y sus temores frente al accionar de los grupos armados ilegales en la frontera

En ese sentido, al analizar la caída de Maduro y el cambiante panorama político venezolano, López señaló los nuevos desafíos para Colombia. “En Venezuela se volvió la retaguardia y más con Maduro siempre lo ha sido, pues por la extensión de la frontera, pero una cosa es por la extensión de la frontera y otra cosa es por complicidad del gobierno”, puntualizó la política, que fue incluso más allá en sus afirmaciones frente a lo que ocurriría con este duro golpe.

De acuerdo con López, “con Maduro, cada vez más se volvió un terreno donde el ELN, las disidencias y grupos narcotraficantes de Colombia pueden operar prácticamente con libertad”, según ella, en concierto para delinquir con autoridades militares y civiles de la dictadura, “y por eso era más peligroso”. Pero ante la captura y extradición de Maduro, la también candidata anticipó posibles intentos de retorno a Colombia de estas organizaciones.

“Hoy van a estar entre la espada y la pared, porque no pueden tener esa libertad en Venezuela. Seguramente van a tratar de retornar a Colombia. Yo creo que ahí tenemos una oportunidad y es que nuestro Ministerio de Defensa, nuestra fuerza pública, nuestro aparato judicial, pueda tener alerta máxima para proteger a la población, pero también para agudizar la inteligencia que nos permita hacerle seguimiento a esos cabecillas y capturarlos”, remarcó.

Del mismo modo, la candidata presidencial mencionó al Catatumbo como una de las regiones más expuestas a la violencia actual. “Mi intuición es que lo que está pasando en el Catatumbo desde hace varias semanas, ese recrudecimiento violento entre disidencias de las Farc y el ELN, tiene que ver con repliegue justamente del ELN hacia el Catatumbo, y más con la situación ahora que se está presentando en Venezuela”, reiteró en sus pronunciamientos.

Las consecuencias de la crisis se reflejan, según su análisis, tanto en el flujo migratorio como en la preocupación por los derechos humanos. “Han sido más de veinte años de chavismo, han sido más de 10 años de dictadura abierta en cabeza de Maduro, cada vez más deteriorada, decrépita, criminal, mafiosa, abusiva... Me duele cada venezolano”, expresó la mujer, que recordó que en Colombia han sido recibidos con “amor y solidaridad, como nos corresponde”.

“Somos dos pueblos hermanos, donde comen uno, comen dos. Y, y así va a seguir siendo. La decisión que tomó en su momento el presidente Duque de darle a los venezolanos estatus de protección temporal por diez años es la decisión correcta. Y si me correspondiera, porque desafortunadamente no se retorna la democracia, extender esa protección, yo lo haría”, añadió la aspirante al primer cargo de la nación, que quiere suceder a Petro en el cargo.

Un urgente llamado a los organismos de defensa en Colombia

Sobre la respuesta estatal, López destacó que las instituciones de seguridad y defensa deben estar fortalecidas y respaldadas. “Nuestra fuerza pública custodiará la frontera para garantizar seguridad, que el ELN, las disidencias de las FARC, el Clan del Golfo, los diferentes grupos narcotraficantes no se aprovechen de esta situación”, expresó la también excongresista, que hizo parte del partido Alianza Verde hasta 2024, cuando decidió desmarcarse.

En el plano internacional, hizo énfasis en la diferencia de prioridades entre Estados Unidos y Colombia respecto a la transición venezolana. “Estados Unidos ha dejado muy claro sus intereses: el petróleo, el petróleo, el petróleo y marginalmente ha hablado de la transición democrática en Venezuela. Yo creo que en el caso de Colombia, nuestros intereses son distintos. Nuestro principal interés es que haya un retorno a la democracia", expresó López.

Y, de la misma forma, que se pueda trabajar en conjunto entre ambos países para enfrentar el crimen organizado y procurar el desarrollo de sus pueblos, por lo que reiteró un llamado a la acción de los gobiernos latinoamericanos para exigir una transición clara en Venezuela y evitar dependencias de potencias externas. “En tres meses debe hacer una transición real a la democracia y que esto no se vuelva un nuevo colonialismo militarista trasnochado de Estados Unidos”.

Por último, la candidata insistió en la importancia de mantener la mesura y el respeto en el manejo de una situación tan delicada. “Este momento requiere madurez, requiere serenidad, requiere proteger los intereses de Colombia. Nuestra salvaguardia institucional, nuestras instituciones democráticas, nuestras fronteras, nuestra gente e insisto, nuestro interés nacional, creo yo, es que regrese la democracia a Venezuela”, concluyó López.