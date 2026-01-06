Colombia

Claudia López lanzó advertencia por situación en la frontera tras captura de Maduro: “Se volvió un terreno libre para el ELN y las disidencias”

La exalcaldesa de Bogotá y que ha postulado su nombre a la Presidencia de la República, mostró su preocupación por la manera en que podría empeorar la situación suelo limítrofe con el vecino país, pues los grupos armados ilegales ya no tendrían el apoyo del régimen para adelantar su accionar

Guardar
La exalcaldesa de Bogotá y
La exalcaldesa de Bogotá y precandidata presidencial Claudia López no ocultó su preocupación por la situación que se registraría en la frontera por el accionar del ELN y las disidencias - crédito Colprensa - EFE

Claudia López, exalcaldesa de Bogotá y candidata presidencial, advirtió sobre un panorama grave en la seguridad en Colombia, específicamente en los departamentos fronterizos con Venezuela, tras la captura del exdictador Nicolás Maduro Moros: que fue extraído de su residencia en el Fuerte Tiuna, en Caracas, y trasladado a Nueva York (Estados Unidos), para que responda por delitos relacionados con el narcoterrorismo, según la corte del Distrito Sur.

La exmandataria local, en una transmisión en vivo, atribuyó el aumento de la violencia en la región a la “complicidad” que, según ella, el régimen de Maduro habría otorgado al Ejército de Liberación Nacional (ELN), al permitir que estos grupos armados ilegales encontraran amparo y libertad de acción en ambos lados de la frontera. Y por ello expresó sus inquietudes frente a lo que podrían ser los efectos colaterales de esta operación del Ejército norteamericano.

Ahora seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La situación de seguridad en el país es difícil y en la frontera con Venezuela se ha recrudecido en los últimos años, en parte, por la complicidad con que Maduro dejaba actuar al ELN”, afirmó López. Para la exalcaldesa, la permisividad del régimen venezolano facilitó el fortalecimiento del ELN y las disidencias de las Farc en esa zona fronteriza, en un fenómeno que amenaza con profundizarse tras los recientes acontecimientos ocurridos en la capital venezolana.

La zona binacional entre Colombia y Venezuela enfrenta una 'tensa calma'. Claudia López exploró cómo la posible salida del ELN de Venezuela representa tanto un grave riesgo de escalada de violencia como una oportunidad única para la inteligencia y la fuerza pública colombiana - crédito @ClaudiaLopez/X

Claudia López y sus temores frente al accionar de los grupos armados ilegales en la frontera

En ese sentido, al analizar la caída de Maduro y el cambiante panorama político venezolano, López señaló los nuevos desafíos para Colombia. “En Venezuela se volvió la retaguardia y más con Maduro siempre lo ha sido, pues por la extensión de la frontera, pero una cosa es por la extensión de la frontera y otra cosa es por complicidad del gobierno”, puntualizó la política, que fue incluso más allá en sus afirmaciones frente a lo que ocurriría con este duro golpe.

De acuerdo con López, “con Maduro, cada vez más se volvió un terreno donde el ELN, las disidencias y grupos narcotraficantes de Colombia pueden operar prácticamente con libertad”, según ella, en concierto para delinquir con autoridades militares y civiles de la dictadura, “y por eso era más peligroso”. Pero ante la captura y extradición de Maduro, la también candidata anticipó posibles intentos de retorno a Colombia de estas organizaciones.

“Hoy van a estar entre la espada y la pared, porque no pueden tener esa libertad en Venezuela. Seguramente van a tratar de retornar a Colombia. Yo creo que ahí tenemos una oportunidad y es que nuestro Ministerio de Defensa, nuestra fuerza pública, nuestro aparato judicial, pueda tener alerta máxima para proteger a la población, pero también para agudizar la inteligencia que nos permita hacerle seguimiento a esos cabecillas y capturarlos”, remarcó.

Desde Estados Unidos señalaron a
Desde Estados Unidos señalaron a Diosdado Cabello Rondón, figura clave en la dictadura de Venezuela, por viajes a zonas limítrofes con Colombia para llevar unas negociaciones con el ELN - crédito REUTERS

Del mismo modo, la candidata presidencial mencionó al Catatumbo como una de las regiones más expuestas a la violencia actual. “Mi intuición es que lo que está pasando en el Catatumbo desde hace varias semanas, ese recrudecimiento violento entre disidencias de las Farc y el ELN, tiene que ver con repliegue justamente del ELN hacia el Catatumbo, y más con la situación ahora que se está presentando en Venezuela”, reiteró en sus pronunciamientos.

Las consecuencias de la crisis se reflejan, según su análisis, tanto en el flujo migratorio como en la preocupación por los derechos humanos. “Han sido más de veinte años de chavismo, han sido más de 10 años de dictadura abierta en cabeza de Maduro, cada vez más deteriorada, decrépita, criminal, mafiosa, abusiva... Me duele cada venezolano”, expresó la mujer, que recordó que en Colombia han sido recibidos con “amor y solidaridad, como nos corresponde”.

“Somos dos pueblos hermanos, donde comen uno, comen dos. Y, y así va a seguir siendo. La decisión que tomó en su momento el presidente Duque de darle a los venezolanos estatus de protección temporal por diez años es la decisión correcta. Y si me correspondiera, porque desafortunadamente no se retorna la democracia, extender esa protección, yo lo haría”, añadió la aspirante al primer cargo de la nación, que quiere suceder a Petro en el cargo.

El capturado exdictador de Venezuela,
El capturado exdictador de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, ya comparecieron a su primera audiencia para responder a los delitos relacionados de narcoterrorismo -crédito Jane Rosenberg/REUTERS

Un urgente llamado a los organismos de defensa en Colombia

Sobre la respuesta estatal, López destacó que las instituciones de seguridad y defensa deben estar fortalecidas y respaldadas. “Nuestra fuerza pública custodiará la frontera para garantizar seguridad, que el ELN, las disidencias de las FARC, el Clan del Golfo, los diferentes grupos narcotraficantes no se aprovechen de esta situación”, expresó la también excongresista, que hizo parte del partido Alianza Verde hasta 2024, cuando decidió desmarcarse.

En el plano internacional, hizo énfasis en la diferencia de prioridades entre Estados Unidos y Colombia respecto a la transición venezolana. “Estados Unidos ha dejado muy claro sus intereses: el petróleo, el petróleo, el petróleo y marginalmente ha hablado de la transición democrática en Venezuela. Yo creo que en el caso de Colombia, nuestros intereses son distintos. Nuestro principal interés es que haya un retorno a la democracia", expresó López.

Y, de la misma forma, que se pueda trabajar en conjunto entre ambos países para enfrentar el crimen organizado y procurar el desarrollo de sus pueblos, por lo que reiteró un llamado a la acción de los gobiernos latinoamericanos para exigir una transición clara en Venezuela y evitar dependencias de potencias externas. “En tres meses debe hacer una transición real a la democracia y que esto no se vuelva un nuevo colonialismo militarista trasnochado de Estados Unidos”.

Por último, la candidata insistió en la importancia de mantener la mesura y el respeto en el manejo de una situación tan delicada. “Este momento requiere madurez, requiere serenidad, requiere proteger los intereses de Colombia. Nuestra salvaguardia institucional, nuestras instituciones democráticas, nuestras fronteras, nuestra gente e insisto, nuestro interés nacional, creo yo, es que regrese la democracia a Venezuela”, concluyó López.

Temas Relacionados

Claudia LópezSeguridad en ColombiaFrontera con VenezuelaNicolás MaduroELNDictador Nicolás MaduroDisidencias de las FARCCaptura Nicolás MaduroCatatumboColombia-Noticias

Más Noticias

Luis Javier Suárez se quedó afuera de la Copa de la Liga: Sporting perdió ante Vitoria Guimaraes por 2-1

Aunque el delantero colombiano abrió el marcador, el equipo de la capital de Portugal perdió en semifinales con dos anotaciones en el tiempo de reposición

Luis Javier Suárez se quedó

Petro envió duro mensaje a la Embajada de Estados Unidos en medio de tensiones entre ambos países: “Los tiempos cambiaron, se llenaron de codicia”

El mandatario colombiano sostuvo que los actuales líderes del país norteamericano se alejaron de los ideales de George Washington

Petro envió duro mensaje a

En medio de la tensión con EE. UU., Petro defendió la postura su canciller sobre una ofensiva militar: “Seguro que las consultas no sirven”

El presidente respondió a las críticas de la senadora María Fernanda Cabal, que señaló el papel de la ministra Villavicencio tras sus declaraciones sobre la defensa de la soberanía de Colombia

En medio de la tensión

Ernesto Macías arremetió contra Gustavo Petro y lo comparó con Nicolás Maduro: “Está muy cerca de gritar: ‘venga por mí, cobarde’”

El expresidente del Congreso, que pese a su salida del órgano legislativo no ha cesado en su labor de oposición al actual Gobierno, hizo un paralelo entre el accionar del jefe de Estado con el exdictador venezolano, capturado por tropas de los Estados Unidos en Caracas

Ernesto Macías arremetió contra Gustavo

WestCol reaccionó a la posibilidad de intervención militar de EE. UU. en Colombia: “Él cree que Petro está solo”

El creador de contenido y streamer antioqueño aprovechó su plataforma para rechazar, entre risas, una posible intervención estadounidense en el país que lo vio nacer

WestCol reaccionó a la posibilidad
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Primera masacre de 2026 en

Primera masacre de 2026 en Colombia se registró en Santander de Quilichao: José Félix Lafaurie aprovechó para lanzar un duro mensaje a Petro

Esto se supo la última vez que se tuvo noticias de Iván Márquez: la caída de Maduro habría confirmado que se ocultaba en Venezuela

El efecto dominó de la captura de Nicolás Maduro: cabecillas de ELN, Farc y líderes criminales se quedan sin protección e iniciarían éxodo a Colombia

La historia del Comando Vermelho, el grupo criminal más antiguo y temido de Brasil: su cerebro financiero cayó en Colombia

La relación entre las disidencias de las Farc, el ELN y el Tren de Aragua con Nicolás Maduro y el Cartel de Los Soles: qué dice el documento de acusación formal

ENTRETENIMIENTO

WestCol reaccionó a la posibilidad

WestCol reaccionó a la posibilidad de intervención militar de EE. UU. en Colombia: “Él cree que Petro está solo”

BTS encabeza el top 10 de los artistas que dominan el ranking de K-pop en iTunes Colombia

Blessd reveló detalles de su pelea con Feid en la final de la Copa América 2024: “Dos hombres dándose puños”

Qué ver esta noche en Disney+ Colombia

Valentina Taguado se quedó sin programa digital y Violeta Bergonzi hizo provocadora publicación en respuesta: “Lo que sube como palma...”

Deportes

EN VIVO Sporting de Lisboa

EN VIVO Sporting de Lisboa vs. Vitoria Guimaraes, semifinal Copa de la Liga de Portugal: Luis Suárez abrió el marcador

Club colombiano denunciará a sus hinchas por amenazas contra sus dirigentes: esto es lo que se sabe

EN VIVO - Mercado de jugadores: fichajes, bajas y rumores de los equipos del fútbol colombiano hoy, 6 de enero

Jhon Jáder Durán volvió a ser figura con el Fenerbahce: así fue el gol para clasificar a la final de la Supercopa de Turquía

Millonarios presenta problemas para cerrar sus fichajes de 2026: todo por culpa de la Dimayor