Capturan en Medellín a “narco invisible” del Clan del Golfo requerido en extradición por EE. UU.

En un operativo desarrollado en Medellín, la Policía Nacional capturó a Amaury Santacruz Rodríguez, alias “Amaury”, señalado como un narcotraficante invisible al servicio del Clan del Golfo, requerido por la Corte de Texas (EE. UU.) por delitos relacionados con el tráfico internacional de drogas. Las autoridades lo identifican como un articulador clave en el envío de toneladas de clorhidrato de cocaína hacia territorio estadounidense.

La captura fue confirmada por el director de la Policía Nacional, general William Rincón, quien calificó el procedimiento como un golpe estructural al narcotráfico transnacional. A través de sus redes sociales, el alto oficial destacó que alias “Amaury” operaba bajo un perfil extremadamente bajo, lo que le permitió durante años coordinar envíos de droga sin levantar sospechas.

“Alias ‘Amaury’ es un narcotraficante invisible al servicio del Clan del Golfo, responsable del envío de clorhidrato de cocaína hacia los Estados Unidos”, señaló el general Rincón.

Según la información oficial, sobre Santacruz Rodríguez pesaba una orden de captura con fines de extradición, emitida por una corte del estado de Texas, lo que lo convertía en un objetivo prioritario para las autoridades colombianas y estadounidenses.

Toneladas de cocaína bajo su coordinación

Las investigaciones de inteligencia revelan que a la estructura criminal en la que operaba alias “Amaury” se le atribuyen incautaciones históricas en Centroamérica, resultado de operaciones conjuntas entre agencias internacionales.

Entre los golpes más significativos se destacan una incautación de 1,2 toneladas de clorhidrato de cocaína en Panamá y el decomiso de 1,3 toneladas de la misma sustancia en Costa Rica.

En total, las autoridades lo señalan como responsable del envío de al menos 2,5 toneladas de cocaína, transportadas principalmente por rutas marítimas estratégicas utilizadas por el Clan del Golfo para abastecer el mercado estadounidense.

¿Qué es un “narco invisible”?

A diferencia de los cabecillas tradicionales del narcotráfico, visibles por sus esquemas de seguridad y ostentación, los llamados “narcos invisibles” cumplen un rol silencioso pero determinante dentro de las organizaciones criminales.

De acuerdo con los organismos de seguridad, este perfil se caracteriza por:

Mimetización social: viven en sectores residenciales de clase media o alta, aparentando ser empresarios o comerciantes legales.

Lavado de activos sofisticado: utilizan empresas fachada y movimientos financieros fragmentados para evitar alertas bancarias.

Bajo perfil operativo: evitan escoltas armadas y exposición pública, concentrando su poder en contactos portuarios, rutas marítimas y enlaces internacionales.

En ese esquema, alias “Amaury” era considerado el cerebro logístico, más que un jefe visible, lo que dificultó su rastreo durante años.

Cooperación internacional y extradición

La Policía Nacional subrayó que esta captura reafirma el compromiso de Colombia con la cooperación internacional, especialmente con agencias de los Estados Unidos, para desmantelar redes criminales transnacionales.

Tras su detención en Medellín, sin que se revelaran mayores detalles del lugar exacto por razones de seguridad, Amaury Santacruz Rodríguez fue trasladado a Bogotá, donde permanecerá bajo estrictas medidas de custodia mientras avanzan los trámites administrativos para su extradición a territorio estadounidense.

El Clan del Golfo bajo presión

La caída de este “narco invisible” se suma a una serie de golpes recientes contra el Clan del Golfo, una de las organizaciones criminales más poderosas del país. El pasado primero de enero, la Fiscalía General de la Nación, en articulación con la Policía y el Gaula, judicializó a integrantes de la subestructura ‘Nicolás Antonio Urango Reyes’, señalada de imponer cobros extorsivos en varios municipios de Bolívar.

En ese proceso, diez presuntos miembros fueron presentados ante jueces de control de garantías: nueve recibieron medida de aseguramiento en centro carcelario y uno detención domiciliaria. Los procesados enfrentan cargos por concierto para delinquir agravado y extorsión agravada, los cuales no fueron aceptados.

Extorsión, amenazas y control territorial

Las autoridades han documentado que esta subestructura del Clan del Golfo aplicaba un modus operandi basado en cuotas extorsivas, amenazas directas y control territorial. Comerciantes, ganaderos, transportadores y contratistas de obra pública eran obligados a pagar sumas periódicas a cambio de no sufrir atentados.

En algunos casos, las exigencias alcanzaban hasta el 10% del valor de contratos públicos, mientras que en el sector rural se cobraba por número de animales o extensión de cultivos. Este esquema afectó municipios como Magangué, El Carmen de Bolívar, San Jacinto, San Juan Nepomuceno y zonas del Atlántico, generando un impacto económico y social profundo.