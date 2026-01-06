Brutal ataque con machete a un perro en Barrancabermeja: autoridades capturaron al responsable

Niño, el perro agredido con machete en La Represa, recibe atención veterinaria especializada para salvar su vida y reconstruir su rostro - crédito Istock/Alcaldía Barrancabermeja

El ataque que sufrió un perro en el municipio de Barrancabermeja (Santander) ha provocado una ola de indignación en la comunidad y aceleró la reacción de las autoridades locales.

El animal conocido como Niño fue trasladado de urgencia a una clínica veterinaria tras recibir graves heridas en el rostro, según reportaron la Policía Ambiental y el Departamento de Bienestar Animal.

El secretario de Ambiente y Transición Energética, Leonardo Granados, visitó el centro veterinario y fue contundente al describir lo ocurrido. “A este perrito le partieron su cara con un machete. Es un acto criminal, una violación a la Ley Ángel, y no va a quedar en la impunidad”, afirmó Granados a medios locales.

Las autoridades distritales informaron que ya trabajan en la identificación de los posibles responsables. El funcionario explicó: “Ya tenemos identificado, estamos trabajando con Policía Ambiental porque este tipo de datos se tienen que acabar en nuestra ciudad. Del departamento de Bienestar Animal estamos actuando en derecho y brindándole toda la atención de emergencia para proteger la vida. No podemos permitir que sigan maltratando nuestros animales”.

La Alcaldía de Barrancabermeja recalcó que la investigación pasará al Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma). Mientras tanto, el Departamento de Bienestar Animal continúa atendiendo a Niño y supervisando su recuperación.

Granados hizo hincapié en la necesidad de colaboración institucional: “Hago un llamado a la Fiscalía para que unamos esfuerzos, para que no podamos permitir que más de este tipo de datos se presenten en Barranca Bermeja. No somos indiferentes, nos duele. Este animalito está temblando el dolor, literal. Parte el alma ver esto. Pero hoy quiero decirles a todos que vamos a hacer que le impongan la ley a esta persona en la represa".

La administración enfatizó su rechazo al maltrato y pidió a la ciudadanía que denuncie cualquier caso similar. El caso del perro Niño se suma a otros episodios que han puesto en debate la protección animal en la región.

"La política de bienestar animal se está cumpliendo y le estamos dando todo el peso de la ley en estos momentos para que la Fiscalía, con el grupo Gelma, haga lo propio, aplique la ley. Y todos estamos unidos a defender a nuestros animales. Seguimos trabajando en el departamento de Bienestar Animal de la Secretaría de Medio Ambiente. Como lo ha dicho nuestro alcalde, seguiremos defendiendo a nuestros peluditos, a nuestras mascotas, porque este es el nuevo capítulo de la protección de los animales“, concluyó el funcionario.

Video de un perro persiguiendo un automóvil en la vía Bogotá-Villavicencio género rechazo en redes al inicio del 2026

Las imágenes de un perro corriendo tras un vehículo en la autopista Bogotá-Villavicencio han generado un fuerte debate sobre el maltrato animal en Colombia. El episodio tuvo lugar en la zona rural de Chipaque, en Cundinamarca, y provocó que cientos de usuarios en redes sociales exigieran respuestas inmediatas de las autoridades.

En el video que circula en internet, el canino aparece siguiendo a gran velocidad un automóvil identificado con placas WFV 163. La vía, conocida por su tránsito pesado y curvas pronunciadas, expuso al animal a un evidente peligro mientras intentaba no perder el paso.

Juán Fajardo, uno de los viajeros que presenció la situación, compartió su preocupación al diario El Tiempo: “Ayúdenme a difundir este caso para encontrar cuanto antes al perrito y reportar a las autoridades”. Su llamado se multiplicó rápidamente en distintos perfiles y grupos de redes sociales.