Así fue el reto del colombiano Álvaro Cadavid, junto a Danny Ocean, para transformar ‘Alma Llanera’

Danny Ocean abre la gala de entrega del Nobel de la Paz a María Corina Machado con el Alma Llanera venezolana

La inesperada conexión entre un ingeniero y productor colombiano, Danny Ocean y el homenaje musical a Venezuela en Estocolmo revela la complejidad detrás de Alma Llanera, presentada en la entrega del premio Nobel a María Corina.

En conversación con Blu Radio, que conversó con álvaro Cadavid, la mente colombiana detrás del arreglo, quien detalló el proceso creativo que transformó la emblemática canción en una versión íntima y emotiva.

Detallar el origen del proyecto fue clave para Cadavid, quien narró: “La historia, por lo menos conmigo, comenzó cuando estábamos en España, en los premios Cuarenta, nos llegó la noticia que habían invitado a Danny y se empezó a armar y, y empezaron a hablar de qué canciones”, explicó el productor musical colombiano a Blu Radio.

El primer impulso creativo provino de la homenajeada: “María Corina fue quien solicitó originalmente que fuera solamente Alma Llanera. Ya más adelante se sumó Venezuela, de ahí fue que hicimos el medley”.

Sin embargo, adaptar una pieza tan cargada de identidad cultural supuso un desafío sustancial. Cadavid relató: “La primera sorpresa, si uno oye la versión de Simón Díaz, que es la más popular, no tiene nada que ver con, con lo que canta Danny. Entonces, de una fue la pregunta: ’Bueno, ¿cómo hacemos esto para que se sienta auténtico?’, pero lo más importante es, es respetar el sentimiento y, y esa identidad que siente la gente de Venezuela, que es prácticamente su, su segundo himno”, afirmó Cadavid a la emisora antes citada.

El proceso, lejos de ser instantáneo, fue producto de ensayo y ajuste colectivo: “Poco a poco lo fuimos trabajando y, y fue de probar varios días, prueba y error, hasta que se sintió bien, hasta que se sintió que esa era la versión”.

Respecto a las decisiones estilísticas fundamentales, Cadavid precisó: “En algún momento se pensó hacer un arreglo de cuerdas, se pensó meterle coro, se pensaron varias, varias versiones, pero esta fue la que más resonó por, por su intimidad, por, por lo cercano que se va a sentir y lo, lo personal, que sentimos que iba a transmitir esa emoción”.

La versión final tomó cinco días de consolidación, dentro de un total de tres semanas de trabajo: “Esa versión, digamos, se solidificó en cinco días”, agregó Cadavid a Blu Radio.

Para Cadavid, bogotano de origen, conectar con una pieza fundamental para Venezuela requirió una inmersión emocional y cultural: “Si es una canción que habría escuchado alguna vez, pero cuando el equipo me explica lo importante que es para, para los venezolanos, sí fue una tarea de, de empaparme, de, de averiguar, de entender. Claro que ese ritmo llanero, pues lo tenemos también en Colombia. Entonces, fue fácil relacionarme musicalmente, pero fue más el aspecto personal, entender qué es lo que quería decir”, compartió el productor la cadena radial.

La integración del pianista Curtis, estadounidense de Wisconsin, sumó una nueva capa al proyecto. “Ese tipo es un genio. Yo conozco poca gente que entienda la música como él la entiende. Un ejemplo nada que ver, pero fuimos una vez a República Dominicana, escuchó merengue en el aeropuerto y cuando llegamos a la tarima estaba tocando las líneas de merengue en el saxofón”, contó Cadavid.

Sobre la formación y capacidad de adaptación de Curtis, Cadavid precisó: “él es originalmente saxofonista y se volvió pianista”, añadiendo que tiene 33 años y una sólida base en el jazz.

El equipo se esforzó en explorar diferentes interpretaciones de Alma Llanera para lograr una versión auténtica. “La de Simón Díaz y... como otras tres versiones, la de Dudamel también, que, con la Sinfónica de Venezuela, escuchamos varias versiones”, recordó el productor colombiano.

La voz de Danny Ocean fue la pieza final en la construcción de esta versión. Para Cadavid, la capacidad interpretativa del cantante fue determinante: “él es un tremendo cantante. Él es algo que poca gente, o algunos lo saben, algunos no, pero, pero los artistas de esa magnitud, cuando uno entra con ellos por primeras al estudio y los ve cantar, los ve interpretar, uno de inmediato entiende por qué están donde están”, concluyó Cadavid.