Colombia

Así fue el reto del colombiano Álvaro Cadavid, junto a Danny Ocean, para transformar ‘Alma Llanera’

El productor colombiano y el cantante venezolano se enfrentaron al desafío de adaptar una canción icónica, buscando mantener la esencia cultural y emocionar al público durante una ceremonia internacional única

Guardar
Danny Ocean abre la gala de entrega del Nobel de la Paz a María Corina Machado con el Alma Llanera venezolana

La inesperada conexión entre un ingeniero y productor colombiano, Danny Ocean y el homenaje musical a Venezuela en Estocolmo revela la complejidad detrás de Alma Llanera, presentada en la entrega del premio Nobel a María Corina.

En conversación con Blu Radio, que conversó con álvaro Cadavid, la mente colombiana detrás del arreglo, quien detalló el proceso creativo que transformó la emblemática canción en una versión íntima y emotiva.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Detallar el origen del proyecto fue clave para Cadavid, quien narró: “La historia, por lo menos conmigo, comenzó cuando estábamos en España, en los premios Cuarenta, nos llegó la noticia que habían invitado a Danny y se empezó a armar y, y empezaron a hablar de qué canciones”, explicó el productor musical colombiano a Blu Radio.

Contó los detalles de la
Contó los detalles de la colaboración que ha hecho con Danny Ocean - crédito Canvas Rebel

El primer impulso creativo provino de la homenajeada: “María Corina fue quien solicitó originalmente que fuera solamente Alma Llanera. Ya más adelante se sumó Venezuela, de ahí fue que hicimos el medley.

Sin embargo, adaptar una pieza tan cargada de identidad cultural supuso un desafío sustancial. Cadavid relató: “La primera sorpresa, si uno oye la versión de Simón Díaz, que es la más popular, no tiene nada que ver con, con lo que canta Danny. Entonces, de una fue la pregunta: ’Bueno, ¿cómo hacemos esto para que se sienta auténtico?’, pero lo más importante es, es respetar el sentimiento y, y esa identidad que siente la gente de Venezuela, que es prácticamente su, su segundo himno”, afirmó Cadavid a la emisora antes citada.

El proceso, lejos de ser instantáneo, fue producto de ensayo y ajuste colectivo: “Poco a poco lo fuimos trabajando y, y fue de probar varios días, prueba y error, hasta que se sintió bien, hasta que se sintió que esa era la versión”.

El productor colombiano lleva varios
El productor colombiano lleva varios años trabajando con el músico colombiano - crédito Canvas Rebel

Respecto a las decisiones estilísticas fundamentales, Cadavid precisó: “En algún momento se pensó hacer un arreglo de cuerdas, se pensó meterle coro, se pensaron varias, varias versiones, pero esta fue la que más resonó por, por su intimidad, por, por lo cercano que se va a sentir y lo, lo personal, que sentimos que iba a transmitir esa emoción”.

La versión final tomó cinco días de consolidación, dentro de un total de tres semanas de trabajo: “Esa versión, digamos, se solidificó en cinco días”, agregó Cadavid a Blu Radio.

Para Cadavid, bogotano de origen, conectar con una pieza fundamental para Venezuela requirió una inmersión emocional y cultural: “Si es una canción que habría escuchado alguna vez, pero cuando el equipo me explica lo importante que es para, para los venezolanos, sí fue una tarea de, de empaparme, de, de averiguar, de entender. Claro que ese ritmo llanero, pues lo tenemos también en Colombia. Entonces, fue fácil relacionarme musicalmente, pero fue más el aspecto personal, entender qué es lo que quería decir”, compartió el productor la cadena radial.

La integración del pianista Curtis, estadounidense de Wisconsin, sumó una nueva capa al proyecto. “Ese tipo es un genio. Yo conozco poca gente que entienda la música como él la entiende. Un ejemplo nada que ver, pero fuimos una vez a República Dominicana, escuchó merengue en el aeropuerto y cuando llegamos a la tarima estaba tocando las líneas de merengue en el saxofón”, contó Cadavid.

Sobre la formación y capacidad de adaptación de Curtis, Cadavid precisó: “él es originalmente saxofonista y se volvió pianista”, añadiendo que tiene 33 años y una sólida base en el jazz.

Álvaro Cadavid es la mente
Álvaro Cadavid es la mente creativa detrás de la versión de Alma Llanera que presentó Danny Ocean en la entrega del nobel de Paz a María Corina Machado - crédito Canvas Rebel

El equipo se esforzó en explorar diferentes interpretaciones de Alma Llanera para lograr una versión auténtica. “La de Simón Díaz y... como otras tres versiones, la de Dudamel también, que, con la Sinfónica de Venezuela, escuchamos varias versiones”, recordó el productor colombiano.

La voz de Danny Ocean fue la pieza final en la construcción de esta versión. Para Cadavid, la capacidad interpretativa del cantante fue determinante: “él es un tremendo cantante. Él es algo que poca gente, o algunos lo saben, algunos no, pero, pero los artistas de esa magnitud, cuando uno entra con ellos por primeras al estudio y los ve cantar, los ve interpretar, uno de inmediato entiende por qué están donde están”, concluyó Cadavid.

Temas Relacionados

Alma LlaneraDanny OceanÁlvaro CadavidMaría CorinaVenezuelaColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

La demora en la atención en la Nueva EPS de Floridablanca provoca inconformidad entre los usuarios: denuncian largas filas y entrega de medicamentos incompletos

Familias enteras asumen gastos adicionales ante la imposibilidad de obtener fármacos y turnos médicos a tiempo para los adultos mayores

La demora en la atención

Fiscalía imputó cargos de homicidio a responsable del accidente de tránsito en la Avenida Mutis, en Bogotá: asesino a dos personas

De acuerdo con el comunicado emitido por la representación legal de la familia de una de las víctimas, las autoridades judiciales han validado la gravedad de los hechos al avanzar en la acusación

Fiscalía imputó cargos de homicidio

Zulma Guzmán, sospechosa de envenenar a dos niños en Bogotá, fue notificada en Londres y ya tiene fecha para comparecer ante la justicia

El Reino Unido iniciará los trámites de extradición y programó su audiencia en el Tribunal de Magistrados de Westminster, previo a su regreso a Colombia

Zulma Guzmán, sospechosa de envenenar

Los datos de la movilidad eléctrica en Colombia comparado con América Latina: tercer lugar regional en vehículos y ‘colgados’ en estaciones de carga

El informe de Olacde 2025 muestra cómo el país se posiciona entre los líderes en buses eléctricos, aunque aún enfrenta rezagos en infraestructura de carga frente a otros países de la región

Los datos de la movilidad

EN VIVO - Mercado de jugadores: fichajes, bajas y rumores de los equipos del fútbol colombiano hoy, 6 de enero

Independiente Santa Fe anunció cuatro nuevos jugadores para la temporada 2026, en donde competirá en la Copa Libertadores

EN VIVO - Mercado de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Primera masacre de 2026 en

Primera masacre de 2026 en Colombia se registró en Santander de Quilichao: José Félix Lafaurie aprovechó para lanzar un duro mensaje a Petro

Esto se supo la última vez que se tuvo noticias de Iván Márquez: la caída de Maduro habría confirmado que se ocultaba en Venezuela

El efecto dominó de la captura de Nicolás Maduro: cabecillas de ELN, Farc y líderes criminales se quedan sin protección e iniciarían éxodo a Colombia

La historia del Comando Vermelho, el grupo criminal más antiguo y temido de Brasil: su cerebro financiero cayó en Colombia

La relación entre las disidencias de las Farc, el ELN y el Tren de Aragua con Nicolás Maduro y el Cartel de Los Soles: qué dice el documento de acusación formal

ENTRETENIMIENTO

Daniela Tapia se operó por

Daniela Tapia se operó por biopolímeros y contó su experiencia: “Era a lo que más miedo le tenía en mi vida”

James Rodríguez estaría pasando una temporada en Cartagena: una foto en sus redes lo delató

Dany Hoyos, conocido como Suso el paspi, reveló que ya había pensado en dejar el personaje provocándole inseguridades

Mariana Zapata es la nueva habitante confirmada por el Jefe para ‘La casa de los famosos Colombia 3’: “Lo prometido es deuda”

Camilo Cifuentes y Yeison Jiménez sorprendieron a fanática en la Feria de Manizales por su cumpleaños: el regalo y el premio que le dieron

Deportes

EN VIVO - Mercado de

EN VIVO - Mercado de jugadores: fichajes, bajas y rumores de los equipos del fútbol colombiano hoy, 6 de enero

América de Cali adeuda salarios a sus jugadores: hay molestia por los refuerzos traídos en medio de la crisis económica

Ryan Reynolds, dueño del Internacional de Bogotá, ya tiene la camiseta del nuevo equipo del FPC: su reacción se hizo viral

Así fueron los goles de Colombia en la victoria contra Países Bajos en la fecha 2 de la Kings World Cup Nations

La meta de Néstor Lorenzo con la selección Colombia en la Copa del Mundo: “Ojalá podamos hacer un gran Mundial y llegar al último día”