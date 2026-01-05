Trump afirmó que Colombia está gobernada por un enfermo y el ministro Antonio Sanguino le contestó: “Infames”

Antonio Sanguino sacó pecho por Gustavo Petro tras palabras de Donald Trump en contra del mandatario colombiano - créditos Catalina Olaya y Lina Gasca / Colprensa

Una fuerte controversia diplomática se desató el domingo 4 de enero de 2026 tras unas declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dirigidas contra el mandatario colombiano, Gustavo Petro.

El pronunciamiento, emitido durante un trayecto aéreo oficial a bordo del Air Force One, provocó una ola de reacciones en plataformas digitales, sectores políticos y círculos internacionales, debido a su tono ofensivo y a las advertencias explícitas sobre el futuro del actual Gobierno colombiano.

Mientras se preparaba para regresar desde Florida a Washington, el jefe de la Casa Blanca se refirió al rumbo de la política regional, especialmente en materia de lucha contra las drogas.

En ese contexto, expresó su inconformidad con la estrategia adoptada por Bogotá y lanzó señalamientos personales contra el presidente Petro, a quien acusó de tolerar la producción y comercialización de cocaína con destino al mercado estadounidense. Según Trump, la situación en Colombia sería insostenible si no se produce un giro inmediato en el enfoque antidrogas.

Petro fue cuestionado por declaraciones de Trump sobre política antidrogas - crédito Cancillería/Presidencia/Reuters

Las declaraciones se produjeron en medio de la tensión generada por la reciente operación en territorio venezolano que culminó con la captura de Nicolás Maduro, hecho que ha sido cuestionado por varios gobiernos latinoamericanos.

Trump aprovechó el escenario para reiterar su postura contra lo que denomina la expansión del socialismo en la región, calificando a varios países como “afectados” por ese modelo político.

Durante su intervención ante periodistas, el mandatario norteamericano afirmó que tanto Venezuela como Colombia atraviesan un grave deterioro institucional y aseguró que el liderazgo actual en Bogotá no se mantendría por mucho tiempo si persiste en su línea política.

Además, criticó abiertamente la reacción de Petro frente a la detención de Maduro, a la cual el presidente colombiano se refirió como un secuestro, postura que generó fricciones adicionales entre ambos gobiernos.

Tras lo anterior, el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, utilizó la red social X para rechazar de manera categórica las afirmaciones de Trump, calificándolas como “infames y carentes de respeto”.

Antonio sanguino salió en defensa de Gustavo Petro y le tiró a Trump - crédito @Antoniosanguino

En su mensaje, defendió la dignidad nacional, subrayó la soberanía del país y llamó a la comunidad internacional a pronunciarse frente a lo que consideró amenazas intervencionistas.

Sanguino recalcó que Colombia mantendrá abiertos los canales diplomáticos, apostará por el diálogo y seguirá actuando conforme al derecho internacional, pese al clima de confrontación generado por las palabras del presidente estadounidense.

Cancillería rechaza declaraciones de Donald Trump sobre Gustavo Petro y posibles operaciones contra él

La Cancillería de Colombia emitió un comunicado oficial ante las recientes declaraciones del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien acusó al presidente colombiano Gustavo Petro de “permitir la producción de cocaína” y sugirió la posibilidad de una operación directa en su contra.

El pronunciamiento del Ministerio de Relaciones Exteriores advierte que los comentarios de Trump “desconocen los principios fundamentales que rigen las relaciones entre Estados soberanos” y resultan “incompatibles con el respeto debido a la institucionalidad democrática de Colombia”.

En el comunicado, la Cancillería recordó que el presidente Gustavo Petro ha sido legítimamente elegido por la voluntad soberana del pueblo colombiano y ejerce la jefatura del Estado de acuerdo con la Constitución.

Según el documento, “cualquier manifestación que pretenda descalificarlo, directa o indirectamente, constituye una injerencia indebida en los asuntos internos del país”, calificando estas declaraciones como contrarias a las normas del derecho internacional.

La Cancillería rechazó las declaraciones externas y reafirmó los principios de soberanía, respeto institucional y derecho internacional. - crédito Cancillería

La Cancillería enfatizó que los dichos de Trump contravienen los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, especialmente los de igualdad soberana de los Estados, no intervención y respeto mutuo, considerados pilares esenciales del sistema internacional.

Además, subrayó que las relaciones entre Estados deben basarse en el respeto institucional, la cooperación y el diálogo diplomático, y que cualquier amenaza o insinuación de uso de la fuerza es inaceptable en la convivencia internacional.

El comunicado refuerza que Colombia es un Estado democrático, soberano y plenamente respetuoso del derecho internacional, con una política exterior autónoma y responsable, y que “estos principios no están sujetos a condicionamientos externos ni admiten interpretaciones que menoscaben la independencia política del Estado colombiano”.