Sara Uribe es la nueva elegida por el Jefe para la tercera temporada de ‘La casa de los famosos Colombia’

La paisa ya había estado en un ‘reality’ de convivencia en 2012 del que se coronó como absoluta ganadora, por lo que ahora llega a este formato que verán su personalidad 24/7

La paisa fue confirmada por El Jefe de la casa - crédito @canalrcn/IG

El anuncio de la incorporación de Sara Uribe a La casa de los famosos Colombia en su tercera temporada redefine las expectativas en la antesala del reality, donde la presentadora y empresaria se convierte en la vigésima participante confirmada por El Jefe para el formato que regresa a la pantalla el próximo 12 de enero.

La reconocida figura antioqueña, que ya cimentó su popularidad al ganar Protagonistas de novela en 2012, enfrenta un nuevo desafío retransmitido en directo y sin filtros.

Sara Uribe fue la ganadora de 'Protgonistas de nuestra tele' en 2012 - crédito @sara_uribe/X

El protagonismo de Uribe cobra fuerza desde la primera interacción oficial, donde El Jefe pone a prueba su disposición para exponerse ante millones de espectadores: “¿Estás lista para dar este paso? ¿Estás preparada para ser grabada 24/7, sin filtros y estar completamente alejada del exterior?”, preguntó máximo líder de la casa estudio.

La respuesta de la presentadora oriunda de Medellín no deja lugar a dudas sobre su determinación ante esta experiencia: “Obvio, jefe. Estoy completamente segura de lo que vengo a hacer en la casa de los famosos. Por eso acepté la invitación. No me importa ya el qué dirán de mí”.

En la interacción de su presentación, El Jefe le cuestionó también sobre los límites que se pone a sí misma dentro del juego, a lo que la comunicadora estableció su postura personal:

“Jefe, no estoy dispuesta a tolerar cosas que vayan o atenten contra mi dignidad, que sean como injustas. Eso no lo voy a tolerar”, señaló Uribe en la antesala del lanzamiento.

La paisa llegará a ponerle el picante que muchos pedían debido a su carácter frentero y sin filtros - crédito @sara_uribe/Instagram

La colombiana —reconocida tanto por su experiencia como modelo y empresaria, como por su singular presencia digital— expone otra faceta relacionada con la gestión del conflicto, en un entorno de exposición constante y dinámica grupal: “Jefe, sí, estoy lista para sentarme a hablar cosas que no esté de acuerdo con alguien para dar mi punto de opinión”, sostuvo Sara Uribe a El Jefe.

Consultada por las estrategias ante el conflicto entre concursantes, la presentadora profundizó:

“Creo que el diálogo es una muy buena herramienta, pero no todo el mundo está preparado para esta conversación, porque a muchas personas no les gusta el diálogo. Cuando haya que sacar cartas debajo de la mesa, pues, se harán porque es un juego. Pero intentaré que todo sea de una manera cordial”, declaró la también empresaria.

Sara Uribe habló de con quien deja a su hijo en Medellín cuando sale del país - crédito @sara_uribe/IG

El ciclo de preguntas concluyó con la última invitación: “¿Estás lista para entrar a la casa?”, le dijo El Jefe, a lo que Sara Uribe respondió: “¿La casa de los famosos, jefe? Nos vemos en la próxima temporada de la casa de los famosos 2026. Un beso para todos. No se lo pierdan”.

El estreno del reality programado para el 12 de enero a las 8:00 p. m. por la señal del Canal RCN y su aplicación, incluirá a Sara Uribe junto a otras 19 personalidades reconocibles de la televisión y las redes colombianas, como Nicolás Arrieta, Alexa Torrex y Juanse Laverde, bajo la conducción de Marcelo Cezán y Carla Giraldo, y la participación de Karen Sevillano y Vicky Berrío en las galas posteriores.

Para muchos sorprende que después de 13 años de haberse convertido en la ganadora de Protagonistas, quiera encerrarse de nuevo en una casa estudio esta vez con una transmisión 24 horas los 7 días de la semana.

Las reacciones por la elección de Sara a la nueva temporada del programa de telerrealidad, no tardaron en aparecer: “El juego ahora sí empezó, Manuela y Sara llegan a la final”; “la vas a romper mi Saris, desde ya soy de tu team”; “por fin una mujer con estilo en ese programa”; “será una de las mejores temporadas”, entre otros.

