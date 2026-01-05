Petro recuerda el M19 y la Constitución de 1991 para reforzar su autoridad sobre la fuerza pública

Petro reafirmó su papel como líder político respaldado por la transición democrática del M-19. - crédito Jesús Áviles/Infobae

El presidente Gustavo Petro volvió a poner en el centro del debate público su pasado político y el origen constitucional de su autoridad al recordar el papel del M-19 en la dejación de armas y en la creación de la Constitución de 1991, documento que, según él, lo faculta como comandante supremo de las Fuerzas Militares y de Policía de Colombia.

En un mensaje publicado en la madrugada del 5 de enero del 2026 en sus redes sociales, el mandatario subrayó que la transición del M-19 de la insurgencia a la política democrática no solo permitió la creación de una nueva Constitución, sino que también fortaleció los principios de pluralismo y participación popular, los cuales siguen guiando su relación con las Fuerzas Militares, la Policía y la sociedad civil.

“Mi movimiento, el M-19, antes levantado en armas insurgentes, ganó la primera votación relativa por listas de constituyentes elegidos por el pueblo. Con otras fuerzas y en respeto al pluralismo y la diversidad, hicimos un Pacto: la nueva Constitución de Colombia que debía construir un Estado social de derecho en búsqueda de la garantía de los derechos fundamentales y universales del pueblo”, aseguró el presidente.

Petro recordó que esta Constitución, construida con participación popular y elecciones libres de constituyentes, estableció claramente que el presidente de la República es el comandante supremo de la Fuerza Pública, reafirmando así su autoridad sobre las decisiones militares y policiales del país.

De la insurgencia a la legitimidad democrática

Petro destacó que el M-19 no solo dejó las armas, sino que también se convirtió en un actor central en la política democrática del país, demostrando que el conflicto puede transformarse en construcción institucional. Esta transición permitió que antiguos combatientes participaran activamente en la Asamblea Constituyente, dando origen a la Carta Magna de 1991, que aún hoy rige el funcionamiento del Estado y las Fuerzas Militares.

“El presidente de Colombia es el comandante supremo de las fuerzas militares y de policía por orden constitucional, constitución de hace 34 años que mi movimiento hizo después de dejar las armas en la insurgencia y firmar un Pacto”, recordó Petro, resaltando que su autoridad tiene un fundamento legal y democrático histórico.

Fuerza Pública al servicio del pueblo

Uno de los puntos más destacados del mensaje presidencial fue la relación entre la Fuerza Pública y la ciudadanía. Petro insistió en que la lealtad de los mandos militares y policiales debe estar orientada únicamente a la Constitución y al pueblo colombiano, reforzando la idea de que la defensa del Estado no puede separarse de la protección de los derechos de los ciudadanos.

“Todo comandante de la fuerza pública que prefiera la bandera de otro país a la bandera de Colombia se retira inmediatamente de la institución. La Constitución ordena a la Fuerza Pública defender la soberanía popular”, enfatizó el mandatario.

El presidente señaló que esta relación directa entre el Estado, la Fuerza Pública y el pueblo es la base para una democracia fuerte y participativa, y que cualquier acción de los mandos debe garantizar la protección de la ciudadanía y respetar los principios constitucionales.

La legitimidad histórica como sustento

Petro también aprovechó el mensaje para subrayar que su liderazgo y decisiones están respaldadas por la historia del país, desde la participación del M-19 en la Constituyente hasta la construcción de políticas que buscan fortalecer la relación entre la Fuerza Pública y la sociedad civil. Enfatizó que este legado histórico le permite ejercer sus funciones con plena legitimidad democrática y mantener la confianza de la población.

“Confío en mi pueblo y en la historia de Colombia. La Fuerza Pública debe servir a la ciudadanía y proteger la soberanía, sin desligarse de los principios de nuestra Constitución y de la participación popular”, indicó.

Con este enfoque, Petro refuerza la idea de que su autoridad como comandante supremo de las Fuerzas Militares y de Policía no es solo un mandato legal, sino también un compromiso histórico y social, sustentado en la transformación del M-19, la creación de la Constitución de 1991 y la relación constante con el pueblo colombiano.