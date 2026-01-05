Colombia

Lina Garrido denunció ante la Fiscalía al ministro de Trabajo por injuria y calumnia y lo sentenció “por bocón”

La acción judicial fue interpuesta por la representante a la Cámara tras declaraciones en las que Antonio Sanguino la vinculó con la promoción de una posible intervención extranjera y actos en contra del país

La representante Lina María Garrido,
La representante Lina María Garrido, de Cambio Radical, interpone una demanda penal por injuria y calumnia contra Antonio Sanguino, ministro del Trabajo - crédito composición fotográfica

La representante a la Cámara por Cambio Radical Lina María Garrido interpuso una denuncia penal contra el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, por los delitos de injuria y calumnia.

La acción judicial surge después de que el funcionario la acusara públicamente de impulsar una intervención militar extranjera en Colombia y de incurrir en conductas tipificadas como traición a la patria.

Garrido, a través de un mensaje publicado en su cuenta de X, afirmó: “La pelea es pelando, Antonio Sanguino. Tome su denuncia penal por injuria y calumnia, por bocón. Los verdaderos TRAIDORES A LA PATRIA son ustedes: Gustavo Petro y su gobierno lleno de parásitos (sic)”.

Garrido rechaza los señalamientos y
Garrido rechaza los señalamientos y culpa al gobierno de Gustavo Petro de traicionar a la patria y dejar al país en crisis - crédito @linamariagarri1 / X

En su declaración, la congresista responsabilizó directamente al ministro y al presidente Gustavo Petro de haber traicionado los intereses nacionales y desató críticas por la situación del país bajo la actual administración.

El origen de la confrontación

El enfrentamiento se intensificó tras las declaraciones de Sanguino en una entrevista para Radio Nacional de Colombia, en la que anunció acciones legales contra varios dirigentes políticos, entre ellos Garrido y el senador Jhonatan Ferney Pulido Hernández, conocido popularmente como Jota Pe.

Según el ministro, las conductas atribuidas a estos funcionarios podrían afectar la soberanía e integridad territorial de Colombia. “Yo, como ciudadano, estoy pensando en interponer acciones legales contra algunas personas que están pensando en someter a Colombia. Eso es prácticamente una traición a la patria”, expresó Sanguino al medio citado.

Antonio Sanguino ratifica su deseo
Antonio Sanguino ratifica su deseo de iniciar acciones judiciales e invoca los artículos 455 y 458 del Código Penal colombiano - crédito @AntonioSanguino/X

El ministro fundamentó su postura en los artículos 455 y 458 del Código Penal, que sancionan el menoscabo de la integridad nacional y la participación en hostilidades contra la patria.

En sus redes sociales, Sanguino sostuvo: “Llamar a invasiones, promover hostilidades o incentivar acciones contra nuestro país no es una opinión política. La libertad de expresión no ampara la traición a la patria. Defender a Colombia y su territorio es un deber ciudadano”.

Declaraciones y contexto político

La denuncia de Garrido ocurre después de una serie de mensajes en redes sociales en los que manifestó su respaldo explícito a una eventual intervención de Estados Unidos y la figura de Donald Trump en el país.

La polémica surge después de
La polémica surge después de que Garrido expresara su apoyo a la posible llegada de Donald Trump y ayuda militar estadounidense a Colombia - crédito X

“Solo por decir, de frente y sin miedo, que Donald Trump es bienvenido a Colombia y que lo esperamos con los brazos abiertos. Y ojalá llegue con la ayuda militar necesaria para acabar con la criminalidad y el narcotráfico que nos deja el desastre del gobierno Petro”, escribió la congresista en X.

Garrido también arremetió contra el Gobierno nacional y el presidente Petro, acusándolos de tener vínculos con el dictador venezolano Nicolás Maduro y de estar “acorralados” por posibles revelaciones futuras. “Ahora están muertos del susto por lo que va a contar Maduro y salen a amenazarme con denunciarme por ‘traición a la patria’”, sostuvo en el mismo mensaje.

Marco legal y antecedentes

De acuerdo con la legislación colombiana, el Código Penal tipifica la traición a la patria, el menoscabo de la integridad nacional y la promoción de hostilidades contra el país como delitos que pueden conllevar sanciones penales severas. Sanguino reiteró que los sujetos políticos están obligados a defender la aplicación de la Constitución Nacional.

La Corte Suprema de Justicia
La Corte Suprema de Justicia será la encargada de resolver la demanda de Garrido y definir el curso legal de este conflicto político - crédito X

La confrontación entre ambos funcionarios se produce en un contexto de alta polarización política y tras reiterados señalamientos en el escenario público sobre la relación del Gobierno colombiano con el régimen venezolano.

Por el momento, la Corte Suprema de Justicia deberá evaluar la denuncia presentada por la congresista Garrido y determinar los pasos a seguir en el proceso penal. El desarrollo del caso se mantiene bajo la atención de la opinión pública y los medios nacionales.

