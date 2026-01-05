La congresista Lina Garrido respaldó posible ataque de Estados Unidos a Colombia que anunció Trump: “No tarde tanto”

La congresista de oposición al Gobierno de Gustavo Petro mostró su postura favorable a que en Colombia se repliquen las acciones militares realizadas en Venezuela - crédito Colprensa/Reuters

Las declaraciones de Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, en la que no descarta la posibilidad de realizar posibles ataques en Colombia, como una forma de replicar lo sucedido en Venezuela y que derivó la captura de Nicolás Maduro, generó todo tipo de reacciones en la clase política colombiana.

Mientras que algunos rechazaron categóricamente el pronunciamiento del mandatario norteamericano, al considerar que se estaría vulnerando la soberanía del país sudamericano, otros celebraron la posición del líder político estadounidense.

Ese fue el caso de la representante a la Cámara del partido Cambio Radical Lina María Garrido que, a través de una publicación en su cuenta de X, imploró porque se lleve a cabo este tipo de operativos en el territorio colombiano, y le suplicó a Trump que se efectúe lo más pronto posible, ya que, según ella, es una petición del pueblo colombiano.

“Bienvenido a #Colombia Presidente @POTUS. Con gran anhelo el pueblo colombiano lo espera. No tarde tanto por favor”, escribió la congresista, conocida por su postura contra el Gobierno del presidente colombiano Gustavo Petro.

Así mismo, en otra publicación, Garrido también aprovechó para cuestionar al mandatario colombiano y, de forma burlesca, sugirió que el mismo Petro sea el primero que visite al exdictador venezolano que se encuentra recluido en un centro de detención de Nueva York.

“Con todo lo que ha chillado estos dos días, Gustavo Petro, pienso que la primera visita conyugal se la deberían dejar a Él”, añadió.

Ambas publicaciones también generaron entre apoyos y críticas contra la parlamentaria araucana. Mientras que algunos usuarios apoyaron la postura de la congresista, otros internautas citaron varios artículos de la Constitución Política de Colombia, entre ellos, el artículo 455, donde expresan que Lina Garrido habría realizado actos que tiendan a menoscabar la integridad territorial de Colombia.

“El que realice actos que tiendan a menoscabar la integridad territorial de Colombia, a someterla en todo o en parte al dominio extranjero, a afectar su naturaleza de Estado soberano, o a fraccionar la unidad nacional, incurrirá en prisión de trescientos veinte (320) a quinientos cuarenta (540) meses (de 26 a 45 años)”, se lee en el artículo citado.

Lo que dijo Donald Trump contra Petro

En una rueda de prensa realizada durante un trayecto en el Air Force One, el presidente estadounidense Donald Trump arremetió con dureza contra su homólogo colombiano, Gustavo Petro, y sugirió la posibilidad de acciones de gran escala, incluida una potencial intervención militar en Colombia, si no se modifica la actual política antidrogas.

Igualmente, en declaraciones a los medios de comunicación, Trump insistió en que la administración Petro representa —a su juicio— una amenaza grave debido a la supuesta producción y exportación de cocaína.

“Venezuela está enferma, Colombia también está muy enferma. Gobernada por un hombre enfermo al que le gusta producir cocaína y venderla a los Estados Unidos, y no va a estar haciéndolo por mucho tiempo, déjame decirte”, afirmó el mandatario estadounidense.

Minutos después de que el jefe de Estado colombiano atacó con un extenso mensaje al presidente norteamericano, este no tuvo problema en lanzar duros calificativos sobre sus capacidades y hacer una clara advertencia sobre lo que podría ser el futuro del país - crédito The White House

Enfatizó, además, que Petro “tiene procesadoras de cocaína y fábricas de cocaína”, y reiteró: “No va a estar haciéndolo por mucho tiempo”.

Ante la consulta de la prensa sobre si contemplaba una intervención de Estados Unidos en territorio colombiano, Trump respondió: “Eh, suena bien para mí. Sí”.

Las declaraciones presidenciales no se limitaron a Colombia o Venezuela. Trump también envió mensajes directos a México y Cuba, y confirmó, al ser consultado por la prensa, la existencia de víctimas cubanas en los recientes bombardeos sobre Caracas.

U.S. President Donald Trump speaks to reporters aboard Air Force One en route from Florida to Joint Base Andrews, Maryland, U.S., January 4, 2026. REUTERS/Jonathan Ernst

En el mismo diálogo, defendió la línea dura de su gobierno hacia los regímenes de la región que considera hostiles a los intereses estadounidenses.

Las tensiones entre ambos mandatarios se intensificaron el sábado 3 de enero, durante una rueda de prensa en Mar-a-lago, donde Trump ya había adelantado su postura: “Él (Petro) tiene fábricas e industrias donde produce esta droga, él está haciendo cocaína y enviándola a Estados Unidos (...) Así que sí, tiene que cuidarse el trasero”.