Exmiembro de la junta directiva de Pdvsa arremetió contra Juan Manuel Santos, al que calificó como cómplice de Nicolás Maduro

Las recientes declaraciones del expresidente Juan Manuel Santos, tras la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro, en la que hizo un llamado a buscar salidas pacíficas a la crisis institucional que se vive al otro lado de la frontera, desató la contundente respuesta de Pedro Mario Burelli, exmiembro de la junta directiva de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), que señaló al ex jefe de Estado de haber sido uno de los validadores del régimen.

El exdirectivo, activo en redes sociales, puso en el centro de la discusión el rol que desempeñó el exmandatario en relación con lo que sucedía al otro lado de la frontera y la legitimidad que hizo del mandato de Maduro. Todo esto, marcado, en acusaciones de supuesta complicidad del expresidente y la dictadura, que iría en la misma línea de aquella frase de Santos que en su momento llamó al fallecido Hugo Chávez Frías como su “nuevo mejor amigo”.

“Nadie hizo más que tú para validar y sostener a Maduro. Avalando el fraude del 2013 nos metiste al monstruo en el sistema y apoyando la inútil facilitación de Noruega le diste 5 años más”, afirmó Burelli en su red social X, atribuyéndole al Nobel de Paz 2026, que gobernó a Colombia durante dos periodos consecutivos (2010-2014 y 2024-2018), responsabilidades clave en la prolongación del mandato de Maduro, que asumió tras la muerte de Chávez.

La acusación no se limitó al plano político. Para el empresario, Santos tenía acceso a información sensible respecto a actividades ilícitas que comprometían a la cúpula del poder en Venezuela. “Lo peor es que nadie en la región tenía más evidencia que tú de los crímenes de Nicolás Maduro y Cilia Flores. Te recuerdas del contenedor lleno de cocaína que decomisaron en Cartagena… sabías que era de Cilia Flores y de Maduro”, expresó Burelli sobre presuntas omisiones.

Además, el exdirectivo, que actualmente ocupa el cargo como director general de B + V Advisors LLC, expuso otra de las evidencias de presunta complicidad, al referirse a declaraciones judiciales que implican a exfuncionarios. “Y recuerdas todo lo que contó (Walid) Makled en La Picota sobre el rol de ambos en el cártel de la Guardia Nacional”, dijo Burelli, al recordar el caso del narcotraficante, que fue capturado en Colombia en 2010, y entregado en 2011 a la dictadura.

En el cierre de su ácido pronunciamiento, Burelli remarcó la responsabilidad histórica de Santos. “Es importante recordarte esto cuando pontificas sobre derecho internacional y otras vainas. Silencio, por favor, los venezolanos tenemos mucho trabajo por delante para reparar el daño del que eres cómplice como pocos”, sentenció el exdirectivo en su mensaje, en el que hizo un llamado a la autocensura al exmandatario, al considerarlo incapaz moralmente.

¿Qué dijo Juan Manuel Santos tras la captura de Nicolás Maduro?

En las plataformas digitales, Santos defendió la importancia de la legalidad y las vías democráticas, frente a la incursión armada que detuvo a Maduro y Flores, y que dejó un balance por confirmar de 40 muerrtos. “Durante años, el pueblo venezolano ha padecido una profunda crisis humanitaria, política y económica como consecuencia de un régimen que cerró los caminos democráticos y vulneró sistemáticamente los derechos fundamentales”, declaró el exgobernante.

En esa línea, el expresidente colombiano destacó los principios que deben regir las relaciones internacionales. “La estabilidad regional solo es sostenible cuando se respeta el derecho internacional, la soberanía de los Estados y las soluciones multilaterales”, expresó el ex jefe de Estado, que reafirmó el compromiso de Colombia y de la región con la búsqueda de salidas negociadas y de legitimidad del proceso democrático, inconcluso desde el 28 de julio de 2024.

Del mismo modo, destacó que la legitimidad es requisito indispensable para cualquier solución a este suceso. “Ninguna transición será duradera si no cuenta con legitimidad democrática, garantías institucionales y el respaldo de la comunidad internacional”, defendió el exmandatario en su mensaje. En su análisis, Santos apuntaría a una salida basada en elecciones libres y en el acompañamiento internacional, en contraposición a cambios impuestos por la fuerza.

El compromiso, según añadió, debe estar enfocado en apoyar procesos de paz y democracia para la región. “Colombia seguirá comprometida con la paz, la democracia y la defensa de los principios que han permitido resolver los conflictos más complejos por la vía política y no por la fuerza”, afirmó el expresidente, al pronunciarse sobre el futuro de Venezuela más allá de Maduro y del régimen chavista, que podría tener los días contados con este golpe.