Enrique Peñalosa se refirió a advertencia de Trump a Gustavo Petro: “Estados Unidos siempre ha sido un aliado de Colombia”

Un fuerte remezón político y diplomático se produjo luego de unas declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dirigidas al mandatario colombiano Gustavo Petro.

El pronunciamiento, emitido el domingo 4 de enero de 2026 desde el avión presidencial Air Force One, generó amplio impacto internacional por su lenguaje directo, sus advertencias y las implicaciones que sugieren para la relación bilateral.

Durante su desplazamiento desde Florida hacia Washington, Trump respondió preguntas de periodistas sobre la política regional y la situación latinoamericana, en un contexto marcado por la reciente incursión estadounidense en Venezuela y la captura de Nicolás Maduro.

En ese escenario, el jefe de la Casa Blanca incluyó a Colombia dentro de los países que, según su criterio, atraviesan una grave crisis ideológica y de seguridad.

El mandatario norteamericano afirmó que tanto Venezuela como Colombia se encuentran “enfermas”, atribuyendo esa condición a gobiernos que, a su juicio, han permitido el avance del narcotráfico.

Sobre Petro, utilizó expresiones particularmente duras, al señalar que estaría vinculado con la producción y comercialización de cocaína.

Trump aseguró que el presidente colombiano “no va a estar haciéndolo por mucho tiempo”, frase que fue interpretada por analistas como una advertencia sobre posibles acciones de presión política o diplomática.

Posteriormente, insistió en esa idea al mencionar supuestas “fábricas” y “procesadoras”, reforzando la narrativa de una amenaza directa proveniente desde el sur del continente.

Consultado nuevamente sobre el alcance de sus palabras, el gobernante estadounidense reiteró que su administración contempla medidas más severas frente a lo que considera un problema estructural relacionado con drogas ilícitas.

En ese intercambio también confirmó la muerte de ciudadanos cubanos durante bombardeos en Caracas y aprovechó el espacio para enviar mensajes a México y Cuba, ampliando el marco de su discurso regional.

Uno de los momentos más sensibles ocurrió cuando un periodista preguntó si Estados Unidos evaluaba intervenir directamente en Colombia.

Trump respondió de manera escueta pero contundente: “Suena bien”, expresión que encendió alarmas en sectores políticos, diplomáticos y sociales del país andino, dada la historia y la complejidad del conflicto interno colombiano.

Las declaraciones no tardaron en generar reacciones dentro de Colombia. Una de las más relevantes provino del exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa, quien se pronunció a través de la red social X.

En su mensaje, el dirigente rechazó de forma clara la acusación de Trump según la cual Petro produciría cocaína, aunque reconoció un deterioro en materia de seguridad durante el actual gobierno.

Peñalosa señaló que, si bien el presidente colombiano no está involucrado directamente en el negocio ilícito, durante su administración se han fortalecido estructuras armadas ilegales que controlan esa economía criminal, lo que habría derivado en un aumento significativo de producción y exportación. Aun así, enfatizó que cualquier intervención extranjera resultaría inaceptable.

El exmandatario capitalino subrayó que Colombia sigue siendo una democracia con procesos electorales próximos y que, pese a las falencias institucionales, la solución debe surgir del voto ciudadano.

En ese punto, advirtió sobre la influencia de recursos estatales y de grupos armados en favor de sectores oficialistas, lo que, a su juicio, distorsiona la competencia política.

Iván Cepeda arremetió contra Trump por posibles ataques militares en Colombia

Ante ese contexto, Iván Cepeda, integrante del Pacto Histórico y aspirante presidencial, se pronunció rechazando de manera contundente las expresiones provenientes de Washington.

El candidato del petrismo exigió respeto por la institucionalidad colombiana y cuestionó el impacto que tales afirmaciones podrían generar en el proceso electoral en curso.

Mediante un mensaje difundido en la red social X, Cepeda afirmó que “repudia” las amenazas dirigidas contra el jefe de Estado y contra la ciudadanía, y sostuvo que Trump “se equivoca” al considerar que insultos o presiones externas puedan intimidar al Gobierno o influir en los comicios nacionales.

El aspirante presidencial también enfatizó la defensa de la soberanía y la autodeterminación, descartando cualquier posibilidad de intervención extranjera. En ese sentido, expresó que Colombia “no es colonia” ni acepta imposiciones de potencias foráneas.

