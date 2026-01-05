El periodista Luis Carlos Vélez fue detenido por militares venezolanos en la frontera con Colombia: “Nos metieron a un cuarto”

Luis Carlos Vélez denunció que fue retenido por militares venezolanos por más de una hora - crédito Mariano Vimos/Colprensa

Varios periodistas y comunicadores colombianos han denunciado que fueron retenidos por autoridades venezolanas, en medio de sus cubrimientos periodísticos que realizan en la frontera entre Colombia y Venezuela, a raíz del operativo militar desarrollado por tropas estadounidenses y que derivó en la captura de Nicolás Maduro.

Así lo denunció el periodista colombiano Luis Carlos Vélez, del medio internacional Univisión Noticias, que relató los momentos de tensión que vivió tras ser detenido por militares del vecino país, cuando estaba a punto de ingresar a territorio venezolano por el corredor del Puente Internacional Simón Bolívar, que comunica a Cúcuta (Colombia) con San Antonio de Táchira (Venezuela).

En sus declaraciones al noticiero internacional, el comunicador colombiano aseveró que varios integrantes de la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela decomisaron sus elementos de grabación y eliminaron varios videos con los que, según él, iban a desarrollar una pieza audiovisual al respecto.

“Mientras ustedes estaban afuera, gran parte del material que nosotros estábamos recabando para hacer una pieza similar a esta (video emitido por el noticiero internacional), fue borrada por las autoridades”, explicó Vélez.

A su vez, mencionó que, tras entregar sus equipos de grabación y sus teléfonos móviles, fueron trasladados hasta un lugar operado por el servicio de inteligencia militar venezolana, donde relata que fueron interrogados por los funcionarios de dicha entidad.

“Nos metieron a un cuarto donde estaba operado por un agente del Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional). Retuvieron nuestros teléfonos, nuestros documentos durante aproximadamente una hora y cuarto (15 minutos). Tomaron fotografías de nuestros documentos, el funcionario los enviaba a Caracas. Una y otra vez preguntaba de dónde veníamos, dónde estábamos ubicados, qué era lo que queríamos hacer, y empezó a tomar cada uno de los teléfonos de las personas que estaban dentro del equipo”, detalló.

Adicional a ello, Luis Carlos Vélez afirmó que, durante la inspección de los militares, varios mensajes que llegaron al teléfono de su camarógrafo, fueron eliminados arbitrariamente.

Al preguntar sobre los motivos de la detención, el periodista indicó que no obtuvo respuesta por parte de los integrantes de la fuerza militar venezolana.

“Ninguna, que simplemente tenían que revisar los teléfonos celulares. El teléfono del camarógrafo de nosotros, de Andrés, recibió varios mensajes en los cuales borraron las fotografías, los videos e incluso de la memoria en la red donde estaba todos esos testigos”, concluyó.

Otro periodista colombiano también fue retenido en Venezuela

Luis Carlos Vélez no fue el único comunicador colombiano que fue requerido por las autoridades venezolanas en la frontera con Colombia.

El sábado 3 de enero de 2026, el periodista Dubán Villamizar, del medio nacional Semana, también fue detenido por la Guardia Nacional Bolivariana en el Puente Internacional Simón Bolívar, lo que generó el rechazo de su medio, que calificó el hecho como un ataque a la libertad de prensa.

En su testimonio dado al citado medio de comunicación, Villamizar afirmó que los uniformados lo empujaron y lo retuvieron contra su voluntad en cercanías de la Aduana Principal de San Antonio del Táchira, en territorio venezolano.

“Me abordaron y me interrogaron: ‘¿Qué estaba haciendo aquí en territorio venezolano? ¿Quién lo envió? ¿Para quién trabaja? Aquí no puede estar’”, indicó el reportero colombiano.

A su vez, manifestó que la retención superó los veinte minutos, durante los cuales los guardias revisaron de manera exhaustiva el teléfono móvil del periodista y procedieron a borrar los archivos relacionados con su labor periodística en la frontera.

Incluso, el periodista advirtió que fue intimidado por los oficiales venezolanos al momento que se identificó como periodista del medio citado. “Trabaja para ese medio amarillista, donde estaba Vicky Dávila, la que ahora es candidata a la Presidencia”, relató.

Tras la eliminación del material, los funcionarios devolvieron sus pertenencias y permitieron su regreso a territorio colombiano, sin brindar explicaciones formales sobre la medida adoptada ni el motivo de la eliminación del contenido.

“Los guardias me revisaron la galería de fotos del celular y miraron los videos que había grabado donde estaba informando el panorama en esta zona de frontera”, puntualizó.