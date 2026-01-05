Colombia

Donald Trump dijo que no descarta lanzar operación militar contra Petro y Juan Manuel Galán contestó: “Colombia no es Venezuela”

El pronunciamiento del líder del Nuevo Liberalismo se dio cuando el presidente de los Estados Unidos afirmó que no descartaría lanzar una operación militar sobre Colombia

Juan Manuel Galán se pronunció
Juan Manuel Galán se pronunció sobre palabras de Trump sobre Colombia - crédito Infobae Colombia

La captura del dictador venezolano Nicolás Maduro el pasado 3 de enero de 2026 en Caracas por parte del Gobierno Trump ha desastado todo tipo de críticas a nivel nacional e internacional.

Recientemente, en una conferencia de prensa, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que tanto Venezuela como Colombia “están muy enfermas”, todo lo anterior tras la reciente captura y llegada del dictador Maduro con su esposa Cilia Flores a Nueva York.

“Venezuela está enferma. Colombia también está muy enferma. Gobernada por un hombre al que le gusta producir cocaína y venderla a los Estados Unidos, y no va a estar haciéndolo por mucho tiempo, déjame decirte”, afirmó Trump.

Pero el dilema con Colombia no paró allí, el presidente norteamericano respondió a la pregunta sobre una posible intervención estadounidense sobre Colombia, afirmando que: “Eh, suena bien para mí, si”.

Las palabras de Trump hicieron eco en muchos políticos colombianos, entre ellos, el líder del Nuevo Liberalismo y precandidato presidencial Juan Manuel Galán, quien por medio de su cuenta de X afirmó que no van a permitir que traten a Colombia como una Venezuela más.

Colombia no es Venezuela ni un Estado fallido, y no vamos a permitir que la traten como tal. Aquí hay instituciones, democracia y soberanía que se defienden, no que se negocian”, señaló.

