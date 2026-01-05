Donald Trump dijo que no descarta lanzar operación militar contra Petro y Juan Manuel Galán contestó: “Colombia no es Venezuela”

Juan Manuel Galán se pronunció sobre palabras de Trump sobre Colombia - crédito Infobae Colombia

La captura del dictador venezolano Nicolás Maduro el pasado 3 de enero de 2026 en Caracas por parte del Gobierno Trump ha desastado todo tipo de críticas a nivel nacional e internacional.

Recientemente, en una conferencia de prensa, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que tanto Venezuela como Colombia “están muy enfermas”, todo lo anterior tras la reciente captura y llegada del dictador Maduro con su esposa Cilia Flores a Nueva York.

“Venezuela está enferma. Colombia también está muy enferma. Gobernada por un hombre al que le gusta producir cocaína y venderla a los Estados Unidos, y no va a estar haciéndolo por mucho tiempo, déjame decirte”, afirmó Trump.

Pero el dilema con Colombia no paró allí, el presidente norteamericano respondió a la pregunta sobre una posible intervención estadounidense sobre Colombia, afirmando que: “Eh, suena bien para mí, si”.

Las palabras de Trump hicieron eco en muchos políticos colombianos, entre ellos, el líder del Nuevo Liberalismo y precandidato presidencial Juan Manuel Galán, quien por medio de su cuenta de X afirmó que no van a permitir que traten a Colombia como una Venezuela más.

“Colombia no es Venezuela ni un Estado fallido, y no vamos a permitir que la traten como tal. Aquí hay instituciones, democracia y soberanía que se defienden, no que se negocian”, señaló.