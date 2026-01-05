Christopher Carpentier aclaró si regresará a ‘MasterChef Celebrity’ y desmintió rumores sobre su vida

Sus seguidores le agradecieron por aclarar los detalles que tanto querían saber - crédito Instagram

La expectativa sobre el regreso de Christopher Carpentier a la televisión colombiana ha generado una ola constante de preguntas entre sus seguidores a través de las diferentes redes sociales. Y es que el reconocido chef chileno se volvió muy popular en territorio tras su paso como jurado por MasterChef Celebrity Colombia.

Ante las dudas, el famoso cocinero abordó abiertamente el tema relacionado con su posible regreso al reality en un reciente video en su cuenta oficial de TikTok, donde desmintió especulaciones, aclaró rumores personales y definió su presente profesional.

En la grabación, Carpentier se refirió a la frecuente inquietud que, según él, circula en redes y entre fanáticos: la posibilidad de volver a ocupar la silla de jurado en el programa culinario.

El chef explicó: “Me pregunta todo el mundo si voy a volver a MasterChef. Hoy estoy en @grupoylatina o lo que ustedes quieran relacionado con mi espacio, mi lugar y mi proyecto iLatina, lo cual me tiene imposibilitado de hacer cualquier otra cosa. Entonces, si quieren verme, quieren una clase de cocina o quieren cualquier cosa, vayan a iLatina”.

Respecto a su paso por el famoso concurso, Carpentier describió la dinámica de evaluación en el programa y los desafíos frente a los platos presentados. En una entrevista anterior dijo lo siguiente: “El 95% de las cosas que uno come en MasterChef son malas. Solo un 5% eran ricos. Uno evalúa según a quién está evaluando, porque tú haces un plato en un contexto. En la última final que estuve yo, nos tocaba elegir un ganador, pero todo era malo. Adrián, que llegó a la final, presentó un cordero crudo... lo cortamos por la mitad y todavía hacía ‘bee’. Eso es a diferencia de la de Carla que todo era rico”.

El chef aprovechó el espacio para desmentir la imagen severa que algunos espectadores asocian a su carácter: “La gente cree que soy muy bravo, y es mentira, soy muy amable. No soy bravo como creen que soy en MasterChef”, afirmó en el video.

Novia de Christopher Carpentier

Carpentier también abordó rumores personales que suelen circular en plataformas digitales, especialmente los relacionados con su vida sentimental: “Todo el mundo me inventa cosas de que tengo una novia. Ahora me llegó que tengo una novia de Santander. Si hay una novia de Santander, por favor, que se haga presente porque yo no la conozco. Entonces, no tengo novia para que no me sigan inventando cosas, por favor”, dijo con tono directo.

La aclaración de su nombre fue otro de los puntos que el chef consideró necesario precisar: “No me llamo Cristian, ni Cristóbal, ni Crisantemo, ni nada de eso. Me llamo Cristopher. En su defecto, si tienen alguna relación conmigo, también me pueden decir Cris, no Cristian”.

Sobre su nacionalidad, Carpentier descartó confusiones y explicó el origen de su apellido y rasgos físicos: “No soy de Argentina, soy de Chile. Muy importante también que lo sepan. Pueden también que piensen que soy de otras partes, por ejemplo, por mis rasgos pueden pensar que soy de Suiza, de Suecia, escandinavo, pero no, soy de Chile”, bromeando un poco con sus seguidores.

Al elegir estos temas para comunicarse con su audiencia, el chef chileno dejó claros sus motivos actuales para mantenerse alejado de la televisión y los diferentes rumores que enfrenta en el ámbito personal y profesional.

Por ahora, aquellos que se cautivaron con la presencia del famoso chef pueden estar atentos a sus publicaciones a través de las redes sociales para no perderse ninguna de las actualizaciones que realiza sobre su vida.