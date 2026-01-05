Colombia

Christopher Carpentier aclaró si regresará a ‘MasterChef Celebrity’ y desmintió rumores sobre su vida

El chef chileno despejó dudas sobre su futuro en televisión y hasta su vida amorosa

Guardar
Sus seguidores le agradecieron por aclarar los detalles que tanto querían saber - crédito Instagram

La expectativa sobre el regreso de Christopher Carpentier a la televisión colombiana ha generado una ola constante de preguntas entre sus seguidores a través de las diferentes redes sociales. Y es que el reconocido chef chileno se volvió muy popular en territorio tras su paso como jurado por MasterChef Celebrity Colombia.

Ante las dudas, el famoso cocinero abordó abiertamente el tema relacionado con su posible regreso al reality en un reciente video en su cuenta oficial de TikTok, donde desmintió especulaciones, aclaró rumores personales y definió su presente profesional.

Ahora seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En la grabación, Carpentier se refirió a la frecuente inquietud que, según él, circula en redes y entre fanáticos: la posibilidad de volver a ocupar la silla de jurado en el programa culinario.

El chef explicó: “Me pregunta todo el mundo si voy a volver a MasterChef. Hoy estoy en @grupoylatina o lo que ustedes quieran relacionado con mi espacio, mi lugar y mi proyecto iLatina, lo cual me tiene imposibilitado de hacer cualquier otra cosa. Entonces, si quieren verme, quieren una clase de cocina o quieren cualquier cosa, vayan a iLatina”.

El chef chileno dejó MasterChef
El chef chileno dejó MasterChef con el pesar de sus seguidores - crédito @chriscarpentier/Instagram

Respecto a su paso por el famoso concurso, Carpentier describió la dinámica de evaluación en el programa y los desafíos frente a los platos presentados. En una entrevista anterior dijo lo siguiente: “El 95% de las cosas que uno come en MasterChef son malas. Solo un 5% eran ricos. Uno evalúa según a quién está evaluando, porque tú haces un plato en un contexto. En la última final que estuve yo, nos tocaba elegir un ganador, pero todo era malo. Adrián, que llegó a la final, presentó un cordero crudo... lo cortamos por la mitad y todavía hacía ‘bee’. Eso es a diferencia de la de Carla que todo era rico”.

El chef aprovechó el espacio para desmentir la imagen severa que algunos espectadores asocian a su carácter: “La gente cree que soy muy bravo, y es mentira, soy muy amable. No soy bravo como creen que soy en MasterChef”, afirmó en el video.

Novia de Christopher Carpentier

Carpentier también abordó rumores personales que suelen circular en plataformas digitales, especialmente los relacionados con su vida sentimental: “Todo el mundo me inventa cosas de que tengo una novia. Ahora me llegó que tengo una novia de Santander. Si hay una novia de Santander, por favor, que se haga presente porque yo no la conozco. Entonces, no tengo novia para que no me sigan inventando cosas, por favor”, dijo con tono directo.

Christopher Carpentier es uno de
Christopher Carpentier es uno de los jurados de 'MasterChef Colombia' más seguidos de todas las temporadas - crédito Emisión MasterChef Canal RCN

La aclaración de su nombre fue otro de los puntos que el chef consideró necesario precisar: “No me llamo Cristian, ni Cristóbal, ni Crisantemo, ni nada de eso. Me llamo Cristopher. En su defecto, si tienen alguna relación conmigo, también me pueden decir Cris, no Cristian”.

Sobre su nacionalidad, Carpentier descartó confusiones y explicó el origen de su apellido y rasgos físicos: “No soy de Argentina, soy de Chile. Muy importante también que lo sepan. Pueden también que piensen que soy de otras partes, por ejemplo, por mis rasgos pueden pensar que soy de Suiza, de Suecia, escandinavo, pero no, soy de Chile”, bromeando un poco con sus seguidores.

Al elegir estos temas para comunicarse con su audiencia, el chef chileno dejó claros sus motivos actuales para mantenerse alejado de la televisión y los diferentes rumores que enfrenta en el ámbito personal y profesional.

Christopher Carpentier sigue robando suspiros
Christopher Carpentier sigue robando suspiros de las colombianas que esperan verlo pronto en la TV - crédito chriscarpentier/Instagram

Por ahora, aquellos que se cautivaron con la presencia del famoso chef pueden estar atentos a sus publicaciones a través de las redes sociales para no perderse ninguna de las actualizaciones que realiza sobre su vida.

Temas Relacionados

Christopher CarpentierChris CarpentierMasterChef CelebrityMasterChef Celebrity ColombiaColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Salario mínimo de 2026: los colombianos tendrán que lidiar ahora con otro cobro de los bancos, que iría hasta 2027

Las advertencias de entidades internacionales apuntan a un panorama de endurecimiento monetario y ajustes fiscales a partir de la nueva medida del Gobierno de Gustavo Petro

Salario mínimo de 2026: los

Trump le respondió a Petro y lanzó dura sentencia sobre Colombia: “Está gobernada por un enfermo, pero no lo va a seguir haciendo por mucho tiempo”

El presidente norteamericano, desde el Air Force One, entregó una contundente declaración en la que advirtió al presidente colombiano sobre lo que podría ser una serie de medidas contra su administración; un día después de que se produjera la captura de Nicolás Maduro

Trump le respondió a Petro

Chontico Día y Noche resultados ganadores de los dos sorteos de hoy 4 de enero de 2026

Infobae le comparte las combinaciones ganadoras de una de las loterías más populares del país

Chontico Día y Noche resultados

Petro enfrenta una ola de críticas al llamar la captura de Nicolás Petro como “secuestro”: “Lo excusa, lo defiende y lo legitima”

El mandatario colombiano no solo defendió al régimen venezolano, sino que cuestionó la intervención de Estados Unidos en Venezuela, acusándolos de violar la soberanía de la nación caribeña, lo que provocó el rechazo político al interior del país

Petro enfrenta una ola de

Abandonan un cuerpo atado y baleado en plena vía de Barranquilla: fue lanzado desde un vehículo

Vecinos y líderes comunitarios exigen mayor presencia policial ante la preocupación por nuevos episodios violentos

Abandonan un cuerpo atado y
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Esto se supo la última

Esto se supo la última vez que se tuvo noticias de Iván Márquez: la caída de Maduro habría confirmado que se ocultaba en Venezuela

El efecto dominó de la captura de Nicolás Maduro: cabecillas de ELN, Farc y líderes criminales se quedan sin protección e iniciarían éxodo a Colombia

La historia del Comando Vermelho, el grupo criminal más antiguo y temido de Brasil: su cerebro financiero cayó en Colombia

La relación entre las disidencias de las Farc, el ELN y el Tren de Aragua con Nicolás Maduro y el Cartel de Los Soles: qué dice el documento de acusación formal

Arremetida de las Fuerzas Militares contra la seguridad de ‘Iván Mordisco’, van 10 disidentes neutralizados

ENTRETENIMIENTO

“Drácula: Mar de sangre” encabeza

“Drácula: Mar de sangre” encabeza el ranking de las 10 películas más vistas de Netflix en Colombia

Acoso a los hombres: ganador de ‘Yo me llamo’, actores y humoristas contaron su experiencia

Top 10 Prime Video Colombia: Dave Bautista y Trap House conquistan el ranking de las películas que están de moda

Jhovanoty volvió a imitar a Petro y le dejó advertencia a Trump si piensa realizar una operación militar en Bogotá: “La va a tener muy difícil”

Las mejores series de Prime Video Colombia para ver hoy mismo

Deportes

Colombia vs. Marruecos: la Amarilla

Colombia vs. Marruecos: la Amarilla pierde en el partido de la fecha 1 del grupo A en la Kings World Cup Nations

Así presiona Alfredo Morelos a Santos FC de Brasil para asegurar su continuidad en Atlético Nacional

Mercado de fichajes - EN VIVO: altas, bajas y rumores de los equipos del fútbol colombiano hoy, 4 de enero

Millonarios confirmó su quinto refuerzo para el 2026: el chileno Rodrigo Ureña regresa al FPC

Colombia no participará en el Sudamericano Sub-17 de Voleibol por falta de plata: no hay contrato con el ministerio del Deporte