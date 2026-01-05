Colombia

Capturan a hombre por realizar disparos al aire y portar arma ilegal en Ciudad del Campo, Palmira, Valle del Cauca

El procedimiento se realizó tras el monitoreo de cámaras de seguridad y reportes ciudadanos, lo que permitió a la Policía ubicar al sospechoso, incautar un arma calibre 9 milímetros y dejar el caso en manos de la Fiscalía

Guardar

Un hombre fue capturado por la Policía Nacional en el sector de Ciudad del Campo, en el municipio de Palmira, Valle del Cauca, por su presunta responsabilidad en el delito de disparo de arma de fuego con proyectil letal o disparos al aire injustificados, contemplado en el artículo 356A del Código Penal Colombiano.

El procedimiento se llevó a cabo en las primeras horas de la madrugada del 1 de enero, en el marco de los operativos de control y vigilancia adelantados por unidades adscritas al CAI Ciudad del Campo, como parte de las acciones permanentes de seguridad ciudadana en la zona.

Ahora seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Cámaras de seguridad permitieron identificar al sospechoso

De acuerdo con el reporte oficial, la captura fue posible gracias al monitoreo continuo del sistema de videovigilancia instalado en el sector, el cual permitió observar a un individuo manipulando un arma de fuego y efectuando disparos al aire en la vía pública.

Las imágenes captadas por las cámaras fueron analizadas por el centro de monitoreo, que de inmediato alertó al cuadrante correspondiente. Paralelamente, la Policía recibió llamadas de la comunidad, que reportaban la situación y solicitaban la presencia de las autoridades.

Ante esta información, los uniformados se desplazaron de manera inmediata al lugar indicado para verificar los hechos y adoptar las medidas correspondientes.

El hombre capturado, junto con
El hombre capturado, junto con el arma de fuego y la munición incautadas, fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación - crédito Alcaldía de Palmira

Registro y hallazgo del arma de fuego

Una vez en el sitio, las unidades policiales procedieron a realizar el registro a persona, encontrando en poder del sospechoso un arma de fuego calibre 9 milímetros, marca Córdoba y munición calibre 9 milímetros.

Según las autoridades, el ciudadano fue capturado en flagrancia y se le informó el motivo de su detención, conforme a lo establecido en la normatividad vigente.

El mayor Jonathan Hernández Carrero, subcomandante de la Estación de Policía de Palmira, explicó que la reacción oportuna fue posible gracias al apoyo tecnológico con el que cuenta la institución.

“Gracias al sistema de videovigilancia se observa a un sujeto manipulando un arma de fuego y realizando disparos al aire. De manera inmediata, el cuadrante llega al lugar, efectúa el registro y halla el arma en su poder”, señaló el oficial.

Conducta sancionada por el Código Penal

Las autoridades recordaron que el artículo 356A del Código Penal Colombiano sanciona a cualquier persona que realice disparos al aire de manera injustificada, incluso si cuenta con permiso para el porte o la tenencia de armas de fuego, debido al riesgo que esta conducta representa para la vida e integridad de terceros.

El mayor entregó un reporte detallado del procedimiento y reiteró el alcance de la norma:

“Informamos a la comunidad de Palmira que el día 1 de enero, en horas de la madrugada, unidades adscritas al CAI Ciudad del Campo materializaron una captura por el artículo 356A del Código Penal, el cual sanciona a quien, aun portando permiso para porte o tenencia de armas de fuego, realice disparos al aire injustificadamente, sin garantizar su integridad ni la de terceros”, indicó.

El uniformado agregó que las cámaras de seguridad permitieron evidenciar claramente la conducta del capturado, facilitando la intervención inmediata del personal policial.

Puesto a disposición de la Fiscalía

El hombre capturado, junto con el arma de fuego y la munición incautadas, fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad que asumió el caso y será la encargada de adelantar el proceso judicial correspondiente y definir su situación jurídica.

Las autoridades señalaron que este tipo de procedimientos hacen parte de las estrategias para prevenir hechos que puedan afectar la convivencia y la seguridad ciudadana, especialmente durante fechas en las que se incrementan las reuniones y celebraciones.

El capturado tenia un arma
El capturado tenia un arma de fuego calibre 9 milímetros, marca Córdoba - crédito Agencia Andina.

Llamado institucional a la ciudadanía

Finalmente, la Policía Nacional reiteró el llamado a la comunidad para denunciar de manera oportuna cualquier comportamiento que represente un riesgo para la seguridad, destacando la importancia de la colaboración ciudadana y el uso adecuado de los canales de comunicación oficiales.

Asimismo, recordó que el uso indebido de armas de fuego constituye una conducta penal, independientemente de que el portador cuente con permisos legales, y que estas acciones pueden tener consecuencias graves para la vida y la integridad de las personas.

Temas Relacionados

disparos al aire Palmiracaptura en Ciudad del Campoporte ilegal de armasarma de fuegocalibre 9 mmartículo 356A Código PenalColombia-Noticias

Más Noticias

Pico y Placa: qué automóviles no circulan en Bogotá este lunes

Este programa de restricción vehicular aplica de lunes a viernes en la ciudad

Pico y Placa: qué automóviles

Sismo de magnitud 4.8 con epicentro en Santander

Colombia es uno de los países susceptibles a una mayor actividad sísmica, por lo que es importante estar preparado ante cualquier evento de gran intensidad

Sismo de magnitud 4.8 con

PMU en Norte de Santander decretó alerta amarilla en salud y refuerza la frontera por riesgo de éxodo migrante

El Gobierno activó un plan preventivo para coordinar la atención sanitaria, el control territorial y la respuesta institucional en la frontera con Venezuela, en medio de la incertidumbre por la crisis política del país vecino y sus posibles efectos humanitarios en la región

PMU en Norte de Santander

La sudadera de Nicolás Maduro: esto vale el conjunto que tenía el dictador cuando fue capturado

Después de que fue expuesta la primera fotografía del dictador tras ser capturado, en redes sociales se habló de la ropa que tenía puesta

La sudadera de Nicolás Maduro:

Nicolás Maduro habría sido entregado por la vicepresidenta de Venezuela, aseguró Francisco Santos: “Estoy absolutamente seguro”

El bogotano indicó que, tras conocer la información relevante del operativo, no tiene dudas de que en la operación hubo ayuda desde el interior de la dictadura

Nicolás Maduro habría sido entregado
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Esto se supo la última

Esto se supo la última vez que se tuvo noticias de Iván Márquez: la caída de Maduro habría confirmado que se ocultaba en Venezuela

El efecto dominó de la captura de Nicolás Maduro: cabecillas de ELN, Farc y líderes criminales se quedan sin protección e iniciarían éxodo a Colombia

La historia del Comando Vermelho, el grupo criminal más antiguo y temido de Brasil: su cerebro financiero cayó en Colombia

La relación entre las disidencias de las Farc, el ELN y el Tren de Aragua con Nicolás Maduro y el Cartel de Los Soles: qué dice el documento de acusación formal

Arremetida de las Fuerzas Militares contra la seguridad de ‘Iván Mordisco’, van 10 disidentes neutralizados

ENTRETENIMIENTO

Jois Ramírez habla tras un

Jois Ramírez habla tras un año de la muerte de Kevin Bocanegra en el Nevado del Tolima: “Él me dijo que siguiera, que iba a estar bien”

Video: Alzate arremetió contra cantante vallenato por robarse el show en unas ferias en Santander; le dijo “Atarbán”

Christopher Carpentier aclaró si regresará a ‘MasterChef Celebrity’ y desmintió rumores sobre su vida

“Drácula: Mar de sangre” encabeza el ranking de las 10 películas más vistas de Netflix en Colombia

Acoso a los hombres: ganador de ‘Yo me llamo’, actores y humoristas contaron su experiencia

Deportes

Colombia vs. Marruecos: la Amarilla

Colombia vs. Marruecos: la Amarilla pierde en el partido de la fecha 1 del grupo A en la Kings World Cup Nations

Así presiona Alfredo Morelos a Santos FC de Brasil para asegurar su continuidad en Atlético Nacional

Mercado de fichajes: altas, bajas y rumores de los equipos del fútbol colombiano del 4 de enero

Millonarios confirmó su quinto refuerzo para el 2026: el chileno Rodrigo Ureña regresa al FPC

Colombia no participará en el Sudamericano Sub-17 de Voleibol por falta de plata: no hay contrato con el ministerio del Deporte