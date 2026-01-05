Capturan a hombre por realizar disparos al aire y portar arma ilegal en Ciudad del Campo, Palmira, Valle del Cauca

Un hombre fue capturado por la Policía Nacional en el sector de Ciudad del Campo, en el municipio de Palmira, Valle del Cauca, por su presunta responsabilidad en el delito de disparo de arma de fuego con proyectil letal o disparos al aire injustificados, contemplado en el artículo 356A del Código Penal Colombiano.

El procedimiento se llevó a cabo en las primeras horas de la madrugada del 1 de enero, en el marco de los operativos de control y vigilancia adelantados por unidades adscritas al CAI Ciudad del Campo, como parte de las acciones permanentes de seguridad ciudadana en la zona.

Cámaras de seguridad permitieron identificar al sospechoso

De acuerdo con el reporte oficial, la captura fue posible gracias al monitoreo continuo del sistema de videovigilancia instalado en el sector, el cual permitió observar a un individuo manipulando un arma de fuego y efectuando disparos al aire en la vía pública.

Las imágenes captadas por las cámaras fueron analizadas por el centro de monitoreo, que de inmediato alertó al cuadrante correspondiente. Paralelamente, la Policía recibió llamadas de la comunidad, que reportaban la situación y solicitaban la presencia de las autoridades.

Ante esta información, los uniformados se desplazaron de manera inmediata al lugar indicado para verificar los hechos y adoptar las medidas correspondientes.

El hombre capturado, junto con el arma de fuego y la munición incautadas, fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación - crédito Alcaldía de Palmira

Registro y hallazgo del arma de fuego

Una vez en el sitio, las unidades policiales procedieron a realizar el registro a persona, encontrando en poder del sospechoso un arma de fuego calibre 9 milímetros, marca Córdoba y munición calibre 9 milímetros.

Según las autoridades, el ciudadano fue capturado en flagrancia y se le informó el motivo de su detención, conforme a lo establecido en la normatividad vigente.

El mayor Jonathan Hernández Carrero, subcomandante de la Estación de Policía de Palmira, explicó que la reacción oportuna fue posible gracias al apoyo tecnológico con el que cuenta la institución.

“Gracias al sistema de videovigilancia se observa a un sujeto manipulando un arma de fuego y realizando disparos al aire. De manera inmediata, el cuadrante llega al lugar, efectúa el registro y halla el arma en su poder”, señaló el oficial.

Conducta sancionada por el Código Penal

Las autoridades recordaron que el artículo 356A del Código Penal Colombiano sanciona a cualquier persona que realice disparos al aire de manera injustificada, incluso si cuenta con permiso para el porte o la tenencia de armas de fuego, debido al riesgo que esta conducta representa para la vida e integridad de terceros.

El mayor entregó un reporte detallado del procedimiento y reiteró el alcance de la norma:

“Informamos a la comunidad de Palmira que el día 1 de enero, en horas de la madrugada, unidades adscritas al CAI Ciudad del Campo materializaron una captura por el artículo 356A del Código Penal, el cual sanciona a quien, aun portando permiso para porte o tenencia de armas de fuego, realice disparos al aire injustificadamente, sin garantizar su integridad ni la de terceros”, indicó.

El uniformado agregó que las cámaras de seguridad permitieron evidenciar claramente la conducta del capturado, facilitando la intervención inmediata del personal policial.

Puesto a disposición de la Fiscalía

El hombre capturado, junto con el arma de fuego y la munición incautadas, fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad que asumió el caso y será la encargada de adelantar el proceso judicial correspondiente y definir su situación jurídica.

Las autoridades señalaron que este tipo de procedimientos hacen parte de las estrategias para prevenir hechos que puedan afectar la convivencia y la seguridad ciudadana, especialmente durante fechas en las que se incrementan las reuniones y celebraciones.

Llamado institucional a la ciudadanía

Finalmente, la Policía Nacional reiteró el llamado a la comunidad para denunciar de manera oportuna cualquier comportamiento que represente un riesgo para la seguridad, destacando la importancia de la colaboración ciudadana y el uso adecuado de los canales de comunicación oficiales.

Asimismo, recordó que el uso indebido de armas de fuego constituye una conducta penal, independientemente de que el portador cuente con permisos legales, y que estas acciones pueden tener consecuencias graves para la vida y la integridad de las personas.