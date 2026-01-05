Andrés Pastrana respaldó la operación de EE. UU. en Venezuela: señaló que Trump capturó al “capo del cartel de los Soles”

El expresidente Andrés Pastrana defendió la operación militar de Estados Unidos contra Venezuela - crédito Sergio Acero/Colprensa

El 3 de enero de 2026, el mundo fue testigo de un inesperado giro en la política internacional: la operación militar de Estados Unidos contra instalaciones clave en Venezuela, que resultó en la captura de Nicolás Maduro, líder del régimen chavista.

Esta operación, que duró apenas 140 minutos, dejó a toda América Latina en shock y desató una serie de reacciones en torno a su legalidad y legitimidad. Si bien muchos gobiernos se apresuraron a condenar la intervención, el expresidente colombiano Andrés Pastrana defendió abiertamente la acción militar, al asegurar que esta no solo era legítima, sino necesaria para erradicar el narcoterrorismo en la región.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En una entrevista concedida a la revista Cambio, Pastrana argumentó que la operación no se trataba de una invasión de la soberanía venezolana, sino de una intervención dirigida a desmantelar una de las organizaciones criminales más poderosas del continente: el cartel de los Soles, del cual Nicolás Maduro es, según él, el principal responsable.

Nicolás Maduro fue capturado por la Fuerza Militar de Estados Unidos, bajo una operación liderada por el presidente Donald Trump - crédito Adam Gray/Reuters

Pastrana calificó la operación en Venezuela como una acción contra el narcotráfico

Pastrana fue tajante en su declaración, al señalar que la operación liderada por Estados Unidos tenía un objetivo claro y específico, que era la captura de Maduro, que, según él, encabeza la red criminal dedicada al narcotráfico. En este sentido, el exmandatario explicó que la operación formaba parte de un esfuerzo mayor para desarticular el cartel de los Soles, organización que extendió su influencia más allá de las fronteras de Venezuela.

“La operación que hubo en Venezuela, a mi modo de ver, es la operación de captura del jefe o capo del cartel de los Soles, que es Nicolás Maduro y Cilia Flores, su señora. Aquí hubo un operativo contra el narcoterrorismo”, señaló Pastrana.

Según él, esta intervención no solo debía verse como una acción aislada, sino como un primer paso en una ofensiva más amplia para capturar a otros miembros clave del régimen, como Vladimir Padrino, Diosdado Cabello —el “número dos” del chavismo—, y otros altos funcionarios involucrados en el narcotráfico.

Andrés Pastrana sostuvo que la acción estadounidense no constituyó una invasión, sino una intervención dirigida contra una estructura criminal en veneficio de la población venezolana - crédito Shannon Stapleton/Reuters

Uno de los puntos más controvertidos de la intervención fue la violación de la soberanía venezolana, algo que varios países, incluidos Colombia y Brasil, consideraron inaceptable. El presidente colombiano, Gustavo Petro, fue uno de los críticos más vocales, al calificar la operación de violación de la soberanía nacional y acusando a Estados Unidos de inmiscuirse en los asuntos internos de Venezuela, hasta decir que la captura de Maduro en realidad se trataba de un “secuestro”.

Para Pastrana, sin embargo, el argumento de la soberanía no tiene peso en este caso: “Si nosotros no erradicamos el flagelo del narcotráfico de Colombia, de Venezuela y del Ecuador con la ayuda americana, europea y del mundo, ese cáncer se va a tomar la región”.

Según el exmandatario colombiano, el narcotráfico es un problema transnacional que afecta no solo a Venezuela, sino a todos los países vecinos, incluyendo Colombia, Ecuador y hasta Estados Unidos; para él, la lucha contra esta amenaza global justifica la intervención extranjera.

Andrés Pastrana señaló que Venezuela está sumida en una narcodictadura y la operación de Estados Unidos era necesaria - crédito Colprensa

¿Quién debe estar al frente de Venezuela? Andrés Pastrana mostró su apoyo a dos figuras de la oposición

A pesar de que la operación fue apoyada por diversos sectores internacionales, la figura de Nicolás Maduro sigue siendo respaldada por varios actores dentro y fuera de Venezuela, por lo que Pastrana insistió en que el verdadero presidente legítimo del país es Edmundo González.

Pastrana hizo referencia al líder que participó de las elecciones presidenciales el 28 de julio de 2024, el cual resultó de segundo, superado por el líder del régimen, no obstante, la oposición mostró las actas de votación y allí se reflejó que el resultado estaba a favor del político respaldado por María Corina Machado.

“Lo importante, reitero, es que se reconozca esa elección. María Corina o Edmundo tienen el 70% de los votos venezolanos. El mundo tiene que comenzar a reconocerlos”, afirmó Pastrana.

Sin embargo, la situación fue muy diferente, ya que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que María Corina Machado, ganadora del Premio Nobel de Paz en 2025, no estaba en condiciones de liderar Venezuela y bloqueó su posibilidad de asumir el mando del país.

Andrés Pastrana reveló que espera que Estados Unidos apoye el liderazgo de Edmundo González, debido al resultado de los comicios de 2024 - crédito Erika Santelices/Reuters

De esta manera, el expresidente defendió la acción de las Fuerzas Militares de Estados Unidos, al destacar que la lucha contra el narcotráfico debe prevalecer sobre cualquier consideración de soberanía nacional: “Esto no fue una invasión, fue una operación contra el narcotráfico. Estados Unidos no está buscando tomar el control de Venezuela, está buscando desmantelar una red criminal”.

A pesar de las preocupaciones sobre el precedente que podría sentar esta intervención, Pastrana enfatizó la necesidad de tomar medidas drásticas contra el narcotráfico y resaltó que el combate contra el Cartel de los Soles es una prioridad no solo para Venezuela, sino para toda América Latina y más allá.