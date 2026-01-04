Colombia

Wilson Ruiz se fue contra Isabel Zuleta por cuestionar a quienes celebraron la captura de Maduro: " Ayer subía a la tarima a presos de las pandillas de Medellín"

La intervención del exministro se presentó después de que la senadora Zuleta cuestionara en redes sociales las reacciones de apoyo a la detención de Nicolás Maduro, así como la operación militar desarrollada por autoridades estadounidenses

El debate surgió luego de
El debate surgió luego de que la senadora del Pacto Histórico criticara la celebración de la detención de Nicolás Maduro y recibiera respuestas del exministro, quien señaló su posición ante los hechos y recordó episodios previos similares - crédito suministrada a Infobae Colombia

La madrugada del sábado 3 de enero, autoridades de Estados Unidos informaron sobre la detención de Nicolás Maduro, que quedó bajo custodia tras la operación militar identificada como Resolución Absoluta.

En esa línea, la senadora del Pacto Histórico Isabel Zuleta formuló preguntas a quienes respaldaron la intervención, poniendo en duda la celebración de este tipo de operativos.

Debido a dichos interrogantes, Wilson Ruiz, exministro de Justicia del gobierno de Iván Duque, respondió a Zuleta a través de su cuenta de la red social X: “Ayer subía a la tarima a presos de las pandillas de Medellín”.

Zuleta, por su parte, hizo un llamad la atención sobre la memoria histórica y el impacto de la violencia en Colombia y América Latina, criticando a quienes celebraron la acción militar.

“¿Qué le pasa a algunos colombianos que se les olvida lo mucho que hemos sufrido por la violencia en nuestro país? ¿Qué les pasa que no entienden la gravedad de lo que nos ha ocurrido a Latino América? ¿Qué les pasa que celebran la invasión e intervención del fascista Donald Trump?”, preguntó Isabel Zuleta.

Isabel Zuleta cuestionó a quienes
Isabel Zuleta cuestionó a quienes celebraron la captura de Nicolás Maduro - crédito @ISAZULETA

El exministro de Justicia Wilson Ruiz respondió a los cuestionamientos de Isabel Zuleta a través de la red social X, criticando la postura de la senadora y señalando que, en su opinión, ella no brinda apoyo a la ciudadanía.

Ruiz también recordó episodios anteriores en los que, según él, Zuleta habría mostrado apoyo a individuos con antecedentes, y abogó por fortalecer la seguridad y la legalidad en Colombia.

“Senadora, usted defiende a los delincuentes más que a los inocentes. Hoy defiende a Maduro, ayer subía a la tarima a presos de las pandillas de Medellín. Nuestro país necesita una línea que le dé seguridad con legalidad. Salvemos a Colombia juntos”, escribió el exfuncionario público en un mensaje de su perfil en la red social X.

Wilson Ruiz contestó a la
Wilson Ruiz contestó a la publicación de Isabel Zuleta en su cuenta de X - crédito @WilsonRuizO

Por otro lado, tanto Isabel Zuleta como Wilson Ruiz han manifestando sus opiniones a través de diversos mensajes publicados en redes sociales, profundizando en sus posturas frente a la detención de Nicolás Maduro. Ambos han mantenido un activo intercambio, reflejando la polarización y el debate que este hecho ha generado en el ámbito político colombiano.

En otra de sus publicaciones, Ruiz celebró la detención de Nicolás Maduro y advirtió que este hecho representa una señal de que la justicia puede alcanzarse. Ruiz también dirigió un mensaje al presidente Gustavo Petro, asegurando que todas las personas relacionadas con delitos de narcotráfico pueden ser extraditadas. Finalmente, reiteró la importancia de defender los valores democráticos en Colombia.

“¡Cayó Maduro! Lo que hoy ocurre en Venezuela es una advertencia clara: la justicia llega y la impunidad no es eterna. Y que quede claro, presidente Petro: todos los vinculados con el narcotráfico pueden ser extraditados. Colombia debe defender la ley, la libertad y la justicia. Salvemos a Colombia juntos”, escribió el exministro de Justicia.

Wilson Ruiz celebró la caída
Wilson Ruiz celebró la caída del dictador Nicolás Maduro - crédito @WilsonRuizO

Por otro lado, por parte de la senadora Zuleta, en un otro de sus mensajes de X con respecto a lo ocurrido comentó lo siguiente: “Han atacado la soberanía de todo el continente latino americano, la autodeterminación de los pueblos se violó esta madrugada por parte de EEUU no sólo en contra de Venezuela sino de todos los países que tenemos bienes de la naturaleza, hoy vienen por el petróleo, mañana por el agua o minerales. Los que pretenden legitimar un ataque, una invasión hacia Venezuela en nuestro país y continente son apatridas, son traidores y están dispuestos a entregarnos a los gringos”.

Esto se supo la última vez que se tuvo noticias de Iván Márquez: la caída del Maduro habría confirmado que se ocultaba en Venezuela

Estas son las películas que están de moda en Prime Video Colombia este día

Así presiona Alfredo Morelos a Santos FC de Brasil para asegurar su continuidad en Atlético Nacional

