Unidades del Ejército Nacional desactivaron un artefacto explosivo hallado en la vía Panamericana

La circulación por la vía Panamericana, que conecta a Popayán con Pasto, se interrumpió durante varias horas el domingo 4 de enero tras el hallazgo de un artefacto explosivo en inmediaciones del peaje de El Bordo, en el departamento de Nariño.

Según informaron usuarios y testigos a medios regionales, soldados del Ejército Nacional detectaron el objeto sospechoso a un costado de la carretera y, tras comprobar su naturaleza, pusieron en marcha los protocolos de seguridad.

El operativo incluyó la suspensión total del tráfico vehicular, medida que afectó a automóviles, camiones, motocicletas y buses de servicio público. Durante la intervención, se observaron largas filas de vehículos, incluso ambulancias y una gran cantidad de motociclistas, a la espera de la reapertura del paso.

Los uniformados procedieron a desactivar el explosivo de manera controlada, evitando posibles afectaciones a los usuarios de este estratégico corredor vial. Al término de la operación, la fuerza pública restableció la movilidad y reforzó su presencia en varios puntos de la Panamericana, en respuesta a la preocupación persistente por la seguridad en la región.

La incertidumbre que generan episodios como este se suma a las dificultades para la libre circulación y el transporte de carga y pasajeros entre los departamentos de Cauca, Valle y Nariño.

A pesar de la rápida reacción de los uniformados, los habitantes y viajeros insisten en la necesidad de reforzar las medidas de seguridad, especialmente en zonas con histórica presencia de actores armados al margen de la ley.

Contexto de seguridad en el suroccidente

El episodio registrado en el tramo Popayán-Pasto no resulta aislado en el contexto del suroccidente colombiano. En días recientes, tropas del Ejército Nacional inspeccionaron un vehículo abandonado sobre la vía que conecta a Miranda con Corinto, en el norte del Cauca.

Como medida preventiva, los soldados ordenaron el cierre temporal de la carretera en el sector conocido como Guatemala mientras realizaban la revisión del automotor. Tras descartar la presencia de artefactos explosivos en su interior, las autoridades habilitaron el paso.

Pese al ambiente festivo por el inicio de año, persiste la inquietud ante la posibilidad de acciones violentas dirigidas tanto a la fuerza pública como a la población civil, en un territorio marcado por la presencia de grupos armados ilegales.

Reacciones y llamados de las autoridades

Las autoridades reiteraron la importancia de mantener la calma y seguir las indicaciones de los uniformados ante situaciones de riesgo en las vías. El despliegue de controles y operativos en corredores estratégicos como la Panamericana busca blindar la seguridad de los viajeros, especialmente durante periodos de alta movilidad por las festividades de comienzo de año.

“Por seguridad, los militares obligaron a los conductores de automóviles, buses y motocicletas a detenerse para evitar posibles afectaciones con este explosivo, después ya adelantaron su trabajo de desactivarlo de forma controlada”, relataron testigos a El País.

Otro hallazgo similar

El panorama de seguridad en el suroccidente coincide con incidentes similares en otras regiones del país. En la jornada del 4 de enero, la Primera División del Ejército Nacional informó, a través de X, sobre la localización y neutralización de un dispositivo explosivo improvisado (IED) en el sector de Perico Aguado, en Santa Marta, departamento de Magdalena.

Con base en el comunicado, el artefacto habría sido instalado por el grupo armado organizado Los Pachenca y representaba una amenaza letal tanto para civiles como para militares.

“Con esta acción, el Ejército Nacional reafirma su compromiso de salvaguardar la vida y la libertad de los magdalenenses, eliminando amenazas que vulneran los derechos humanos y el DIH”, señaló la institución en su mensaje oficial.

El despliegue de operativos responde a la persistencia de grupos armados ilegales en distintas regiones, que buscan generar zozobra mediante la instalación de explosivos y otros actos violentos.