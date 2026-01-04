Colombia

Se reactivaron vuelos tras la restricción en el espacio aéreo venezolano: planes de acomodación, cambios sin costo y reembolsos

De acuerdo con información oficial, Avianca anunció la reanudación de sus vuelos desde y hacia Aruba, Curazao y San Juan

Guardar
La reapertura del espacio aéreo
La reapertura del espacio aéreo en el Caribe permite el regreso de los vuelos de Avianca hacia Aruba, Curazao y San Juan - crédito John Vizcaino/ REUTERS

Tras la reapertura del espacio aéreo en la región del Caribe, la aerolínea Avianca anunció que reanudó sus vuelos con destino y origen en Aruba, Curazao y San Juan.

A través de un comunicado oficial, la aerolínea informó que “de acuerdo con la actualización de las instrucciones de seguridad de las autoridades estadounidenses sobre los espacios aéreos de Aruba, Curazao y San Juan, y que permite la reactivación de la operación de la industria aérea, hemos decidido retomar a partir de hoy los vuelos desde y hacia dichos destinos”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

La compañía explicó su objetivo prioritario en el documento: “La prioridad de Avianca es retomar las operaciones e iniciar la reacomodación de los pasajeros en vuelos ya existentes, o en operaciones adicionales desplegadas especialmente para movilizar a los pasajeros afectados por la situación”.

Noticia en desarrollo...

Temas Relacionados

Restricción espcaio aérea venezolanoCaptura Nicolás MaduroReactivación vuelosAviancaAruba, Curazao y San JuanColombia-Noticias

Más Noticias

‘Bolívar de Temu’: así calificó Daniel Briceño a Gustavo Petro por su asistencia virtual en el PMU de Cúcuta

El concejal cuestionó la presencia del presidente colombiano de forma virtual a la instalación de este punto para vigilar la situación de la frontera con Venezuela, debido a la crisis política y social que enfrenta el país vecino tras los ataques de Estados Unidos

‘Bolívar de Temu’: así calificó

La guerra que se avecinaría en Colombia entre el ELN y las disidencias de Iván Mordisco: por culpa de la caída de Nicolás Maduro en Venezuela

Infobae Colombia conoció los nombres de los cabecillas de los Frentes de Guerra Oriental, Nororiental y del Coce (Comando Central) del Ejército de Liberación Nacional que, además del Catatumbo, se disputarían el control del territorio con las disidencias de Iván Mordisco en cuatro zonas del país

La guerra que se avecinaría

Pipe Calderón se pronunció sobre la captura de Nicolás Maduro y habría lanzado pulla a Petro: “Digan ustedes quién sigue”

El cantante felicitó al pueblo venezolano por el operativo que los libró de la dictadura en un operativo adelantado por el ejército estadounidense

Pipe Calderón se pronunció sobre

Banda criminal en Cartagena, entre secuestros, torturas y asesinatos de turistas en una finca aislada: nuevos detalles del caso

Una investigación policial permitió descubrir cómo una organización delictiva capturaba y atacaba a visitantes extranjeros, utilizando una finca como centro de operaciones

Banda criminal en Cartagena, entre

Mercado de fichajes - EN VIVO: altas, bajas y rumores de los equipos del fútbol colombiano hoy, 4 de enero

Millonarios confirmaría dos de sus jugadores extranjeros para la temporada 2026, mientras que varios clubes inician su pretemporada con caras nuevas

Mercado de fichajes - EN
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

La guerra que se avecinaría

La guerra que se avecinaría en Colombia entre el ELN y las disidencias de Iván Mordisco: por culpa de la caída de Nicolás Maduro en Venezuela

La historia del Comando Vermelho, el grupo criminal más antiguo y temido de Brasil: su cerebro financiero cayó en Colombia

La relación entre las disidencias de las Farc, el ELN y el Tren de Aragua con Nicolás Maduro y el Cartel de Los Soles: qué dice el documento de acusación formal

Arremetida de las Fuerzas Militares contra la seguridad de ‘Iván Mordisco’, van 10 disidentes neutralizados

Cúpula militar reforzó operaciones en Cúcuta y anunció primeras medidas contra ataques en el Catatumbo

ENTRETENIMIENTO

Pipe Calderón se pronunció sobre

Pipe Calderón se pronunció sobre la captura de Nicolás Maduro y habría lanzado pulla a Petro: “Digan ustedes quién sigue”

Daiky Gamboa, amigo de Karol G, reivindicó la alegría venezolana: “Imagínese que le quiten todo lo que usted tiene”

Paola Turbay contó en qué se gastó el premio que le dieron como reina: así comenzó la carrera de la ex Señorita Colombia

En video: Estas son las fallas por las que Blessd canceló su concierto en Cartagena

Aida Victoria Merlano se sinceró tras su polémico reencuentro con Westcol: " La verdad es menos amable"

Deportes

Mercado de fichajes - EN

Mercado de fichajes - EN VIVO: altas, bajas y rumores de los equipos del fútbol colombiano hoy, 4 de enero

EN VIVO - Colombia vs. Marruecos: siga aquí el partido de la fecha 1 del grupo A en la Kings World Cup Nations

Esta es la situación médica-familiar de Daniel Cataño que permitiría su llegada a un equipo grande de Medellín

El ciclista Diego Pescador habló sobre el video viral con Lupita, la guacamaya gregaria que lo acompañó a entrenar en una vía del Quindío

Juan Camilo Portilla fue presentado en Athletico Paranaense: estos son los detalles del fichaje pensado para el mundial de 2026