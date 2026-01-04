Se reactivaron vuelos tras la restricción en el espacio aéreo venezolano: planes de acomodación, cambios sin costo y reembolsos

La reapertura del espacio aéreo en el Caribe permite el regreso de los vuelos de Avianca hacia Aruba, Curazao y San Juan - crédito John Vizcaino/ REUTERS

Tras la reapertura del espacio aéreo en la región del Caribe, la aerolínea Avianca anunció que reanudó sus vuelos con destino y origen en Aruba, Curazao y San Juan.

A través de un comunicado oficial, la aerolínea informó que “de acuerdo con la actualización de las instrucciones de seguridad de las autoridades estadounidenses sobre los espacios aéreos de Aruba, Curazao y San Juan, y que permite la reactivación de la operación de la industria aérea, hemos decidido retomar a partir de hoy los vuelos desde y hacia dichos destinos”.

La compañía explicó su objetivo prioritario en el documento: “La prioridad de Avianca es retomar las operaciones e iniciar la reacomodación de los pasajeros en vuelos ya existentes, o en operaciones adicionales desplegadas especialmente para movilizar a los pasajeros afectados por la situación”.

Noticia en desarrollo...