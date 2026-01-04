Colombia

Resultados del Baloto y Revancha sábado 3 de enero: números ganadores del sorteo de HOY

Baloto realiza dos sorteos a la semana, todos los miércoles y sábados, en los que se puede ganar varios miles de millones de pesos. Estos son los resultados del sorteo

Guardar
Baloto realiza dos sorteos a
Baloto realiza dos sorteos a la semana, todos los miércoles y sábado (Infobae/Jovani Pérez)

La lotería de Baloto publicó los números ganadores de su último sorteo celebrado este sábado 3 de enero de 2026.

Este popular sorteo entrega cientos de millones de pesos en premios a miles de participantes. Descubra si fue uno de los ganadores de hoy.

Resultados del Baloto

Fecha del sorteo: sábado 3 de enero de 2026.

Números ganadores: 9 15 24 38 42 5.

A qué hora se juega el Baloto

Baloto realiza dos sorteos a la semana, cada miércoles y sábado, después de las 23:00 horas, en los que puedes ganar varios miles de millones de pesos.

¿Cómo cobrar un premio de la lotería?

Cuide bien el boleto, es muy importante que así sea porque es el comprobante oficial para cobrar el premio en caso de que resulte ganador, mantenlo en un lugar seguro y trata que no se maltrate.

Si el premio es igual o menor a 48 UTV, es decir, 1.824.192 pesos, se puede cobrar en cualquier punto de venta. Sin embargo, si el premio es mayor a dicha cantidad se tiene que presentar en alguna de las cinco la fiduciarias autorizadas para reclamarlo.

Recuerde que tienes hasta 365 días naturales, contados a partir del día siguiente de la celebración del concurso correspondiente, para reclamar el premio, de lo contrario ya no será entregado y será destinado al sector salud.

¿Cuáles son los números más ganadores de Baloto y Revancha según la IA?

Con esta lotería puedes ganar
Con esta lotería puedes ganar miles de millones de pesos en premios (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los números que más han salido como ganadores en Baloto, de acuerdo a la inteligencia artificial, varían según el análisis de los sorteos más recientes de 2025. Según datos estadísticos, entre los números más frecuentes están el 14, 32 y 39, que han aparecido en 18 ocasiones. Otros números destacados son el 25, que ha salido 16 veces y el 8 y 12, con una frecuencia significativa también. Estas estadísticas muestran patrones históricos más que probabilidades reales de salir en futuros sorteos, ya que cada sorteo es un evento independiente y aleatorio.

En cuanto a Revancha, que es un sorteo complementario de Baloto, la IA indica que los números que más se han presentado no son tan altos en frecuencia como en Baloto, pero también se pueden identificar tendencias. Números como el 21 y 34 tienen una aparición cercana al 4% de los sorteos recientes, indicando cierta recurrencia. La distribución de números en Revancha es diferente por tener menos opciones (del 1 al 34) y menor cantidad a elegir (cinco números).

Sin embargo, es importante aclarar que, desde el punto de vista estadístico y matemático, no existe un número con mayor probabilidad de salir en Baloto o en Revancha, pues ambos sorteos son eventos aleatorios y cada número tiene la misma chance de ser seleccionado en cada sorteo. La percepción de "números calientes" que aparecen más veces es simplemente una observación histórica y no una garantía para futuras jugadas.

Qué probabilidades hay de ganar el premio mayor del Baloto

Baloto es una de las
Baloto es una de las loterías más famosas de Colombia (Colprensa)

La probabilidad de ganar el premio mayor del Baloto en Colombia es muy baja, aproximadamente de uno en más de 15 millones.

Esto se debe a que para ganar se deben acertar cinco números entre 43 posibles y además la "súper balota" entre 16 números, lo que da un total de 15 millones 401 mil 568 combinaciones posibles.

En términos matemáticos hay 962 mil 598 combinaciones posibles para los cinco números principales y al multiplicar por las 16 opciones de la súper balota, se obtiene esa cifra total de combinaciones. Por lo tanto, la probabilidad de acertar la combinación ganadora con una sola apuesta es de una entre más de 15 millones.

Aunque las probabilidades de ganar el premio mayor son muy bajas, el Baloto ofrece premios secundarios por acertar menos números o solo la súper balota, lo que aumenta las posibilidades de obtener algún premio menor.

Aun así, el premio mayor sigue siendo extremadamente difícil de ganar.

Temas Relacionados

BalotoResultado balotobaloto último sorteoresultado baloto revanchacolombia-noticiascolombia-loteriasNoticias

Más Noticias

Ministro de Defensa descarta intervención militar de Colombia en Venezuela ante posible escalada del conflicto

Pedro Sánchez aseguró ante los medios que la misión de las Fuerzas Militares se limita exclusivamente a proteger el territorio, la soberanía y el orden constitucional de su país

Ministro de Defensa descarta intervención

Gobernación de Santander activa Puesto de Mando Unificado preventivo ante coyuntura con Venezuela

La administración departamental puso en marcha un esquema de coordinación interinstitucional para monitorear el orden público, prevenir desinformación y garantizar atención humanitaria, mientras refuerza la vigilancia en puntos estratégicos

Gobernación de Santander activa Puesto

La última llamada del exmánager de Diomedes Díaz: la clave que descartó robo y homicidio en Santa Marta

La investigación permitió establecer que no hubo participación de terceros y que el caso quedó cerrado sin responsables por identificar

La última llamada del exmánager

El Gobierno colombiano ordena despliegue de 30.000 soldados en la frontera con Venezuela

La decisión se tomó tras la instalación de un Puesto de Mando Unificado en Cúcuta y busca enfrentar riesgos migratorios, humanitarios y de seguridad en más de 2.200 kilómetros de frontera

El Gobierno colombiano ordena despliegue

Juan Camilo Portilla fue presentado en Athletico Paranaense: estos son los detalles del fichaje pensado para el mundial de 2026

El mediocampista salió de Talleres para llegar al fútbol brasileño y con el objetivo de mantenerse en la selección Colombia, pues quiere jugar su primera Copa del Mundo de la FIFA

Juan Camilo Portilla fue presentado
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

La historia del Comando Vermelho,

La historia del Comando Vermelho, el grupo criminal más antiguo y temido de Brasil: su cerebro financiero cayó en Colombia

La relación entre las disidencias de las Farc, el ELN y el Tren de Aragua con Nicolás Maduro y el Cartel de Los Soles: qué dice el documento de acusación formal

Arremetida de las Fuerzas Militares contra la seguridad de ‘Iván Mordisco’, van 10 disidentes neutralizados

Cúpula militar reforzó operaciones en Cúcuta y anunció primeras medidas contra ataques en el Catatumbo

Suspenden fiesta de Año Nuevo en Briceño, Antioquia, por violencia de grupos armados ilegales: también hay ley seca

ENTRETENIMIENTO

Aida Victoria Merlano se sinceró

Aida Victoria Merlano se sinceró tras su polémico reencuentro con Westcol: " La verdad es menos amable"

Concierto de Blessd en Cartagena fue cancelado por fallas de seguridad: ya se anunció nueva fecha

Youtube en Colombia: la lista de los 10 videos más reproducidos de este día

Paola Turbay contó la historia de amor con su esposo y lo que le atrajó de él: “Lo vi y dije ‘este es’”

Prometida de Jhonny Rivera recibió misterioso sobre en su cumpleaños: ¿qué contiene?

Deportes

Juan Camilo Portilla fue presentado

Juan Camilo Portilla fue presentado en Athletico Paranaense: estos son los detalles del fichaje pensado para el mundial de 2026

Mercado de fichajes Liga BetPlay 2026: altas y bajas de los equipos el 3 de enero

Un colombiano hará parte de la edición 2026 del Rally Dakar: debutará en la categoría Classic

La Selección Colombia confirma su plantilla para la Kings World Cup Nations 2026

Millonarios estuvo a punto de recuperar a Álvaro Montero: esto pasó con el portero de la selección Colombia